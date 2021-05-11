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Автор Игорь Буккер

Сергей Пахомов: нужна ревизия жилищных нормативов и жилищных прав граждан

Недвижимость

Что такое имущественный иммунитет и почему Конституционный суд внезапно потребовал установить границы имущественного иммунитета, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Александрович Пахомов.

Сергей Пахомов: нужна ревизия жилищных нормативов и жилищных прав граждан

Имущественный иммунитет

— Сергей Александрович, Конституционный суд еще в 2012 году просил принять решение об имущественном иммунитете. Какая сейчас ситуация?

— Да, Конституционный суд еще в 2012 году требовал законодательно определить пределы имущественного иммунитета — это то, что должно при любом варианте развития события оставаться у гражданина. Министерством юстиции России были разработаны два законопроекта:

  • в 2016-м,
  • 2018 году.

Последний, в 2018-м, даже поступил на первое чтение в Госдуму. Но дальше первого чтения мы не продвинулись.

— Имущественный иммунитет нужен, чтобы человек не оказался на улице: у должника не имеют права отнимать его жилье или предоставить ему меньше площадь. Допустим, у человека трехкомнатная квартира, он живет один, дети выросли, могут выставить на торги квартиру, и человек может оказаться если не на улице, то в стесненных жилищных условиях. Об этом речь идет?

— Да, речь об этом. Но что такое "стесненные жилищные условия", "нестесненные"? У нас каждый регион устанавливает норматив. Например, если у тебя квартира 100 кв. м, ты живешь один, а у вас минимальный норматив в регионе 18 кв. м плюс надбавки, то можно ли тебя переселять в квартиру 35 кв. м или хотя бы 50? Норма минимальная, которая защитит граждан, должна быть установлена, Конституционный суд на это нам указывает.

Мои коллеги в комитете, который курирует Гражданский кодекс, тоже получили это решение. Мы со своей стороны предложение готовим. Но вопрос очень непростой. Есть нюанс, который надо обязательно принимать во внимание.

Вообще принимать подобные законы сейчас, когда степень закредитованности россиян бьет все рекорды, действительно опасно. Могут пострадать реальные люди, если мы второпях его примем.

Комплексное изменение законодательства необходимо, не только статья в ГПК (Гражданско-процессуальном кодексе). Необходимо вносить изменения в законодательства об исполнительном производстве. То есть механизмы обращения взыскания.

Закон, каким бы ни был, не может противоречить Конституции. Это значит, даже если жилье будет изыматься в пользу третьих лиц, то должно быть предоставлено иное жилье, отвечающее требованиям законодательства. Фраза "отвечающая требованиям законодательства" является самой сложной для исполнения.

Много нюансов

— Почему вы называли 2016 год, а потом через 2 года дальше первого чтения не пошло?

— Решение Конституционного суда вышло только сейчас. Оно было по конкретному обращению. С 1999 года люди судились. До сегодняшнего дня мы жили в понимании, что единственную квартиру у человека отнимать нельзя. Теперь Конституционный суд нас поставил в ситуацию, в которой мы обязаны в кратчайшие сроки такое решение принять. Нужно законодательно определить пределы имущественного муниципалитета:

  • что такое роскошное жилье,
  • что такое необходимое для проживания.

Наша позиция, что это не должно быть 18 кв. м, то есть норматив советских времен.

Должна быть ревизия жилищных нормативов и жилищных прав граждан проведена. Мы хотим, чтобы в таких случаях оставалось больше у человека площади. Но именно это и стало предметом дискуссии между разными ведомствами. Мы стоим на позиции, что защитить нужно как можно больше.

Но, с другой стороны, долги есть долги. Человек, который дает деньги в долг (или организация), тоже должен быть защищен. Мы по коллекторам много законов принимаем: с одной стороны, убираем их из этих процедур, но, с другой стороны, стараемся сделать их работу более прозрачной. Заимодатель тоже должен быть защищен. Это же тоже наши граждане.

— Тут много нюансов. Например, человек — должник, не выплачивает алименты. Но у него ребенок от предыдущего брака прописан в его квартире. Изымать, не изымать? Его же ребенок там прописан, которому он не платит алименты.

— То, что вы говорите, как раз ответ на вопрос, почему сложно принять такой простой вроде бы закон. Все в нем утвердить невозможно. Но мы сейчас не принимаем законы без проектов подзаконных актов, которые будут позже приняты исполнительной властью в развитие. Чтобы у нас потом не оставалось правовых пробелов.

Мы будем работать вместе с коллегами из комитета по Конституционному законодательству, у которых ГПК находится в ведении.

У нас на 12 мая заседание комитета назначено, мы этот вопрос предварительно обсудим. А сейчас с коллегами договорились до 12 мая свои предложения для Жилищного кодекса в части защиты именно прав граждан собрать и начать их укладывать на бумагу.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы недвижимость сергей пахомов законодательство
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