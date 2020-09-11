"Главстрой" пригласил цифровую компанию "Культура" для управления сервисами

"Главстрой" пригласил цифровую компанию "Культура" для управления сервисами и системами жилого квартала премиум-класса на Москве-реке "Береговой", расположенного в престижном Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк по адресу: Береговой проезд, вл. 2-3.

Технологическая инфраструктура ЖК "Береговой" представляет собой комплекс сложных инженерно-технических систем и сооружений, включает оборудование, умные сервисы, мобильные приложения, маркетплейс, обеспечивающие жителей необходимым набором услуг по управлению недвижимостью и комфортному проживанию с учетом личных потребностей.

Оснащенность ЖК "Береговой" соответствуют самым высоким современным стандартам, что предъявляет соответствующие требования к эксплуатации жилого комплекса, обеспечению прозрачности и цифровизации услуг по управлению ЖК, а также поддержанию инвестиционной привлекательности недвижимости. Компания "Культура" предоставляет готовые цифровые решения по управлению недвижимостью бизнес- и премиум-класса, а также учитывает уникальные особенности каждого объекта.

"Культура" — это действующая информационная система управления жилым комплексом, которая включает в себя автоматизированную систему управления инженерно-технической инфраструктурой жилого комплекса, единую программно-аппаратную платформу для управления деятельностью управляющей компанией и взаимодействия с жителями.

"Цифровая трансформация недвижимости — это новый этап в повышении качества городского пространства. Внедрение операционной системы управления зданием предъявляет серьезные требования к технологической оснащенности жилого комплекса, которой даже в столице обладают единичные объекты. В ЖК "Береговой" это стало возможным, потому что комплекс соответствует самым современным требованиям. "Главстрой", девелопер проекта, предусмотрел необходимые технические решения еще на этапе проектирования. Благодаря такому подходу выиграли и покупатели, потому что цифровое управление позволяет сохранить недвижимость в долгосрочной перспективе, поэтому такие дома, хотя пока и являются редкостью, но имеют высокую рентабельность и становятся популярным инструментом инвестиций" — говорит генеральный директор компании "Культура" Ирина Извекова

Благодаря данной системе управляющая компания осуществляет диспетчеризацию задач между работниками и контроль их выполнения, систему для управления финансами и тарифами, а также инструменты, которые позволят в режиме реального времени отслеживать уровень удовлетворенности жителей оказываемыми услугами.

Для жителей ЖК "Береговой" предусмотрено специальное мобильное приложение с удобным интерфейсом и личным кабинетом, с помощью которого можно управлять квартирой, домашними сервисами, взаимодействовать с управляющей компанией, а также делать покупки и осуществлять платежи.

Директор проекта "Береговой" Роман Гудаев: "Для нас важно сохранить проект "Береговой" после ввода в эксплуатацию таким, каким он задумывался: от идеи и архитектурной концепции до высокого уровня цифровой оснащенности и качества жизни. Для этого на этапе проектирования мы продумали множество возможных сценариев эксплуатации комплекса и технологические требования к ним, чтобы наши клиенты могли забыть о бытовой рутине. Нам хотелось, чтобы жители "Берегового" могли, например, отправить детей гулять во двор, заказать на это время клининг в квартире и одновременно в лобби на первом этаже встретиться с деловыми партнерами. И при этом, чтобы они были спокойны, пока дети гуляют на улице, могли получить смс-оповещение, что уборка завершена, а также напоминание, что вечером состоится афтепати на набережной. Чтобы воплотить эту или похожие истории в жизнь, жилой комплекс должен обладать серьезной цифровой "начинкой", объединяющей в единое информационное пространство техническую базу комплекса, управляющую компанию и жителей. Мы выбрали компанию "Культура", потому что у нее есть готовые решения для выполнения этих задач."