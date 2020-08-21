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Автор Ирина Гусакова

Семь этапов приобретения жилья с помощью жилищного кооператива

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Алгоритм покупки жилищным кооперативом жилья пайщику (на основе опыта кооператива "Бест Вей").

1. Вступление в кооператив.

Гражданин России или иностранный гражданин, достигший 16 лет, подает в правление кооператива заявление о вступлении, предъявляя паспорт и прилагая его копию. Верхней возрастной границы вступления в кооператив нет.

2. Внесение первоначального паевого взноса.

Одновременно с вступлением в кооператив вносятся средства первоначального паевого взноса для покупки желаемой квартиры — либо в полном объеме (не менее 35% от стоимости квартиры), либо частично. Членство в жилищном кооперативе преследует конкретную цель — покупку квартиры. При вступлении в кооператив пайщик подает заявление, в котором отражает характеристики квартиры, которая его интересует:

  • город,
  • район в городе,
  • число комнат,
  • метраж,
  • стоимость.

Позднее он может пересмотреть свои предпочтения и предложить кооперативу купить другую квартиру — большую или меньшую, более дорогую или более дешевую, квартиру не в том населенном пункте, что предполагался первоначально: это не запрещено.

Пайщик параллельно с внесением паевых средств вносит членские взносы, которые идут на финансирование текущей деятельности кооператива. Все паевые взносы аккумулируются на специальном счете кооператива.

Пайщики кооператива имеют право участвовать в общих собраниях членов кооператива с правом голоса по вопросам, поставленным на голосование.

Если в процессе пребывания в кооперативе планы пайщика приобрести квартиру именно с помощью кооператива изменились или изменилась его финансовая ситуация, он подает заявление о выходе из кооператива и ему в двухмесячный срок на основании Жилищного кодекса производится возврат внесенных им паевых средств.

Выйти из кооператива можно и после покупки квартиры: в этом случае пайщику также в полном объеме возвращаются паевые средства, а квартира передается кооперативу.

3. Постановка в очередь на покупку квартиры.

При внесении в полном объеме первоначального паевого взноса на покупку заявленной пайщиком квартиры (не менее 35% от ее стоимости) пайщик ставится в очередь на приобретение для него квартиры кооперативом.

Постановка в очередь осуществляется исходя из времени внесения пайщиком в полном объеме первоначального паевого взноса — не менее 35% от стоимости предполагаемой к приобретению квартиры.

Движение очереди обычно отображается в личном кабинете пайщика на сайте кооператива. Если подошла очередь данного пайщика и в паевом фонде кооператива уже имеется сумма, достаточная для оплаты не более 65% от стоимости данной квартиры, пайщик и кооператив переходят к покупке квартиры.

4. Выбор квартиры для покупки.

Пайщик смотрит варианты квартир для покупки, подбирает квартиру, которая больше всего соответствует его потребностям и предлагает правлению кооператива согласовать покупку отобранной квартиры на основании юридической экспертизы и данных независимой оценки: они проводятся пайщиком за свой счет.

5. Покупка квартиры в интересах пайщика.

Когда квартира проверена и согласована правлением кооператива, кооператив приобретает ее в интересах пайщика, пайщик прописывается в квартире. Он платит коммунальные платежи за квартиру.

Во многих субъектах Федерации жилищные кооперативы освобождены от налогов, взимаемых в период нахождения квартиры в собственности — налога на имущество.

Так или иначе, после покупки объекта недвижимости, обязанность уплаты налогов по нему лежит на пайщике, так как квартира приобретается в его интересах.

6. Возврат средств кооперативу.

После приобретения квартиры пайщику он начинает осуществлять платежи в соответствии с индивидуальным графиком в счет оплаты предоставленных ему кооперативом для покупки средства на срок до 10 лет.

Платежи кооперативу ежемесячные — включающие как паевые средства, так и членские взносы. В случае временных финансовых трудностей правление кооператива может предоставить отсрочку.

7. Переход квартиры в собственность пайщика.

Собственником квартиры на период возврата средств кооператива пайщиком становится кооператив, но квартира как целевое приобретение в интересах пайщика не ставится на баланс кооператива и пайщик, погасив долг перед кооперативом, по справке о выплате пая перед кооперативом самостоятельно, без каких-то дополнительных процедур регистрирует свое право собственности на квартиру в Росреестре.

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