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Автор Иван Приходько

Сергей Крючек: развитие жилищной кооперации способно придать новый импульс реализации национального проекта "Доступное жилье"

Недвижимость

Депутат Государственной думы Сергей Крючек — разработчик законодательных актов по совершенствованию жилищной кооперации. Он убежден, что поддержка жилищной кооперации, более глубокая интеграция ее в систему государственной жилищной политики России, позволит быстрее и эффективнее решить жилищную проблему в нашей стране.

— Сергей Иванович, в Послании Президента Федеральному собранию речь идет о расширении форм социальной помощи молодым семьям, при этом упоминается только один канал финансовой поддержки — банковское ипотечное кредитование…

— Президент в своем Послании говорил о различных формах социальной поддержки молодых семей, в том числе увеличении материнского капитала. Но в Послании действительно упоминается только ипотечное кредитование — компенсация части процентной ставки, компенсация части ипотечного кредита и т. д. На мой взгляд, перечень должен быть расширен. У граждан России должен быть выбор, основанный на бюджете семьи: варианты, различающиеся по цене покупки квартиры, графику платежей и видам рассрочки.

К сожалению, растущее и крепнущее кооперативное движение пока не учитывается при подготовке программных документов президента и правительства — мы, депутаты Думы, прилагаем усилия к тому, чтобы изменить ситуацию. Разумеется, помощь должна предоставляться при использовании для решения квартирного вопроса всех способов финансирования, а не только банковских. Тем более, что кооперативы — это не коммерческие, а социальные организации, то есть сами представляют собой форму социальной помощи.

— Произойдет интерференция социальной помощи?

— Совершенно верно. Кооперативы нуждаются во внимании со стороны государства.

Председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин на днях заявил, что невозможно помочь россиянам ипотекой под 9% — но в случае кооперативов речь идет об "ипотеке" под 0-2%. К тому же расширение кооперативного сектора будет способствовать снижению стоимости банковских кредитов.

— Есть ли у кооперативного движения региональная специфика?

— Да, определенная специфика наблюдается. С одной стороны, мы видим, что покупка недвижимости с помощью кооперативов — не только и даже не столько столицы, сколько провинция. Это понятно: именно в провинции получить ипотечный кредит сложнее всего.

С другой, многое зависит от позиции региональных властей. Есть регионы, где системно развивают кооперативное направление — это, например, Белгородская область, Татарстан…

— Развивают — в смысле обеспечивают господдержку?

— В том числе и господдержку: в России есть жилищные кооперативы, получающие поддержку со стороны бюджетов субъектов Федерации — их паевые фонды частично финансируются государством.

Но самое главное — создание условий для развития кооперативов. Здесь многое зависит от местных властей — готовы ли они создать режим наибольшего благоприятствования для жилищных кооперативов, способствовать процветанию этой формы кооперации, прекрасно себя зарекомендовавшей еще в советское время.

— Большинство кооперативов работает в рамках того или иного региона?

— Да. Сказывается фактор доверия: в регионе знают, что за люди создали кооператив, как он работает. А доверие — основа кооперации.

Есть кооперативы, действующие в нескольких соседних регионах — например, слышал от коллег положительные оценки белгородских, татарстанских кооперативов, действующих в нескольких регионах.

На мой взгляд, уникальный опыт у петербургского по своему происхождению, но уже несколько лет как межрегионального кооператива "Бест Вей". Это один из крупнейших, если не крупнейший жилищный кооператив в нашей стране, работает он уже в десятках регионов страны и при этом развивается безо всякого госфинансирования: исключительно на энтузиазме пайщиков, за счет их взаимопомощи. Такая модель нуждается в масштабировании.

— Что вы считаете залогом развития жилищной кооперации в нашей стране?

— Совершенствование федеральной нормативно-правовой базы. Она должна иметь системный характер — сегодня во многих аспектах этого нет. В частности, по вопросам использования кооперативами страховых инструментов, возможностей беспрепятственного привлечения материнского капитала и других видов государственных дотаций. Ведь у нас много бедных, глубоко дотационных регионов, где по объективным причинам не очень развивается ипотека, но тем не менее нужно поддерживать приобретение квартир, чтобы люди не уезжали, а работали на благо своей малой родины. Жилищная кооперация для этих регионов лучший способ решения квартирного вопроса.

В этом случае у нас в стране помимо банков разовьется кооперативная система поддержки покупки жилья, что будет способствовать более высоким темпам повышения качества жизни людей и в столицах, и в провинции.

Темы сергей крючек жилищная кооперация государственная дума
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