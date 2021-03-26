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Автор Александр Полянский

Олег Нилов: в России необходимо покончить с олигархическим капитализмом и построить русский социализм!

Недвижимость » Интервью

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Олег Нилов рассказал "Правде.ру" о текущих и перспективных задачах парламентской деятельности.

Олег Нилов: в России необходимо покончить с олигархическим капитализмом и построить русский социализм!

— Олег Анатольевич, какие ключевые законопроекты социальной направленности в приоритетной повестке партии?

— Прежде всего нужно говорить о законах, которые в первую очередь требуют от нас принять наши избиратели:

  • об отмене пенсионной реформы;
  • о кардинальном в разы повышении МРОТ, а значит и средних зарплат и пенсий;
  • об увеличении бюджетов на здравоохранение, образование, причем минимум в два раза;
  • об увеличении социальных программ и программ развития культуры, которые сейчас во много раз меньше распухших бюджетов госкорпораций;
  • об ограничении расходов на жизненно важные лекарства и оплату ЖКУ десятью процентами от доходов и др.

Объединительный съезд партии "Справедливая Россия — За правду", состоявшийся 22 февраля этого года, сформулировал курс на создание партии социалистического типа — партии, целью которой становится превращение России в социальное государство не на бумаге, а в реальности. О социальном государстве сказано в Конституции Российской Федерации — давно пора наполнить это словосочетание реальным содержанием. Олигархический капитализм, сформировавшийся в нашей стране, нужно посадить на жесткую диету, а еще лучше подвергнуть бескровной эвтаназии. Законы принимались 10 лет именно в пользу олигархического капитализма, и мы намерены изменить ситуацию.

Мы считаем, что целью развития должен стать новый социализм XXI века, основанный как на всем лучшем из советского опыта, так и на лучшем из китайской и скандинавской моделей. Для этого нужны политическая воля народа и мандат от избирателей на этот левый разворот.

Наша партия намерена его получить на ближайших выборах — в идеале это большинство голосов. Но в любом случае мы будем стремится сместить консенсус законодательного органа власти в сторону повестки социального государства.

Как вы знаете, полным ходом идет подготовка к думским выборам. Кто-то готовится к голосованию сердцем, кто-то рассчитывает на голосование желудком. Кто-то готовит так называемое умное голосование.

С трибуны объединительного съезда нашей партии прозвучала концепция Честного голосования. Каждый кандидат или партия должны не просто произнести обязательства — но формально, вплоть до нотариального заверения их зафиксировать. Зафиксировать обязательства именно в сфере основ федеральной политики и федерального законодательства: скамейки и дорожки — это тема представительных органов власти муниципального уровня.

Мы считаем, что, если депутат нарушит обязательства, должна наступать ответственность вплоть до уголовной. В нашем обязательстве в числе важнейших пунктов законы:

  • Об отмене закона о повышении пенсионного возраста;
  • О прогрессивной шкале налогообложения для богатых — до 30% НДФЛ;
  • Об установлении МРОТ на уровне не ниже 30 тыс. рублей;
  • Об установлении размера минимальной пенсии не менее 20 тыс. рублей;
  • О двукратном увеличении финансирования здравоохранения, образования и культуры;
  • О природной ренте;
  • Об установлении предельной доли расходов на ЖКУ и лекарства — не более 10% от дохода гражданина;
  • О демонетизации всех льгот пенсионерам;
  • О бюджетном обучении и выплате стипендии в размере не менее размера МРОТ для студентов, обучающихся без троек и многие другие.

Отдельно отмечу законопроект о предоставлении гражданам России земельного участка не менее 1 га для личных подсобных хозяйств и индивидуального жилищного строительства по схеме дальневосточного гектара — это, на наш взгляд, одна из ключевых социальных мер, позволяющих решить социальную проблему в стране.

— Наверное, одна из ключевых проблем, ухудшающих качество жизни — нерешенность квартирного вопроса…

— Совершенно верно. Основная причина жилищной проблемы в России — бедность и даже нищета большинства сограждан. По разным оценкам, порядка 20 миллионов россиян относятся к категориям остро нуждающихся, не знают, как свести концы с концами. Как приобрести одежду, на что купить все необходимое для учебы детей в школе.

Они не могут и мечтать о приобретении квартиры в ипотеку — тем более, что за такую квартиру нужно будет заплатить минимум две цены. А бюджетникам и тем, кто нуждается в расселении ветхого и аварийного жилого фонда, предоставления квартиры со стороны субъектов Федерации зачастую приходится ждать десятилетиями — потому что подавляющее большинство регионов дотационные.

Стимулируя только ипотечное направление, государство пускает большое количество денег мимо народа. Для того, чтобы приобрести одну квартиру с помощью банка нужно заплатить как минимум за две. Это ипотечная кабала.

Надо предоставить гражданам возможность выбора различных способов приобретения жилья — в том числе с помощью кооперации самих граждан. Государство обязано пойти навстречу: дать возможность свободно образовывать кооперативы и поддерживать те, что работают.

Причем, речь идет не о том, что "давайте не будем мешать". Нужна поддержка по решению многих бюрократических вопросов, нужно предоставление земли бесплатно! Ведь кооперативные жилищные, сельхозкооперативные программы решают государственную проблему. Это по-настоящему народная, массовая модель решения проблем народа!

Народные предприятия, кооперативы, малый и средний бизнес, а не корпорации и банки должны стать получателями максимальной государственной поддержки!

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