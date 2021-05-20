Сергей Крючек: кооперативное движение увеличивает возможности граждан, не увеличивая их кредитную нагрузку

Депутат Государственной думы, член фракции партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Иванович Крючек считает, что государство должно поддерживать кооперативное движение в России.

— Сергей Иванович, над какими законодательными инициативами вы работали и работаете?

— Я член Комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также двух думских комиссий: по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса. В первую очередь работаю над законопроектами в области социальной политики, развития предпринимательства, а также касающихся финансовой сферы в части ее оптимизации и защиты интересов потребителей финансовых услуг. Кроме того, работаю с обращениями граждан, прежде всего жителей Липецкой, Калужской и Орловской областей, которые представляю в Думе.

В общей сложности с моим участием подготовлено более 150 законопроектов. Это главным образом пенсионное законодательство, законодательство о материнском капитале, о защите сбережений, регулировании банковских комиссий, о лекарственном обеспечении, нормы, корректирующие Жилищный и Земельный кодексы.

Один из ключевых проектов нашей фракции — налог на роскошь. Речь идет об увеличении налогов на сверхбогатых, которое позволит профинансировать государственные социальные программы в большем объеме, со снижением налогообложения малообеспеченных слоев населения. Если говорить о предлагаемом налогообложении недвижимости, то облагаться будут только объекты стоимостью от 30 млн рублей.

Для объектов от 30 до 50 млн рублей ставка должна составить 0,3%,

ставка 0,6% — на объекты от 50 до 100 млн рублей,

1% — за жилье стоимостью 100-150 млн рублей

и 5% за более дорогие объекты.

— В какой мере в вашей думской работе удается воплощать в жизнь партийную программу?

— "Справедливая Россия" выступает за расширение возможностей граждан улучшить свое материальное благосостояние, за большие возможности при приобретении земельного участка, жилья, автомобиля, выравнивание возможностей получить современное качественное образование и т. д.

Важный шаг на пути решения этой проблемы — программы льготного кредитования, к примеру, ипотечная программа по 6,5% и дальневосточная ипотека под 2%. Наша фракция выступает за продолжение и расширение этих программ.

Параллельно с кредитными программами должны развиваться кооперативные, строящиеся на взаимопомощи самих граждан. Потребительская кооперация — когда россияне в рассрочку, на беспроцентной основе, с минимальной переплатой имеют возможность приобрести квартиру, машину, получить беспроцентный заем на образование свое и своих детей.

Кооперативное движение соответствует российскому менталитету. До революции кооперативы в России были весьма распространены во всех сферах. И в развитых странах мира, например в Швейцарии, это довольно активно развивающийся сектор, поскольку отношения строятся на взаимном доверии, средства предоставляются в рассрочку, кооперативы не ставят целью извлечение прибыли, так как не являются коммерческими организациями.

Как я уже сказал, отношения в кооперативе строятся на доверии. При этом кооператив надежно защищен: по российскому законодательству имущественный объект первоначально приобретается в собственность кооператива и лишь после возврата предоставленных кооперативом средств переходит в личную собственность пайщика. Защищен и пайщик: при выходе из кооператива он получает обратно внесенные им паевые средства.

По моему мнению, достоинство кооперации состоит в том, что она помогает гражданам не только непосредственно, но и опосредованно: стимулирует банки снижать ставки по кредитным предложениям. То есть расширение их влияния позитивно скажется на финансовом рынке.

Отмечу положительный опыт работы ряда крупных кооперативов, например Межрегионального потребительского кооператива "Бест Вей", действующего с 2014 года, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, но работающего по всей стране, в том числе в Крыму, который многие банки избегают из-за боязни санкций. Система работы этого кооператива полностью соответствует российскому законодательству.

— Какие меры поддержки кооперативного движения должны быть на государственном уровне?

— Важное достоинство кооперативов состоит в том, что они не требуют государственных вливаний. В их основе — самофинансирование, взаимопомощь граждан. Это некоммерческие организации, которые не ставят основной целью своей деятельности извлечение прибыли. Они помогают своим пайщикам, предоставляя средства в рассрочку, без процентов, при этом финансируют свою деятельность исключительно за счет взносов.

Я считаю, что поддержка кооперации должна включаться в KPI местных властей.

Сегодня всего несколько субъектов Федерации активно поддерживает кооперацию:

Татарстан,

Башкортостан,

Санкт-Петербург,

Белгородская,

Воронежская,

Калужская области.

Практика поддержки должна быть масштабирована по всей России. Ведь развитая кооперация — один из важнейших инструментов повышения качества жизни граждан и решения социальных проблем.