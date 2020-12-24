Роман Василенко: в нашем кооперативе уже более 10 тыс. пайщиков

Председатель правления жилищного кооператива "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко — о том, почему "Бест Вей" становится одним из крупнейших жилищных кооперативов в России.

— Роман Викторович, в чем ключевые особенности модели жилищного кооператива "Бест Вей"?

— Жилищный кооператив (ЖК) предоставляет пайщикам возможности, которые для них либо не существуют вне кооператива вообще, либо доступны с большим трудом при использовании других способов приобретения жилья: покупки с помощью ипотечного кредита, с помощью частного займа и т. д.

Например, кооператив дает возможность приобрести жилье не только в крупных городах, но и в городах, где строится не очень много нового жилья. Тем самым мы способствуем сохранению человеческого капитала в регионах страны.

Как вы знаете, в провинции зачастую строится мало коммерческого жилья в силу недостаточного платежеспособного спроса и больших затрат. В основном строятся дома в рамках программ расселения ветхого и аварийного жилищного фонда.

При этом там, как правило, есть вполне ликвидный жилищный фонд: как я уже сказал, дома, построенные в рамках программ расселения, или жилые районы, например 1980-х годов постройки. То есть молодые люди, молодые семьи могли бы приобретать жилье в этих городах, но у них не хватает финансовых ресурсов.

Кооператив предоставляет молодым людям возможность купить квартиру в своем родном городе. Он работает исключительно с квартирами на вторичном рынке, приобретает квартиры в том числе и в недавно построенных домах, но только у собственников. Это наиболее безопасно.

Таким образом, кооператив сохраняет трудовые и предпринимательские ресурсы в малых городах страны, предоставляя молодым людям и молодым семьям возможность купить квартиру, причем с минимальной переплатой. Ведь паевые средства кооператив предоставляет беспроцентно, поскольку он — некоммерческая организация. Переплата связана только с внесением в кооператив небольших членских взносов, с оплатой пайщиком юридической проверки и независимой оценки приобретаемого для него объекта недвижимости, а также с оплатой налогов и государственных пошлин.

— На какой срок предоставляются паевые средства кооператива?

— На 10 лет. Пайщик может вернуть пай раньше, тогда переплата будет меньше.

При этом никаких комиссий за досрочное погашение в кооперативе нет. Наоборот, кооператив заинтересован, чтобы его паевые средства вернулись раньше, так как он сможет предоставить эти средства другим пайщикам.

Пайщик вносит первоначальный паевой взнос не менее 35% стоимости квартиры, которую он планирует приобрести. Он может внести как всю сумму сразу, так и постепенно накапливать ее на счете кооператива.

Еще одна уникальная возможность, которую предоставляет кооператив — помощь в покупке квартиры в другом городе. Довольно часто у людей возникает такая потребность в связи со сменой работы, задачами ведения бизнеса. Или, например, в связи с выходом на пенсию и стремлением переехать с севера на юг, жить в комфортном климате на берегу моря.

— Как правило, переезжающим приходится продавать квартиру на прежнем месте жизни и работы и на вырученные деньги приобретать на новом.

— Совершенно верно. А если продавать нечего или стоимость квартиры на новом месте гораздо выше? И эту разницу в цене они не могут компенсировать за счет доступных им финансовых ресурсов?

Таким людям для приобретения квартиры, как правило, нужно переехать в другой регион, прописаться в другом городе, найти работу и начать трудиться — и лишь спустя довольно продолжительный срок работы на новом месте они могут обращаться за ипотечным кредитом. Все это время они вынуждены жить в арендной квартире, договариваться с хозяевами, чтобы прописаться в ней.

Важно отметить, что кооператив дает возможность приобрести квартиру представителям социально незащищенных слоев населения:

студентам, не имеющим значительных официальных источников дохода;

выпускникам учебных заведений, только начавшим свою трудовую биографию;

тем, у кого низкий официальный доход или вообще нет официальной работы.

Все эти группы граждан зачастую не могут рассчитывать на получение ипотечного кредита или частного займа. Однако для кооператива сотрудничество с ними не является препятствием.

Вступление в кооператив происходит по одному-единственному документу — паспорту. Не нужны ни справка с места работы, ни справка о доходах, кооператив не проводит и анализ кредитной истории. Дело в том, что кооператив предоставляет паевые средства не в кредит, а в рассрочку. При этом квартира покупается в интересах пайщика, но в собственность кооператива. Она переходит в собственность пайщика после возврата паевых средств, предоставленных кооперативом.

Если финансовое положение пайщика временно ухудшилось, кооператив предоставляет отсрочку. Если же ухудшение финансового положения пайщика долговременное и он не может погасить пай, он выходит из кооператива. При этом в течение двух месяцев он получает в полном объеме все внесенные им паевые средства. Членские взносы, естественно, не возвращаются.

Еще одна принципиальная особенность кооператива состоит в том, что он предоставляет возможность приобрести квартиру возрастным группам, которые не могут рассчитывать на покупку квартиры с помощью ипотечного кредита. Это молодые люди начиная с 16 лет и пожилые люди без верхней границы возраста. Представителей двух этих категорий немало среди наших пайщиков.

Все эти возможности, которые не предоставляет больше никто, обуславливают рост числа пайщиков в жилищном кооперативе. Таким образом, ЖК — важный элемент решения жилищной проблемы в стране. Он создает дополнительные возможности для приобретения квартиры.

— Какое место "Бест Вей" занимает среди российских жилищных кооперативов?

— Кооператив существует шесть лет — с 2014 года. Он не самый старый из действующих российских ЖК, но уже один из крупнейших: число наших пайщиков в 2020 году составило более 10 тыс. человек. Рейтингов жилищных кооперативов в нашей стране не существует, однако кооперативов с сопоставимым числом пайщиков в России немного.

— Как удалось добиться такого результата?

— Мы с самого начала работали системно. Не ограничивались каким-то одним регионом или группой близких регионов, а старались привлекать пайщиков и покупать для них квартиры по всей России. Сейчас наш кооператив работает в более чем 20 субъектах Федерации, и ареал присутствия кооператива постоянно увеличивается.

Кооператив, как я уже сказал, предоставляет возможности, которые более не предоставляет ни один институт на рынке недвижимости. Обратите внимание: рост числа пайщиков продолжался и в трудном для рынка недвижимости 2020 году, то есть кооператив явился для многих семей антикризисным решением.

Системный подход к работе, а также прозрачность механизма деятельности кооператива стали основой поступательного роста числа пайщиков и покупок квартир нашим кооперативом. Столь же интенсивно мы планируем развиваться и дальше.