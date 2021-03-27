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Автор Ирина Гусакова

Четыре достоинства жилищной программы потребительского кооператива

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Жилищные программы потребительской кооперации создают дополнительные возможности для пайщиков — на основе опыта Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" (https://bestwaycoop.com).

Четыре достоинства жилищной программы потребительского кооператива

1. Право привлекать в состав пайщиков юридических лиц.

Оно позволяет ускорить процесс прихода новых пайщиков в кооператив, поскольку снимает ограничения для одной из категорий пайщиков. При этом юридические лица обладают зачастую большими финансовыми ресурсами, чем физические лица, способны сразу внести первоначальный паевой взнос 35 или 50%. Кроме того, они потенциально способны быстрее погашать паи, что, в свою очередь, может позитивно сказаться на развитии кооператива.

Чем быстрее гасятся паи теми пайщиками, для которых уже приобретена квартира, тем быстрее пополняется паевой фонд кооператива, быстрее движется очередь, и появляется больше возможностей быстрее купить квартиры большему числу пайщиков.

Таким образом, кооперативная жилищная программа, в которой пайщиками могут выступать не только физические, но и юридические лица, весьма выгодна для всех пайщиков, поскольку ускоряет покупку квартир для них.

2. Право приобретать объекты нежилой недвижимости.

Оно также позволяет ускорить приток пайщиков и увеличить объем возвратных платежей, особенно учитывая, что нежилые помещения стоят обычно существенно дороже, чем квартиры.

3. Право покупать недвижимость в большинстве населенных пунктов России.

В подавляющем большинстве городов России и субъектов Федерации нет законодательных ограничений на покупку квартир с помощью потребительского кооператива.

4. Право предоставлять паевые средства кооператива на беспроцентной основе.

Потребительский кооператив не имеет права привлекать кредитные средства. Кооператив предоставляет пай на беспроцентной основе. Стоимость объекта недвижимости, приобретаемого с помощью потребительского кооператива, обходится пайщику с минимальной переплатой, которая связана с внесением членских взносов, с расходами на оплату налогов, госпошлины, при необходимости нотариальных расходов, а также с оплатой юридической проверки и оценки квартиры, приобретаемой в его интересах. При этом в случае выхода пайщика из кооператива паевые средства возвращаются ему в двухмесячный срок в полном объеме.

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