Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Как устроена очередь на приобретение квартиры в жилищном кооперативе

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Жилищный кооператив (ЖК) — некоммерческая организация и может приобрести квартиру пайщику, только когда в паевом фонде кооператива накопится достаточно средств, для того чтобы профинансировать данного пайщика. Накапливаются они в том числе за счет возвратных платежей пайщиков, которым квартира была приобретена ранее. Механизм очереди в ЖК описывается на основе опыта жилищного кооператива "Бест Вей".

Как устроена очередь на приобретение квартиры в жилищном кооперативе

Постановка пайщика в очередь на покупку квартиры происходит после внесения первоначального взноса.

Для приобретения квартиры тот или иной пайщик жилищного кооператива должен внести в паевой фонд 35 или 50% стоимости желаемой квартиры. Первоначальный взнос он может накопить, внося средства на счет кооператива.

Положение в очереди определяется автоматизированной системой по времени (накопления на счете кооператива) первоначального взноса.

Оно не зависит ни от стоимости квартиры, ни от внесенного процента первоначального взноса, ни от, например, членства в правлении кооператива, а определяется датой и временем внесения первоначального взноса.

Движение в очереди в реальном времени открыто для пайщиков.

Место в очереди фиксируется с помощью уникального идентификатора пайщика, присвоенного ему бухгалтерией кооператива. Пайщик имеет возможность контролировать движение очереди и свое продвижение к началу очереди в закрытом разделе сайта кооператива.

Длительность нахождения в очереди не регламентируется законодательством.

В крупных кооперативах, где много пайщиков, приобретается значительное количество объектов недвижимости, следовательно, велики и объемы возвратных платежей. Длительность пребывания в очереди в таких кооперативах — от года до трех лет.

Когда подходит очередь для покупки квартиры, пайщик самостоятельно приступает к выбору желаемой квартиры.

Время выбора может длиться до двух месяцев. Весь период выбора, проверки, оценки и согласования выбранной пайщиком квартиры со стороны кооператива средства паевого фонда кооператива для покупки квартиры данному пайщику остаются замороженными. Для следующего в очереди пайщика аккумулируются средства из новых возвратных поступлений. Как только подбор квартиры завершен, кооператив перечисляет средства продавцу квартиры, предоставляет ее своему пайщику, который продолжает осуществлять внесение возвратных платежей — паевых взносов, идущих на покупку квартир тем, кто стоял в очереди за ним.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы жк бест вей полезные советы жилищный кооператив покупка недвижимости
Новости
Россия подписала контракт о проведении МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске
Болгария откроет "зелёный коридор" для российских туристов
Свет в конце дефицита: эксперт объяснил, как спасти бюджеты регионов
Петербуржские студенты устроили драку со стрельбой из-за девушки
Спрос на дворников в Петербурге вырос в два раза
Брат Миланы Тюльпановой опроверг информацию о её госпитализации
Борющийся с раком Валентин Юдашкин испугал своей чрезмерной худобой
Тренер норвежцев поблагодарил Большунова за помощь в спринте
Сотрудница "Почты России" похитила у организации три миллиона рублей
В петербургских школах введут систему адаптации для детей иностранцев
Последние материалы
Свет в конце дефицита: эксперт объяснил, как спасти бюджеты регионов
Петербуржские студенты устроили драку со стрельбой из-за девушки
Власти продемонстрировали ограниченный патернализм
Как устроена очередь на приобретение квартиры в жилищном кооперативе
Спрос на дворников в Петербурге вырос в два раза
Брат Миланы Тюльпановой опроверг информацию о её госпитализации
Борющийся с раком Валентин Юдашкин испугал своей чрезмерной худобой
Тренер норвежцев поблагодарил Большунова за помощь в спринте
Сотрудница "Почты России" похитила у организации три миллиона рублей
В петербургских школах введут систему адаптации для детей иностранцев
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей

Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.

Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Новости Армении
Эксперт рассказал, почему взбунтовалась армия в Армении
Общество
Баба с воза Ходорковского
Усам Оздемиров Власти продемонстрировали ограниченный патернализм Усам Оздемиров Василий Амирджанов Жириновский призвал изучить "пятую колонну" Василий Амирджанов Игорь Буккер Кому понадобилась ритуальная казнь фараона Игорь Буккер
Криптовалюты
Пользователь вывел 100 биткоинов, которые приобрёл в 2010 году
Российский шоу-бизнес
Наследство Бориса Грачевского разделят на пять частей
Тренер сборной России объяснил, чего не хватило Большунову в спринте ЧМ
Новости спорта
Тренер сборной России объяснил, чего не хватило Большунову в спринте ЧМ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников