Как использовать материнский капитал при покупке квартиры с помощью кооператива

При покупке квартиры с помощью жилищного кооператива возможно использовать материнский капитал. Вот несколько рекомендаций, как это правильно сделать (рекомендации составлены на основе опыта жилищного кооператива "Бест Вей").

1. Подготовьте пакет документов на предоставление материнского капитала с участием юристов кооператива.

Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона №256 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" средства материнского капитала могут направляться на приобретение жилого помещения, в том числе с помощью жилищных кооперативов. Средства материнского капитала перечисляются Пенсионным фондом России на счет кооператива в зачет уплаты паевых взносов пайщика. Документы необходимо согласовать с юристами кооператива, и подавать их в отделение Пенсионного фонда России следует под их руководством.

2. Представьте в Пенсионный фонд корректный пакет документов, согласованный с юристами кооператива.

В обязательном порядке приложите сертификат на материнский капитал и свидетельство о рождении ребенка, за которого получен сертификат.

3. Отследите получение предоставленных вам средств кооперативом.

Отделение Пенсионного фонда в течение месяца рассматривает пакет документов и после рассмотрения перечисляет средства на счет кооператива. В информационную систему кооператива приходит уведомление о погашении части предоставленных пайщику кооперативом паевых средств за счет поступивших средств материнского капитала.

4. Если пайщик принимает решение о выходе из кооператива, материнский капитал возвращается в Пенсионный фонд.

Согласно ст. 132 Жилищного кодекса все паевые взносы возвращаются пайщику в полном объеме. Однако средства материнского капитала кооператив обязан вернуть не пайщику, а в отделение Пенсионного фонда, которое предоставило материнский капитал. Благодаря этому правилу государственные дотации находятся в кооперативе под надежной защитой. В случае если пайщик отказывается от приобретения квартиры с помощью кооператива, средства возвращаются государству, чтобы он имел возможность вновь воспользоваться материнским капиталом, подав новую заявку.