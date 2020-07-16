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Автор Ирина Гусакова

"Галс-Девелопмент" о﻿бъявил о завершении важного этапа строительства проекта "Невская Ратуша"

Недвижимость

Компания "Галс-Девелопмент" (застройщик АО "М") на месяц раньше договорных сроков закончила важный этап строительства "Невской Ратуши" в Санкт-Петербурге. "Административный общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой", разработанный в архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнеры" в партнерстве с Сергеем Чобаном и бюро SPEECH, раскинется на территории 6,1 га на пересечении Дегтярного переулка, Новгородской улицы и улицы Моисеенко.

Полностью готовы конструкции "стена в грунте" длиной 366 м, глубиной более 27 м, шпунтовое ограждение (длина ограждения 157,5 м, глубина 27 м). Установлено 939 буронабивных свай, монолитные конструкции объемом 2,8 тыс. куб. м, а также — монолитные железобетонные плиты перекрытия минус первого этажа.

"Мы с радостью сообщаем о завершении важного этапа нового строительства нашего проекта "Невская Ратуша". Благодаря строгому соблюдению всех сроков и повышенному вниманию к качеству объекта нам удалось создать надежный плацдарм для осуществления дальнейших работ. Мы планомерно трансформируем промышленный квартал в развитый деловой кластер "Невская Ратуша", который станет настоящим местом притяжения в историческом центре Санкт-Петербурга", — сообщает вице-президент компании "Галс-Девелопмент" Иван Зуев.

В августе 2019 года "Галс-Девелопмент" приступил к строительству второй очереди проекта "Невская Ратуша". Новое строительство площадью 146 тыс. кв. м состоит из 6 офисных зданий и двухэтажного подземного паркинга. Ввод первого этапа нового строительства в эксплуатацию запланирован на III квартал 2022 года.

Первая очередь проекта "Невская Ратуша" состоит из трех корпусов (174 тыс. кв. м). В главном корпусе располагается штаб-квартира 13 комитетов администрации Санкт-Петербурга. Арендаторами второго и третьего корпусов выступили Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Газпром", АО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", "Герофарм" и другие.

Архитектурный проект "Невская Ратуша" получил высокую оценку у профессионалов: CRE St. Petersburg & Federal Awards в номинации "Многофункциональная недвижимость", "100 лучших офисных и торговых центров" и др.

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Темы недвижимость санкт-петербург галс-девелопмент
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