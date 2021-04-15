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Автор Ирина Гусакова

"Индустриальные кварталы": как изменится Москва после застройки промзон

Недвижимость

В Москве была запущена программа "Индустриальные кварталы", предполагается, что около 2 тысяч гектаров бывших промзон застроят жильем.

Строительство недвижимости
 

В течение 15 лет будет построено свыше 35 млн квадратных метров недвижимости: это будут и жилые дома, и социальные объекты, и коммерческие здания. Как сообщил недавно заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по этой программе будет возведено 11 млн кв метров жилья и 13 млн кв м других объектов. На инновационные производства выделят более 10 млн кв метров.

Ранее было выявлено, что 30% этих земель уже застроены — на территории ржавого пояса появились жилые кварталы и даже офисы. При этом около 2 тысяч гектаров не используются вообще. Для редевелопмента этих территорий одобрено 27 проектов.

Программа "Индустриальные кварталы" синхронизирована с программой реновации жилого фонда. Четверть предусмотренного программой жилья будет возведена под нужды реновации старого жилого фонда.

Общая инвестиционная стоимость проектов — 7 триллионов рублей, что позволит создать 500 тысяч рабочих мест в столице, а в бюджет поступят 3 трлн рублей.

"Всего благодаря проекту "Индустриальные кварталы" с привлечением средств частных инвесторов будут построены более 90 социальных объектов. В Москве появится не менее 40 новых средних общеобразовательных школ, а также не менее 50 дошкольных образовательных организаций. По просьбе жителей в столице появятся и пять новых храмов общей площадью 11 тыс. кв. м", — добавил Ефимов.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Стоит отметить, к примеру, что на месте бывшей промзоны "Октябрьское поле" появятся два детских сада и школа, которая откроет свои двери уже в следующем году. К 2024 году в промзоне построят технопарк и бизнес-центр, а также жилые дома со всей необходимой инфраструктурой.

Реализация проекта позитивно повлияет и на экологию города, поскольку предусмотрено масштабное озеленение. Вместо разрушенных построек и заброшенных складов появятся парки, аллеи и скверы, и эта площадь сравнима с парком ВДНХ.

Как отметила Елена Косоренкова, руководитель Национального агентства по архитектуре и градостроительству, Москва активно избавляется от промышленных зон, от территорий, которые были когда-то застроены фабриками, заводами и другими производствами, и это закономерный процесс. Потому что Москва — это высокотехнологичный город, который наполняется высокоинтеллектуальными производствами. И поэтому развитие технопарков, развитие жилья идет только на прибыль городу.

"Город — это большой экономический продукт. Чем больше налогов будет с квадратного метра города, тем лучше город будет жить. Застройка территорий возле "Октябрьского Поля", "Индустриальные кварталы" — это говорит о чем? Мы получим тот район, который будет образцом современной российской архитектуры, которая в последнее время становится признанной уже на мировом уровне. Поэтому будем ждать именно хороших архитектурных решений. Для жителей, я надеюсь, будут предусмотрены все функции, все активности. Надеюсь, что "Индустриальные кварталы" — это уже будет стиль жизни. Хочешь петь? Пой. Хочешь танцевать? Танцуй. Хочешь учиться рисовать? Учись. Достаточно много функций. Хочешь творить? Занимайся творчеством. И все-таки нынешние московские градостроительные нормы способствуют развитию районов, потому что район не должен быть спальным. Очень хорошо, что мы уже от этого ушли. Я как член жюри премии Urban Awards ездила по Москве, смотрела те районы, которые уже реализованы. Там идет жизнь. Там есть прекрасное общественное благоустроенное пространство, о чем мы вообще 30 лет назад даже не мечтали", — отметила эксперт.

Ирбитская Ирина, руководитель Европейского проекта "Цифровые города" и консультант Программы развития ООН, отмечает, что проект "Индустриальные кварталы" — это большая возможность для Москвы. Как она изменит облик столицы, уже будет зависеть от результата этого проекта. В мире уже идут соревнования по созданию новых форматов "города XXI века".

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Темы реновация владимир ефимов промзоны москвы застройка в москве строительство жилья
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