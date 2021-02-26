Как устроена очередь на приобретение квартиры в жилищном кооперативе

Жилищный кооператив (ЖК) — некоммерческая организация и может приобрести квартиру пайщику, только когда в паевом фонде кооператива накопится достаточно средств, для того чтобы профинансировать данного пайщика. Накапливаются они в том числе за счет возвратных платежей пайщиков, которым квартира была приобретена ранее. Механизм очереди в ЖК описывается на основе опыта жилищного кооператива "Бест Вей".

Постановка пайщика в очередь на покупку квартиры происходит после внесения первоначального взноса.

Для приобретения квартиры тот или иной пайщик жилищного кооператива должен внести в паевой фонд 35 или 50% стоимости желаемой квартиры. Первоначальный взнос он может накопить, внося средства на счет кооператива.

Положение в очереди определяется автоматизированной системой по времени (накопления на счете кооператива) первоначального взноса.

Оно не зависит ни от стоимости квартиры, ни от внесенного процента первоначального взноса, ни от, например, членства в правлении кооператива, а определяется датой и временем внесения первоначального взноса.

Движение в очереди в реальном времени открыто для пайщиков.

Место в очереди фиксируется с помощью уникального идентификатора пайщика, присвоенного ему бухгалтерией кооператива. Пайщик имеет возможность контролировать движение очереди и свое продвижение к началу очереди в закрытом разделе сайта кооператива.

Длительность нахождения в очереди не регламентируется законодательством.

В крупных кооперативах, где много пайщиков, приобретается значительное количество объектов недвижимости, следовательно, велики и объемы возвратных платежей. Длительность пребывания в очереди в таких кооперативах — от года до трех лет.

Когда подходит очередь для покупки квартиры, пайщик самостоятельно приступает к выбору желаемой квартиры.

Время выбора может длиться до двух месяцев. Весь период выбора, проверки, оценки и согласования выбранной пайщиком квартиры со стороны кооператива средства паевого фонда кооператива для покупки квартиры данному пайщику остаются замороженными. Для следующего в очереди пайщика аккумулируются средства из новых возвратных поступлений. Как только подбор квартиры завершен, кооператив перечисляет средства продавцу квартиры, предоставляет ее своему пайщику, который продолжает осуществлять внесение возвратных платежей — паевых взносов, идущих на покупку квартир тем, кто стоял в очереди за ним.