В Санкт-Петербурге началась реализация II-й очереди делового квартала "Невская Ратуша"

ГК "Галс" информирует о старте реализации II-й очереди делового квартала "Невская Ратуша" в городе на Неве Санкт-Петербурге. Это 80 тыс. кв. м. офисных площадей класса "А+".

Как заявила Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК "Галс", развитие квартала "Невская Ратуша" идет активными темпами, при этом сохраняется функциональное назначение проекта и архитектурная концепция неоклассицизма. Светлана уверена, что через несколько лет "Невская Ратуша" станет новой точкой притяжения исторической части города, в которой будут располагаться штаб-квартиры ведущих компаний, причем не только российских.

Евгений Герасимов, руководитель архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнеры", отметил, что история "Невской Ратуши" началась еще в 2007 году, тогда правительство Северной столицы проводило конкурс на лучшую архитектурную концепцию административного комплекса. Победителем стал консорциум мастерских "Евгений Герасимов и партнеры", SPEECH и nps tchoban voss Сергея Чобана. Известно, что судьба конкурсных проектов зачастую складывается печально, но "Ратуша" — исключение из правил.

"Проект реализуется именно таким, каким был задуман. В 2016 году сдана в эксплуатацию первая очередь комплекса, здание администрации заняли комитеты правительства города, но этим значение проекта не исчерпывается. "Невская Ратуша" стала драйвером развития целого района, ее полюбили горожане и туристы… Мы рады, что сейчас строится вторая и проектируется третья очереди комплекса. Уверены, что компания "Галс" воплотит проект с должным качеством благодаря своему высокому профессионализму, и рады нашему плодотворному сотрудничеству", — отметил Евгений Герасимов.

Важным элементом формирования комфортной среды является наличие гостиницы на территории квартала, учитывая, что "Ратуша" стала местом сосредоточения крупного бизнеса, добавил Алексей Карелов, гендиректор "Гостиничной Компании".

Проект "Невская Ратуша" имеет площадь свыше 365 000 кв. м, состоит из 9 корпусов. Первая очередь проекта полностью реализована и включает в себя 3 корпуса. Строительство II-й очереди квартала будет проходить в три этапа. Проектные решения архитектурно связаны с уже реализованными корпусами. Офисы в новых корпусах будут располагаться со 2-го по 10-й этаж, подземный паркинг рассчитан на 784 машино-места.

На строительной площадке уже окончены работы по строительству монолитных железобетонных конструкций, возведены два подземных этажа.