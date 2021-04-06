Вы нам санкции, а мы вам – национализацию: мнение о новом запрете в Крыму

С 20 марта вступил в силу запрет для лиц без гражданства, иностранных граждан и юридических лиц на владение земельными участками в большинстве районов Крыма. Они должны передать в установленной форме эту собственность государству.

А какой алгоритм действий будет применяться, если они это не сделают? Неужели это будет насильственно продано и деньги будут возвращены владельцам?

Об этом главред "Правды.Ру" Инна Новикова в студии программы "Необычная неделя" поговорила с доктором исторических наук, политологом, первым заместителем декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Игорем Ковалевым.

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— Насколько я понимаю, когда мы говорим об иностранцах, в значительной степени идет речь о гражданах Украины, которые владели дачами на побережье. Понятно, что много было нарушений при Украине. Но последние 7 лет граждане Украины либо жили в Крыму, либо вообще его не посещали — им просто нельзя это было делать, потому что иначе бы их не пустили обратно. Почему вдруг сейчас у них решено собственность забрать? Кто интересант в таком запрете?

— Украинские туристы в Крыму точно отдыхали.

— А почему же тогда нашим артистам запрещают посещать Украину после того, как они гастролировали в Крыму?

— Это да, нашим артистам запрещают, потому что считается, что они въехали на территорию Крыма незаконно.

Если они по Крымскому мосту или по парому заезжают в Крым или прилетают самолетом в Симферополь, считается, что они, не спросив разрешения Украины, оказались на украинской территории, то есть Украина по-прежнему считает своей территорией Крым.

И при этом она перекрыла воду и фактически ведет политику геноцида в отношении граждан Крыма.

Что касается недвижимости, мне кажется, здесь два важных фактора.

Действительно, пора навести порядок, потому что многие из этих владений были, мягко говоря, не очень законными.

Посмотрите хотя бы ту часть фильма Зеленского "Сваты", где про отдых в Крыму, и все станет понятно. Там хорошо все показано про самострой. И все мы прекрасно знаем, что многие из таких владений, в общем-то, сомнительно легальны.

Кстати, и сам Зеленский, и его семья, как мы знаем из последних новостей, владеют недвижимостью в Крыму и исправно платят, кстати, коммунальные платежи в российскую казну.

Поэтому стоит навести, скажем так, порядок в этой сфере и прикрыть полукриминальные схемы, где за взятки, а иногда и самозахватом прибирались к рукам те или иные участки, строились дома, строились гостиницы.

С другой стороны, не надо забывать, что Крым — это стратегическое место, это база Черноморского флота России, и здесь контроль над земельной собственностью (кто строит, где строит, можно строить или нельзя, а какие там рядом находятся стратегические объекты) — это очень важно.

И с этой точки зрения, мне кажется, такой контроль вполне оправдан.

— Но у нас есть города, которые раньше вообще были закрыты. Тот же Севастополь был закрыт, кстати. Арзамас-16, Северодвинск, Североморск. Очень много ведь таких…

Много было закрытых городов. Сейчас они все открыты, и я не слышала про запрет иностранцам покупать какую-то недвижимость в этих регионах.

— Это вопрос уже режимности и целесообразности этих запретов.

Вы действительно правы, многие закрытые города (тот же Днепропетровск, кстати, был закрытым для нас городом на Украине, потому что там ракеты строили) постепенно открываются, когда создаются соответствующие условия для того, чтобы принять такое решение.

Многие бывшие закрытые города стали открытыми, но при этом режим особых зон всё равно сохраняется.

У нас, например, есть понятие подохранной зоны. Мы не можем строить дом на берегу реки или какого-то водохранилища — есть определенная территория, где не должно быть жилых строений, не разрешены жилые строения на месте залегания газопроводов.

Мне кажется, что Крым, который действительно является важной стратегической территорией, надо все же закрыть от иностранной собственности.

Ведь это уникальный природный комплекс, и его нужно охранять. Если разрешать покупать, строить везде, то это неправильно.

А что касается иностранцев, очевидно, что это новшество в большей степени направлено против граждан Украины, причем очевидно, что это не просто украинцы, а все-таки достаточно состоятельные и влиятельные люди, которые могли себе позволить тем или иным образом приобрести участки в Крыму.

Но можно предположить, что это определенный ответ на санкции западных партнеров в отношении Крыма.

Дескать, вы не признаете, вы нас санкционному давлению подвергаете за Крым — значит, ваши граждане или ваши компании не смогут иметь недвижимость и иную собственность в Крыму.