Пять достоинств кооператива, как способа приобретения жилья

Жилищный кооператив, как способ приобретения жилья, обладает целым рядом преимуществ перед другими способами — они формулируются на основе опыта кооператива "Бест Вей".

1. Член кооператива участвует в принятии финансовых решений.

Он является не внешним пользователем услуг, а полноправным участником некоммерческой организации, которая предоставляет средства для приобретения квартиры на основе коллегиальных решений. Может участвовать в принятии решений, касающихся кооператива, участвовать в избрании правления, которое и принимает решения о согласовании покупки квартир в интересах пайщиков.

2. Кооператив предоставляет средства на беспроцентной основе.

Приобретение квартиры с помощью кооператива представляет собой покупку в складчину. К части суммы для покупки, имеющейся у самого пайщика (не менее 35% от стоимости объекта недвижимости, которая также может быть постепенно накоплена на счете кооператива), добавляется сумма из паевого фонда кооператива. После этого приобретается квартира на вторичном рынке недвижимости, выбранная пайщиком, но утвержденная правлением кооператива после предоставления заключений юристов и независимых оценщиков.

3. Вступление в кооператив происходит только по паспорту.

Никаких других документов и справок, а также прохождения проверок не требуется. В кооператив можно вступить с 16 лет. Верхней возрастной границы для вступления нет. Защищенность кооператива от финансовой несостоятельности пайщика достигается за счет того, что квартира на период расчетов с кооперативом находится в собственности кооператива с предоставлением права проживания в ней данного пайщика. Если пайщик не может платить ежемесячные паевые взносы в кооператив или передумал приобретать квартиру через кооператив, он выходит из него. При этом кооператив возвращает ему паевые взносы в полном объеме в двухмесячный срок.

4. В ряде регионов кооператив освобожден от уплаты налогов после приобретения недвижимости.

Это снижает затраты на покупку квартиры.

5. С помощью кооператива квартира приобретается в собственность при минимальном сочетании финансовых, процедурных и временных затрат.

Оформление вступления в кооператив, как уже было сказано, очень простое. Сроки пребывания в очереди жестко не регламентированы: покупка квартиры происходит, когда в паевом фонде кооператива накапливаются достаточные средства на приобретение квартиры. Платежи в кооператив включают не только паевые средства, но и членские и целевые взносы, идущие на финансирование текущей деятельности кооператива, проверку и оценку приобретаемых квартир, оплату налогов. Однако, учитывая, что возврат средств кооперативу происходит без процента, общий платеж минимален даже по сравнению с платой за аренду аналогичной квартиры. Расплатиться с кооперативом нужно за 10 лет (можно раньше). Таким образом, пайщик может получить квартиру в собственность за несколько лет по цене, максимально близкой к стоимости квартиры в момент покупки.