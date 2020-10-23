Сергей Крючек: мы должны обеспечить гражданам надежную социальную поддержку

Депутат Государственной думы, член фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Иванович Крючек убежден, что государству следует наращивать усилия в проведении социальной и жилищной политики в регионах России.

— Сергей Иванович, какие ключевые задачи вы ставите в своей депутатской деятельности?

— Прежде всего задачи в области социальной политики. Я избран депутатом по партийному списку "Справедливой России" — занял первое место в региональном списке, объединяющем Липецкую, Калужскую и Орловскую области. Моя работа в Государственной думе — прежде всего в Комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (член комитета), а также в Комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса.

— Кроме того, насколько мы знаем, вы активно работаете в Парламентском собрании Союзного государства России и Белоруссии?

— Совершенно верно: я депутат Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии — член Комитета по законодательству и регламенту.

Мои усилия и усилия многих моих коллег по Парламентскому собранию направлены в первую очередь на создание институтов государственной власти и законодательной базы деятельности Союзного государства России и Белоруссии. Сегодня нет Конституции Союзного государства, которая определила бы правила и основы единой государственности, всех сторон жизнедеятельности, включая международную и внутреннюю, правовую и социальную политику, единую денежно-кредитную систему, налоговую политику и т. д.

Лозунг "экономическая интеграция" требует трансформации. Не может быть реальной экономической интеграции без единой политической основы. Конституция Союзного государства — новый виток объединения братских государств.

— А каков круг законопроектов, над которым вы работаете в Государственной думе?

— Это законопроекты, касающиеся регулирования социальной сферы, отношений собственности, финансовых вопросов, а также развития ОПК. В общей сложности с моим участием подготовлено более сотни законопроектов.

Из наиболее значимых документов отмечу законопроекты:

о внесении изменений в Закон "О страховых пенсиях";

о внесении изменений в законодательные акты, касающиеся восстановления и защиты сбережений;

о дополнении направлений использования материнского капитала;

о предельно допустимом уровне расходов гражданина на жизненно важные лекарственные средства и информирования гражданина о наличии взаимозаменяемых препаратов;

о повышении гарантий граждан, имеющих право на получение пособия по безработице и нормативе ежегодных индексаций пособия по безработице;

о запрете навязывания страховых услуг;

о регулировании комиссионного вознаграждения кредитных организаций.

А также законопроекты, касающиеся совершенствования Жилищного и Земельного кодексов, контрактной системы, поддержки системообразующих организаций российской экономики, и другие.

Законопроекты разрабатывались в содружестве как с депутатами нашей фракции, так и других фракций Государственной думы. Большинство из них принято или находится на рассмотрении.

— В основном ваши законопроекты касаются социальной сферы?

— Да. А также финансовой сферы в части ее оптимизации и защиты интересов потребителей финансовых услуг.

Замечу, что большой объем депутатской деятельности занимает работа с обращениями избирателей — как из трех регионов, которые я представляю в Думе, так и из других, и подготовка депутатских запросов в федеральные органы исполнительной власти по этим обращениям, а также формулирование думских инициатив на основе этих обращений — законопроектов и предложений для Правительства России и отдельных федеральных ведомств.

— Какое место в вашей деятельности занимает совершенствование жилищной политики?

— Одно из центральных. Прежде всего это проблема доступности жилья, создания равных возможностей для приобретения квартиры. Нерешенность жилищной проблемы — одно из самых серьезных препятствий для повышения качества жизни россиян и для увеличения темпов экономического роста, которое во многом связано с жилищным строительством, а жилищное строительство — с платежеспособным спросом на жилье.

Большим подспорьем для решения жилищной проблемы в стране стала программа льготной ставки по ипотеке под 6,5%: возник настоящий ипотечный бум. Наша фракция поддержала продолжение программы. Кроме того, мы выступаем за расширение ареала применения так называемой дальневосточной ипотеки — под 2% годовых.

Но и этого, на наш взгляд, недостаточно. Есть довольно большой процент молодых семей, особенно в регионах, который плохо подходит под существующие довольно жесткие банковские требования. Нет стабильного официального дохода, недавно появилось постоянное место работы, часто меняется работа, отсутствует кредитная история или в ней были какие-то негативные моменты в силу объективных трудностей, с которыми приходится сталкиваться молодым семьям на рынке труда. Сказываются и мероприятия, связанные с пандемией COVID-19, в части сворачивания деятельности многих предприятий, падение и ограничения деловой активности бизнеса. В результате многие из молодых семей не могут рассчитывать на ипотечный кредит.

Можно понять банки, которые в непростой экономической ситуации стремятся подстраховаться. Но важно, чтобы гражданам были обеспечены широкие возможности для приобретения квартиры.

Мы всячески поддерживаем программы массового строительства арендного жилья. Кроме того, поддерживаем развитие жилищной кооперации. Это форма взаимопомощи граждан, позволяющая приобрести квартиру в собственность с минимальными переплатами: объем ежемесячных выплат зачастую меньше, чем арендная плата, и при этом ограничения покупки квартиры с помощью кооперативов минимальные. Ведь жилищные кооперативыпредоставляют средства на беспроцентной основе: это некоммерческие организации. Отмечу позитивный опыт работы целого ряда жилищных кооперативов. Как пример — это петербургский, но работающий во многих регионах России жилищный кооператив "Бест Вей".

Отношения в кооперативе строятся на доверии. При этом кооператив надежно защищен: по российскому законодательству квартира первоначально приобретается в собственность кооператива и лишь после возврата предоставленных кооперативом средств переходит в личную собственность пайщика. Защищен и пайщик: при выходе из кооператива он получает обратно все внесенные паевые средства.

Замечу, что кооперативы в большинстве случаев не требуют никакого дополнительного государственного финансирования. Однако это не означает, что им совершенно не требуется поддержка на федеральном уровне — такая, как возможность привлечения субсидий и получение различных налоговых льгот. Основная работа по развитию жилищной кооперации, на мой взгляд, должна делаться в регионах. И уже есть успешные практики в этой сфере в десятках регионов нашей страны, в том числе субъектов Федерации, которые я представляю в парламенте.

Развитие программ арендного жилья и кооперативных программ очень важно для нашего жилищного рынка, так как будет способствовать в том числе снижению стоимости банковских кредитов. Жилищная кооперация наряду с ипотекой должна стать мощным инструментом решения проблемы жилья, особенно в нынешней кризисной ситуации. Этим и другим способами мы должны обеспечить гражданам надежную социальную поддержку.