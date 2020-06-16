"Галс-Девелопмент" запустил систему онлайн-продаж на всех проектах

Система онлайн-продаж была успешно внедрена компанией "Галс-Девелопмент" на всех проектах — это МФК "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте и "Матч Поинт" на Кутузовском проспекте, а еще "Театральный Дом" на Поварской и "Сады Пекина" на Маяковской. Все этапы покупки в интернет-пространстве предлагаем рассмотреть на примере сделки в комплексе "Матч Поинт" — от выбора лота до получения прав собственника.

Екатерина Батынкова, директор департамента продаж "Галс-Девелопмент", отметила, что сейчас, в условиях пандемии, важно дать клиентам возможность купить недвижимость дистанционно, сидя дома на удобном диване.

"Мы старались сделать этот процесс быстрым и удобным. Для нас это важный и особенный этап. Уверены, что онлайн-сделки прочно войдут в нашу жизнь и станут одним из самых привычных форматов покупки недвижимости в наших проектах", — комментирует Батынкова.

Еще несколько онлайн-сделок в работе у менеджеров компании. По прогнозам экспертов, количество сделок такого формата должно вырасти на 25% в течение нескольких месяцев.

Для компании и для рынка в целом важно показать работающий алгоритм онлайн-покупки. Таким примером может стать покупка студии площадью 36,4 кв. м за 10,5 млн рублей на 13 этаже в комплексе "Матч Поинт". По итогам специалистами был составлен алгоритм:

1. Выбрать проект на сайте компании https://hals-development.ru/.

2. Выбрать понравившийся лот, воспользовавшись мультимедиа: видеопрогулка по территории, 3D-планировка, виды из окон. Клиенту может быть предложено проработанное дизайнером планировочное решение с примерами отделки.

3. Забронировать понравившийся лот через форму на сайте, важно, что информация о клиенте защищена системой безопасности.

4. Созвониться с менеджером для обсуждения финансовых условий (ипотека, рассрочка или полная оплата) и дату выхода на сделку.

5. Если покупка в ипотеку, то подать заявление в банк и дождаться положительного решения. В проекте "Матч Поинт" 60% сделок осуществляется с привлечением ипотечных средств, существуют эксклюзивные программы Банка ВТБ (ипотека по ставке 5,1 % и по ставке 0,1%).

6. Подписать договор на оказание услуг, который позволит зарезервировать лот. Готовится документ в течение двух рабочих дней.

7. Выпустить собственную усиленную электронную цифровую подпись (ЭЦП), для этого необходимы СНИЛС и данные паспорта.

8. Через 3 рабочих дня подписать договор купли-продажи, для этого используется приложение "Метр квадратный", куда выгружается договор, он подписывается с двух сторон ЭЦП.

9. Направить деньги на счет застройщика через Сервис безопасных расчетов. После поступления денежных средств компания приступает к формированию пакета документов для электронной регистрации перехода права собственности.

10. Загрузить в электронное приложение заявление и документы для регистрации, подписать их ЭЦП.

11. Дождаться оплаты госпошлины.

12. Получить в электронном виде на почту документы и приступать к ремонту квартиры своей мечты.

В МФК "Матч Поинт", имеющий общую площадь 205 900 тыс. кв. м, входит здание на 1 551 апартамент и подземная парковка на 1 602 машино-места. "Изюминкой" проекта является шестиэтажная волейбольная арена на 3 500 зрителей.