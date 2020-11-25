Евгений Чайчук: кооператив — проект, направленный на сбережение человеческого капитала

Член правления жилищного кооператива "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук — о работе кооператива в эпоху пандемии и изменений на рынке жилой недвижимости.

— Евгений Олегович, как работает кооператив в этот непростой год?

— Кооператив создал все условия, чтобы процесс покупки квартир не останавливался, несмотря на трудности, связанные с пандемией и карантинными мерами в разных регионах, хотя это приводило к задержкам. Они связаны с тем, что МФЦ в некоторых регионах фактически не функционировали. Это сложный период, но мы проходим его достойно: объем покупок квартир для наших пайщиков удается сохранить, приток новых пайщиков не замедлился. Общее число пайщиков кооператива за шесть лет его работы составило более 10 тыс. человек.

На рынке жилой недвижимости сейчас присутствует повышенный покупательский интерес. Активизацию спроса мы наблюдаем со второго полугодия этого года. Многих покупателей — тех, кто имел возможность, но не решался приобрести жилье, — пандемия и самоизоляция подтолкнули к покупке квартиры.

— На фоне непростой эпидемиологической ситуации решение жилищного вопроса стало особенно актуально?

— Совершенно верно. Пандемия изменила наше отношение к дому. В месяцы самоизоляции для большинства из нас домашнее пространство превратилось в единственное место работы, учебы, отдыха. И, к сожалению, очень многие российские семьи из-за стесненных жилищных условий с большим трудом смогли организовать в доме комфортную для всех членов семьи среду. Исследование, проведенное в конце августа 2020 года СК "Сбербанк страхование" и сервисом "ДомКлик", показывает, что около 60% наших сограждан в условиях вынужденной самоизоляции оказалось недовольно своим жильем.

Пандемия подтолкнула граждан к решению квартирного вопроса. При этом к покупке квартир без большой переплаты, как предлагает наш жилищный кооператив.

Кооператив — некоммерческая организация. Он предоставляет паевые средства на беспроцентной основе. Пайщик вносит первоначальный паевой взнос 35 или 50% от стоимости желаемой квартиры, остальную сумму довносит кооператив, и происходит приобретение той квартиры, которую выбрал пайщик и одобрил кооператив. Переплата пайщика связана с внесением целевых взносов на юридическую проверку и оценку квартиры, оплату нотариальных услуг и установленных государством налогов и пошлин, а также с небольшими членскими взносами, которые необходимы для финансирования текущей деятельности кооператива.

Схема работы кооператива прозрачна. Стать его пайщиком может любой гражданин России или иностранный гражданин. Для этого нужен только паспорт. Для приобретения квартиры он обязан внести первоначальный паевой взнос 35 или 50% от стоимости желаемой квартиры. Пайщик может постепенно накопить первоначальный паевой взнос, внося минимальные взносы на счет кооператива. После того как первоначальный паевой взнос сделан, пайщик ставится в очередь на приобретение квартиры.

Как только подходит очередь данного пайщика и в паевом фонде кооператива аккумулируются достаточные средства, для того чтобы довнести 65 или 50% от стоимости квартиры, пайщик приступает к выбору квартиры. Наш кооператив приобретает квартиры исключительно на вторичном рынке — это более безопасно. Проводится тщательная проверка и оценка квартиры, отобранной пайщиком. Если у правления кооператива нет к ней вопросов с точки зрения юридической чистоты и адекватности рыночной цены, происходит покупка квартиры кооперативом в интересах пайщика.

Купленная квартира оформляется в собственность кооператива. Как только пайщик полностью рассчитывается с кооперативом, она переходит в собственность пайщика на основании справки о полной выплате пая перед кооперативом, предоставляемой в региональное подразделение Росреестра. В период расчетов с кооперативом ЖК по договору предоставляет право пользования и постоянной регистрации в квартире самому пайщику и его родственникам.

Пайщик обязан ежемесячно вносить паевые и членские взносы. Рассчитаться с кооперативом он обязан не более чем за 10 лет. Многие рассчитываются раньше.

Если возникают временные финансовые трудности, кооператив может предоставить отсрочку. Если трудности надолго, то пайщик выходит из кооператива, получает в течение двух месяцев назад все внесенные им паевые средства и передает квартиру кооперативу.

В ЖК "Бест Вей" каждый его член может следить за нашей работой в режиме онлайн в своем личном кабинете на официальном сайте кооператива. Там можно узнать, какой суммой располагает кооператив в данный момент, посмотреть последнюю статистику: проследить за продвижением своей позиции в общем списке, посмотреть, сколько пайщиков находится в процессе сделки, скольким уже приобрели квартиры, сколько полностью рассчиталось.

— Какова география работы кооператива?

— Мы покупаем квартиры для своих пайщиков в более чем 20 субъектах Федерации: в центральных районах страны, на северо-западе, юге России, в том числе в Крыму. А также в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

— Какой правление кооператива видит его миссию в сегодняшней непростой ситуации?

— Жилищный кооператив "Бест Вей" — проект социальной направленности. Он был создан в 2014 году по инициативе социального предпринимателя из Санкт-Петербурга доктора экономических наук Романа Викторовича Василенко как программа сбережения человеческого капитала.

Наличие собственного жилья — один из главных показателей уровня жизни граждан. Дом дает нам чувство уверенности в настоящем и желание работать на будущее. От обеспеченности граждан комфортным и качественным жильем зависят и здоровье нации, и демографическая ситуация, и созидательная активность общества, и рост показателей социально-экономического развития государства.

Мы предложили свой вариант решения жилищной проблемы — через механизм жилищной кооперации. Лозунг ЖК "Бест Вей" — "Объединиться, чтобы жить!"

Благодаря нашему жилищному кооперативу тысячи людей уже решили свою жилищную проблему. И мы ежедневно работаем над тем, чтобы помочь решить квартирный вопрос все новым и новым пайщикам.