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Автор Александр Приходько

Семь вопросов, которые нужно задать правлению кооператива перед вступлением

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Жилищные кооперативы — экономичное и безопасное решение при покупке квартиры: правила их работы регулируются гражданским и жилищным законодательством. Пайщик достаточно защищен. Но на рынке есть кооперативы, недостаточно опытные, сотрудничество с которыми чревато сложностями при покупке квартиры. Такие кооперативы важно научиться распознавать.

Что необходимо выяснить перед вступлением в кооператив

1. Есть ли отзывы о кооперативе?

Их отсутствие должно насторожить. Приобретение жилья эмоционально значимо для большинства людей, информацией об успешной покупке они обычно с удовольствием делятся в социальных сетях.

2. В какие сроки кооператив обещает приобрести квартиру?

Ожидание, когда подойдет очередь, предусмотрено в любом кооперативе — это особенность кооперативной модели покупки квартиры как таковой. При этом кооператив не возьмет на себя обязательств по точным срокам приобретения, поскольку возможность такого приобретения связана с наличием средств в паевом фонде кооператива. Тут важно знать, сколько в среднем стоит квартира, приобретаемая кооперативом и как быстро в паевом фонде, накапливаются средства на ее приобретение.

Понимание перечисленных факторов позволит потенциальному пайщику самостоятельно спрогнозировать ориентировочный срок, в течение которого для него будет приобретена квартира.

3. На каких условиях кооператив предоставляет паевые средства для покупки квартиры?

Жилищный кооператив — некоммерческая организация, он не преследует основной целью деятельности извлечение прибыли, потому не имеет права взымать проценты за предоставленные паевые средства.

Однако в жилищном кооперативе могут существовать членские взносы на финансирование текущей деятельности.

4. Как проводится оценка и проверка объектов недвижимости?

Жилищный кооператив приобретает объекты недвижимости в свою собственность, в такой ситуации просто необходимо проверить, чтобы объект был ликвидным.

Именно ликвидность — главная причина, по которой оптимально приобретение кооперативом квартир на вторичном рынке. Именно объект недвижимости является своего рода последней гарантией исполнения обязательств перед пайщиком — возврата ему внесенных паевых средств в случае, если он выходит из кооператива или кооператив ликвидируется.

При этом при выходе из кооператива пайщику возвращаются только паевые средства.

5. К какому виду относится данный кооператив?

Российским законодательством предусмотрены различные виды кооперативов. Организационно-правовая форма должна быть закреплена в уставе кооператива. В законодательстве закреплены гарантии возврата пайщикам жилищных кооперативов, внесенных ими паевых средств на случай выхода из кооператива.

6. Каковы принципы принятия решений, закрепленные в уставе кооператива?

Жилищные кооперативы принимают решение общим собранием пайщиков, ряд вопросов отнесены к ведению избранного общим собранием правления, действующего под контролем также избранной общим собранием ревизионной комиссии.

В нем не может быть главных и рядовых членов: все члены кооператива должны быть равноправны.

7. Каковы правила ликвидации кооператива?

В созданном на основании законодательства жилищном кооперативе решение о ликвидации должно приниматься общим собранием, при этом за ликвидацию должно проголосовать абсолютное большинство.

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