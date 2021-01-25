Итоги за прошедший год порадовали ГК "Галс". Поступления от продажи недвижимости и сдачи в аренду жилья составили более 43 млрд рублей, тем самым на 70% превысив финансовые показатели 2019 года.
Как отметил Виктор Адамов, президент "Галс-Девелопмент", в следующем году компания будет работать над тем, чтобы приумножить все достижения бренда, ведь клиенты и партнеры доверяют компании, видя в ней самого интеллигентного девелопера на московском рынке недвижимости.
"На 2021 год намечено активное развитие четырех наших проектов — это строительство административно-делового центра "Невская Ратуша" и Академии спорта "Динамо", разработка концепций бизнес-центра класса "А" на Дубининской улице и комплекса элитных апартаментов на Космодамианской набережной. В наших планах дальнейшее приобретение новых площадок и расширение линейки жилых и коммерческих проектов", — отметил Адамов.
В прошедшем году в премиальных проектах ГК "Галс" активным спросом пользовались апартаменты в элитном квартале "Сады Пекина" — 48%-й рост продаж, а апартаменты в квартале De luxe резиденций "Театральный дом" раскупались в 2 раза активнее, чем в 2019 году. В связи с удаленкой и таким непростым годом вырос спрос в стране на загородную недвижимость. Продажи в коттеджном поселке "Березки River Village" на Рублево-Успенском шоссе выросли в 10 раз.
В середине 2020 года ГК "Галс" было объявлено о завершении основных этапов реструктуризации бизнеса, что позволило компании реализовать проекты с применением новых управленческих механизмов.
2020 год был успешен для ГК "Галс" и в плане продажи коммерческой недвижимости. В начале года были проданы гостиница "Пекин" и отдельно стоящее двухэтажное здание в составе МФК Match Point на Кутузовском проспекте.
На Космодамианской набережной на площади 2,4 тыс. кв. м планируется возвести комплекс элитных апартаментов. Также была закрыта сделка по продаже одной из башен бизнес-центра SkyLight (башня "А").
Богатым стал прошлый год и на премии. ГК "Галс" была признана победителем WOW Awards 2020, а бизнес-парк "Искра" победил сразу в трех престижных конкурсах.
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