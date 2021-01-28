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Автор Ирина Гусакова

Как использовать материнский капитал при покупке квартиры с помощью кооператива

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

При покупке квартиры с помощью жилищного кооператива возможно использовать материнский капитал. Вот несколько рекомендаций, как это правильно сделать (рекомендации составлены на основе опыта жилищного кооператива "Бест Вей").

Как использовать материнский капитал при покупке квартиры с помощью кооператива

1. Подготовьте пакет документов на предоставление материнского капитала с участием юристов кооператива.

Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона №256 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" средства материнского капитала могут направляться на приобретение жилого помещения, в том числе с помощью жилищных кооперативов. Средства материнского капитала перечисляются Пенсионным фондом России на счет кооператива в зачет уплаты паевых взносов пайщика. Документы необходимо согласовать с юристами кооператива, и подавать их в отделение Пенсионного фонда России следует под их руководством.

2. Представьте в Пенсионный фонд корректный пакет документов, согласованный с юристами кооператива.

В обязательном порядке приложите сертификат на материнский капитал и свидетельство о рождении ребенка, за которого получен сертификат.

3. Отследите получение предоставленных вам средств кооперативом.

Отделение Пенсионного фонда в течение месяца рассматривает пакет документов и после рассмотрения перечисляет средства на счет кооператива. В информационную систему кооператива приходит уведомление о погашении части предоставленных пайщику кооперативом паевых средств за счет поступивших средств материнского капитала.

4. Если пайщик принимает решение о выходе из кооператива, материнский капитал возвращается в Пенсионный фонд.

Согласно ст. 132 Жилищного кодекса все паевые взносы возвращаются пайщику в полном объеме. Однако средства материнского капитала кооператив обязан вернуть не пайщику, а в отделение Пенсионного фонда, которое предоставило материнский капитал. Благодаря этому правилу государственные дотации находятся в кооперативе под надежной защитой. В случае если пайщик отказывается от приобретения квартиры с помощью кооператива, средства возвращаются государству, чтобы он имел возможность вновь воспользоваться материнским капиталом, подав новую заявку.

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Темы жк бест вей полезные советы жилищный кооператив материнский капитал покупка недвижимости
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