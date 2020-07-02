Премия "Рекорды Рынка Недвижимости 2020": победили лучшие

9 июня были объявлены победители 11-ой ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2020". На соискание премии было подано более 200 заявок. Победители определялись по итогам суммирования результатов трехэтапного голосования: народного, профессионального и голосования жюри. Традиционно каждого победителя поздравили бессменные ведущие премии "Рекорды Рынка Недвижимости" — Ксения Собчак и Александр Пряников.

Победителем в номинации Grand Prix стал ЖК TopHILLS от компании "Инград". Квартал бизнес-класса расположен в 1 минуте от метро "Нагорная" фактически на склоне единственного в Москве горнолыжного комплекса "Кант". Авторская архитектура от бюро UNK Project, двор "без машин" с современным игровым оборудованием и workout в рамках проекта с World Сlass, собственная инфраструктура с премиальным фитнес-центром в стилобате. TopHILLS сбалансирован для счастливой жизни человека на высоком уровне вне зависимости от возраста, рода занятий, семейного положения и вкусов. Павел Поселёнов, президент ГК "Инград", стал лауреатом в номинации "Персона №1".

Премьерой года премиум-класса №1 стал комплекс апартаментов "Поклонная 9" от компании ANT Development. "Поклонная 9" — 32-этажный комплекс апартаментов премиум-класса, возводимый компанией в Дорогомиловском районе Москвы. На первых семи этажах комплекса расположится пятизвездочный отель международного оператора, сервисы и услуги которого будут доступны всем резидентам. Остальные этажи займут апартаменты и видовые пентхаусы с террасами. Все апартаменты сдаются с полной чистовой отделкой в трех дизайнерских стилях и имеют панорамные окна, из которых открываются захватывающие виды на город.

Премьерой года бизнес-класса №1 был признан ЖК homecity от PPF Real Estate Russia. Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от станции метро "Румянцево". Он возведен на границе обширного лесопарка и состоит из пяти малоэтажных (6-9 этажей) корпусов, выполненных из экологически чистых материалов. На благоустроенной территории предусмотрены современные детские площадки, школа, детский сад, зоны семейного и активного отдыха. Создавая концепцию homecity, международный девелопер PPF Real Estate Russia вдохновлялся атмосферой западноевропейских кварталов с присущим ей вниманием к деталям повседневной жизни современной городской семьи.

В номинации "Апартаменты №1" лучшим был признан Клубный дом SINATRA от компании GLINCOM. Дом премиум-класса, расположенный в центре Москвы, в уютном переулке возле Садового кольца. Уровень комфорта определяет уровень жизни: в Клубном доме SINATRA продумана каждая деталь. Авторский архитектурный проект в неоклассическом стиле, стиль ар-деко в интерьерах, большая живописная терраса с лаундж- и фитнес-зонами, детской площадкой. SINATRA — это респектабельный клубный формат: всего 70 апартаментов от 35 до 132 кв. м, закрытая охраняемая территория и круглосуточная служба ресепшен.

В номинации "Объект 5 звезд*****" победил Golden City от Glorax Development. Жилой комплекс характеризует яркая запоминающаяся архитектура, уже сегодня его называют новой визитной карточкой Санкт-Петербурга. Ансамбль украшают ажурные навершия, а архитектурной доминантой проекта стал золотой шпиль. Концепция Golden City предполагает строительство шести кварталов общей площадью 450 000 кв. м, где разместятся жилые комплексы бизнес-класса и деловой кластер. Участок застройки находится на первой береговой линии Финского залива, что обеспечивает прекрасные видовые характеристики в большинстве квартир.

Выбором покупателя стал ЖК FoRest - масштабный проект девелопера "Центр-Инвест", реализуемый в рамках квартальной застройки района Ново-Переделкино. Новостройка выгодно отличается удобной локацией, детальной проработкой архитектурной концепции, рациональными планировочными решениями. Проект включает в себя 3 жилых дома, подземный паркинг, благоустроенную придомовую территорию, школу и детский сад. Чоботовский лес находится буквально у порога дома.

В номинации "Элитный дом №1" победил дизайнерский дом ELEVEN - флагманский проект холдинга "РСТИ" в Москве. ELEVEN спроектирован бюро "Меганом" под руководством Юрия Григоряна. Дом состоит из 2 башен высотой 16 и 17 этажей, объединенных общим стилобатом, в котором разместятся фитнес-клуб с бассейном, детский клуб, ресторан и фуд-маркет. В проекте 88 квартир и 2 пентхауса с панорамными окнами 2,8 м. Высота потолков — от 3,6 до 4,2 м. Квартиры сдаются с премиальной финишной отделкой от Роберто Санторо. Ввод в эксплуатацию намечен на II квартал 2021 года.

Клубным домом бизнес-класса №1 был признан клубный дом VITALITY - проект девелоперской компании Larus Capital в 10 минутах от центра Москвы. Уникальный для бизнес-класса клубный формат включает в себя такие характеристики премиального сегмента:

авторская архитектура,

приватная территория,

благоустроенный двор с ландшафтным дизайном,

система безопасности.

Особенную атмосферу создают стильные входные группы с дизайнерскими зеркалами и мебель в центральном лобби. Для удобства жильцов проектом предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.

Новостройкой Москвы №1 признан ЖК "LIFE-Варшавская" от ГК "Пионер". Жилой квартал европейского типа с большой территорией озеленения и комфортной средой проживания. Основой застройки станут урбан-блоки — жилые корпуса с безопасным внутренним двором и общественным пространством по внешнему периметру застройки. Детально продумана внутренняя инфраструктура: три детских сада, школа с собственным стадионом, библиотекой, лабораториями и актовым залом. Через весь квартал пройдет прогулочная аллея с магазинами, верандами, кафе, зонами отдыха для всей семьи.

Жилым кварталом Москвы №1 стал ALIA - новый современный жилой район на берегу Москвы-реки в Тушино от компании ASTERUS. Жилой район реализуется в концепции WORK. LIVE. PLAY. LEARN, предусматривающей создание уникального комфортного пространства для жизни, работы, отдыха и развития. Здесь продумано всё:

закрытая территория;

корпуса разной этажности;

функциональные планировки;

собственный парк и благоустроенная набережная;

магазины и кафе;

детские сады, школы;

поликлиника, спортивный комплекс;

ландшафтный дизайн и озеленение.

В номинации "Новостройка Подмосковья №1" победил ЖК "Новый Зеленоград" от IKON Development. "Новый Зеленоград" ― жилой комплекс комфорт-класса в городском округе Солнечногорск Московской области. Первая очередь проекта включает 11 современных монолитных домов различной этажности (от 13 до 17 этажей). Три корпуса уже построены и заселены. Еще два дома сдаются в июле 2020 года. Девелопер предусмотрел наличие:

детских садов и школ;

комфортных паркингов, ФОК;

поликлиники;

кафе и ресторанов;

мест социально-бытового обслуживания.

Общая площадь торгово-развлекательной инфраструктуры на первую очередь составит более 8 тыс. кв. м. Особое внимание уделяется благоустройству и озеленению комплекса, под которое отведено более 80% территории комплекса.

Микрорайоном Подмосковья №1 стал ЖК "Столичный" от компании "Главстрой-Регионы". Жилой комплекс расположен в Балашихе на территории площадью 57 га. Это 34 жилых дома высотой от 6 до 17 этажей, а также 4 детских сада, 3 школы, пруды, парки и многое другое. ЖК "Столичный" в 2019 году признан, по данным Росреестра, самым популярным жилым комплексом Московской области по количеству продаж. И причина тому — продуманные высокофункциональные планировки, готовая отделка и привлекательные условия покупки квартир. Девелопер проекта — компания "Главстрой-Регионы", входящая в группу компаний "Главстрой".

Жилым комплексом бизнес-класса №1 признан ЖК Union Park от концерна "КРОСТ". Union Park возводится концерном "Крост" в рамках комплексной реконструкции 82 квартала в районе Хорошево-Мневники (СЗАО). Жилой квартал расположен на бульваре Генерала Карбышева, он заметно выделяется на фоне окружающей застройки оригинальными и яркими фасадами. Усилиями архитекторов с мировым именем Union Park превратился в полноценную городскую среду, где комфортно и интересно людям всех возрастов.

Жилым комплексом комфорт-класса №1 стал микрорайон "Домашний" - проект комплексного освоения территории Группы ПСН. Общая площадь участка составляет 27 га. Проект строится в районе Марьино, недалеко от набережной Москвы-реки. Архитектурная концепция разработана голландским бюро MLA+. Во дворах, свободных от машин, установлены детские площадки Kompan, высажены деревья и кустарники. Также в проекте предусмотрена центральная прогулочная аллея протяженностью 450 м.

В номинации "Концепция проекта №1" победу одержал ЖК "Петровский парк" от "РГ-Девелопмент". Жилой комплекс "Петровский парк" — это удивительное сочетание современной архитектуры и исторического наследия столицы. В атмосферном проекте Москвы расцветут сады петровской эпохи с уютными беседками, романтичными арками, а доминантой парка станет скульптура Петру I работы художника-монументалиста с мировым именем Зураба Церетели.

Семейным объектом №1 признан жилой комплекс Shome от компании "ВелесСтрой". "Shome. Дом в гармонии" почти достроен и идеально подходит для семейных пар с детьми. Территория дома огорожена и благоустроена, а из приватного двора можно сразу попасть в парк у Мазиловского пруда. В доме будет закрытый двор с детской площадкой, подземный паркинг, а также свой фитнес-клуб. Он расположен рядом с Кутузовским проспектом, но при этом в глубине квартала, в тихом и зеленом месте.

В номинации "Инфраструктура объекта №1" победил ЖК Balance от компании "Главстрой". Balance — комфортный микрогород, где есть все для жизни, работы и отдыха:

уютный район,

парк,

камерные дворики,

магазины и кафе.

Главным центром притяжения станет собственный парковый комплекс с фонтанной площадью и аллеей в 600 м, которая протянется через всю территорию. В проекте индивидуальная архитектура, фасады выполнены из уникального сочетания алюминия и клинкерного кирпича. В планировочных решениях — ничего лишнего, только полезная и функциональная площадь.

В номинации "Архитектура объекта №1" победил ЖК "LIFE-Кутузовский" от ГК "Пионер". Квартал "LIFE-Кутузовский" расположен на границе с природным заказником "Долина реки Сетунь". Восемь жилых корпусов образуют два обособленных двора, между ними — бульвар, который спускается к набережной. Башни выступают высотными доминантами, ограничивающими территорию нового квартала по периметру, а одноэтажный стилобат создает комфортную, защищенную дворовую среду на уровне человека, визуально и физически отделенную от внешней городской территории. ГК "Пионер" возрождает зеленый берег, организует дорожки для прогулок, площадки для спорта, органично вписывает зоны отдыха в естественную природную среду.

Региональным объектом №1 стал квартал "Галактика" — крупнейший жилой проект Группы "Эталон" в Санкт-Петербурге общей площадью более 800 тысяч квадратных метров, который реализуется в концепции "город в городе". Пять очередей проекта рассчитаны на 10 тысяч квартир, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. Сбалансированная экосистема квартала позволит его резидентам наслаждаться всеми преимуществами жизни в современном мегаполисе, не покидая своей "Галактики". Первые две очереди проекта уже сданы, включая детские сады на 240 детей.

В номинации "Инфраструктура регионального объекта №1" победил жилой комплекс "Граффити" от компании "Ойкумена". Уникальный проект в Приморском районе Санкт-Петербурга, выделяющийся своими цветовыми решениями фасадов зданий, оригинальным благоустройством и оборудованием зон отдыха для детей и взрослых.

В номинации "Лофт-квартал №1" победил Studio 12 — проект компании KR Properties — родоначальника стиля Лофт. Лофт-квартал Studio 12 — место для жизни, творчества и работы от известного девелопера KR Properties, первооткрывателя лофтов в Москве. Малоэтажный закрытый квартал спрятан на тихой улице и отвечает самым современным стандартам. Это продолжение успешного проекта в стиле лофт — Studio 8. Кроме классических лофт-апартаментов, в квартале представлены двухуровневые мансардные лофты со вторым светом и двухуровневые лофты с отдельным входом, все они имеют свободные планировки и панорамные окна.

Дизайнерским объектом №1 был признан ЖК Russian Design District от Группы "Родина". Культурно-образовательный кластер Russian Design District представляет собой уникальную экосистему, состоящую из жилой, образовательной и спортивной инфраструктуры.

В номинации "Недвижимость для инвестиций №1" победил апарт-отель Vertical We&I от Becar Asset Management. Vertical We&I — новый lifestyle-отель в Санкт-Петербурге, который расположился недалеко от станции метро "Лесная". Отель реализован в кондо-формате, что даёт возможность частным инвесторам стать собственниками гостиничных номеров и начать зарабатывать до 15% годовых на сдаче их в аренду. Порог входа в проект начинается от 2,5 млн рублей. We&I отличает особенный подход к дизайну номеров и общественных пространств, основанный на идеях метамодернизма.

В номинации "Девелопер №1" победила группа компаний "КОРТРОС", которая на протяжении уже 15 лет реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для российского потребителя различных сегментов. За 15 лет девелопер ввел в эксплуатацию 3,04 млн кв. м. в 7 регионах России: Москва, Московская область, Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург, Ярославль, Краснодарский край. Общий портфель будущих проектов компании составляет более 8 млн кв. м.

По версии премии "Бренд №1" — OXE CAPITAL. Недвижимость на миллиарды.

Татьяна Ушкова, председатель правления "Абсолют Банка", стала лауреатом профессиональной премии "Рекорды недвижимости 2020". Она получила заслуженную награду в специальной номинации "За вклад в развитие российского ипотечного кредитования". Татьяна Ушкова известна представителям рынка недвижимости как активный лидер мнений, участник многих проектов по улучшению банковской сферы в части жилищного кредитования. При ее поддержке ипотека стала цифровой, что помогает девелоперам работать на более высоком уровне, чем раньше. Татьяна Ушкова входит в топ-50 самых успешных женщин-банкиров России.

СМИ №1 стал ИД "Коммерсантъ". В настоящее время в его портфель входят:

ежедневная газета "Коммерсантъ",

общественно-политический еженедельник "Огонек",

еженедельный журнал "Коммерсантъ WEEKEND",

ежемесячный автомобильный журнал "Коммерсантъ АВТОПИЛОТ",

тематические приложения "ДЕНЬГИ" и "Коммерсантъ KIDS",

ежемесячное цветное приложение "СТИЛЬ" о новостях и тенденциях моды и стиля жизни,

сайт kommersant. ru и радиостанция непрерывного информационного вещания "Коммерсантъ FM".

Профильные журналисты ИД "Коммерсантъ" активно освещают актуальные темы и новости рынка недвижимости. Много лет ИД "Коммерсантъ" является генеральным информационным партнером премии.

В номинации "Лучший отель с частными виллами" победил отель Forte Village Resort на Сардинии. Уникальный курортный комплекс — ежегодный обладатель премии World`s Leading Resort, начиная с 1998 года. Каждому из гостей курорт предлагает именно то, что ему нужно, не отходя от единственного признанного стандарта — идеального сервиса и безопасности в новой реальности. К услугам гостей 8 отелей, 13 частных вилл, 21 ресторан под руководством всемирно известных шеф-поваров, более 20 спортивных академий, где тренерами выступают мировые чемпионы, и это лишь небольшая часть того, что есть на курорте.

Победитель в номинации "Оператор наружной рекламы №1" — федеральный оператор наружной рекламы MAER GROUP, специализирующийся на продвижении мировых и отечественных брендов на цифровых рекламных конструкциях в Москве и в ключевых регионах России. Digital-носители имиджевого формата помогают выстраивать эффективные коммуникации с потребителями, повышают узнаваемость и ценность бренда. MAER GROUP — разработчик технологии О2О (offline to online), позволяющей проводить параллельные кампании в наружной рекламе и в интернете.

Московский бизнес-клуб выражает благодарность партнеру премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2020": инновационной платформе по анализу рынка новостроек — bnMAP. pro.

В течение года премия "Рекорды Рынка Недвижимости" проводит мегамасштабную рекламную кампанию, используя более чем 100 информационных каналов: радио, наружная реклама, печатные СМИ, интернет и социальные сети. Анонсы и итоги премии транслируются в эфире радиостанции Monte Carlo и размещаются на сайте, радио и в газете "Коммерсантъ". По всей стране стартовала наружная реклама премии. Миллионы покупателей недвижимости увидели ролик с участниками премии на медиафасадах крупнейших торгово-развлекательных центров, офисных зданий и гостиниц:

ТРЦ "Океания" на Кутузовском,

ТЦ "Ривьера" на Автозаводской,

ТРЦ "Хорошо" на Хорошевском шоссе,

МФК "Ханой-Москва",

гостиница "Салют" и другие.

Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" — самое масштабное мероприятие строительной индустрии, которое ежегодно объединяет лидирующие девелоперские компании и агентства рынка недвижимости, а также представляет самые яркие, инновационные и новейшие объекты отрасли. Признанный "Оскар" рынка недвижимости, за которым следят все профессиональные игроки отрасли и покупатели недвижимости.