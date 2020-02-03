Покупка квартиры с билетом в ад: как застройщики все портят

Наличие собственного жилья, особенно когда оно отвечает определенным требованиям комфорта, — непреложное условие цивилизованной жизни. Не зря говорят, что человеку для самореализации необходимо построить дом, посадить дерево и воспитать сына. В этой триаде дом стоит на первом месте.



Квартиры-студии могут превратиться в гетто

Национальный проект по жилью хромает

Среди национальных проектов федерального масштаба, которые должны быть реализованы в период с 2019 по 2024 годы, своё достойное место занимает нацпроект "Жильё и городская среда". Он предусматривает доведение объёмов вводимого жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, модернизацию строительной отрасли в целях повышения качества, снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства и много что другое. Между тем, по мнению экспертов, жильё станет ключевой проблемой следующего десятилетия. Амбициозные планы, заложенные в нацпроекте "Жильё", хромают на стадии воплощения в жизнь. В 2018 году было построено 75 млн квадратных метров (вместо 86 по плану), и планка в 88 млн на 2019 год тоже остаётся недостижимой.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович высказал мнение, что строительная отрасль "по-прежнему сохраняет статус самой проблемной среди базовых видов экономической деятельности".

И даже глава Минстроя Владимир Якушев поставил под знак вопроса цифру 120 кв. метров жилья к 2024 году. Как говорится, на крупные беды — решительные меры. И вот на курирование строительной отрасли России назначен опытный московский хозяйственник Марат Хуснуллин. На рабочем совещании в Минстрое России новый вице-премьер заявил:

"На встрече с президентом и председателем правительства поставлена конкретная задача внести кардинальные изменения, чтобы строительная отрасль стала одним из основных драйверов развития страны. Мы должны составить планы работы по национальным проектам и подготовить все необходимые решения, которые выведут отрасль на новый уровень и будут давать результат каждый год".

"Я планов наших люблю громадьё", говаривал некогда знаменитый советский поэт. Можно лишь пожелать всяческих успехов в претворении в жизнь всего, что намечено в нацпроекте. Теперь хотелось бы подойти к теме жилищного строительства с другой стороны. Все эти планы и цифры ничего не стоят, если за ними не будет виден простой человек с его заботами и потребностями. Вот я и хотел измерить каким-то образом барометр удовлетворённости граждан жильём, приобретённым за свои кровные. И судя по отзывам благоприобретателей, застройщики ставят их в такую ситуацию, что хоть "караул!" кричи. Достаточно было взять несколько компаний, занимающих топовые места в Едином ресурсе застройщиков РФ, и почитать отзывы пользователей с сайта otzovik. com, которым "посчастливилось" иметь с ними дела.

Негативные отзывы покупателей жилья

Вот что написал о работе компании ГК "Инград" пользователь Dagr77 из Пушкино:

"Приобрел квартиру в ЖК "Новое Пушкино". Мало того, что дома построены с большими "косяками" по отделке и коммуникациям, так еще уже месяц весь район живет без горячей воды. Сейчас думаю о продаже. Лучше уж жить в черте Москвы в старой пятиэтажке, но с горячей водой, чем в новом доме с "косяками" и без горячей воды. Недоделки по строительству не исправляют, несмотря на наличие гарантии на квартиру".

Пользователь Леонид Соков вторит ему:

"Работники этой строительной фирмы всегда лгут на вопросы, касаемые экологии и очистных сооружений в тех местах, где они строят дома. Например, в ЖК "Весна" по ночам вообще нечем дышать — зловоние стоит просто ужасное. Качество построек сильно оставляет желать лучшего".

Пользователь Nikto4227 рассказывает, что в поисках недвижимости на первичном рынке остановил свой выбор на ЖК "Лесопарковый", о чём пришлось горько сожалеть.

"ИТОГ: на текущую дату потеряны 100 тыс. рублей, — жалуется он, — два месяца времени, действующий договор ипотеки. Договор ДДУ не зарегистрирован. По информации от работника самой компании, они умышленно затянули процесс регистрации, так как знали, что со дня на день будет получено ЗОС — а это уже совсем другой ценник на объект. Далее навязывание заключения предварительного договора с кабальными условиями и полной оплатой с моей стороны в качестве обеспечения!".

Не обошли граждане своим вниманием и строительную компанию "ЛСР-Недвижимость". Вот что пишет пользователь Dzgegut о своих впечатлениях по поводу увиденного в ЖК "Лучи":

"Дома второй очереди приняли в эксплуатацию в апреле 2019 вместо декабря 2018. Вроде бы задержка 3 месяца всего, но ключи стали выдавать только в августе… и с чудовищными недоделками! Внутреннее состояние квартир ужасное, коммуникации нарушены, во многих подъездах не работают лифты".

Пользователь Ekaterina0128, купившая несколько лет назад квартиру в ЖК "Хрустальные ключи", советует с высоты приобретенного негативного опыта:

"Приёмку у "ЛСР" нужно производить с уровнем и лазером. Изначально сдают такие кривущие стены, что когда затеете ремонт, будете вспоминать "ЛСР" недобрым словом. Не говоря уже о картонных стенах, когда слышишь всё, что происходит у соседей…".

Пользователь Итуруп из Москвы (Производственная ул.,6) описал шок, который они испытали с супругой при осмотре квартиры:

"Квартира была вся завалена строительным мусором, бытовыми и пищевыми отходами. В углах комнаты и кладовки находились экскременты! У меня возникает вопрос: до какого хамства и цинизма дошли сотрудники компании "ЛСР", что показывают квартиру в таком ужасном состоянии? По телефону рекомендовали подписать акт приёма-передачи! Там на месте совести, видимо, уже находится субстанция, которая была в углах моей квартиры!".

Теперь обратимся к группе компаний "ПИК", которая занимает первую строчку рейтинга Единого ресурса застройщиков и также далеко не последнее место по количеству нелестных отзывов со стороны пользователей их услуг. Об испытанном ужасе рассказал пользователь Vayce, который приобрёл квартиру от застройщика "ПИК" в Восточном Бутово:

"Квартира однокомнатная, на первом этаже. Это была моя первая роковая ошибка…Через некоторое время строители показали интересное зрелище: по канализационному стояку во время сливов с верхних этажей по нарастающей несется слитая вода со всем его содержимым и через секунду, достигая моего первого этажа, изливается двухметровым фонтаном через жерло моего же унитаза, заливая стены, потолок и пол…На все мои настойчивые просьбы соединить меня с руководством или хотя бы с тем, кто это решение принимал, записать меня на прием к руководству — отвечали отказом".

Грустный вывод сделал пользователь Bemysense из Москвы:

"Пока вы не купили квартиру — вы желанный клиент, дальше вас бросают на произвол судьбы… Отвратительное качество квартир, великолепная слышимость, очень плохой уровень ремонта — буквально через пару месяцев в новой квартире всё начинает разваливаться: подтекает кран, сыпется штукатурка, отделка сделана для вида. На башню в 200 квартир застройщик предлагает 35 парковочных мест! Что говорить о детских площадках, благоустройстве, парках, скверах? На это все больно смотреть: видно, что делали как можно дешевле и по принципу "на отвали!". Наблюдаю скандалы в новостях и понимаю, что главной целью застройщика, к сожалению, является не благоустройство города, а максимизация прибыли".

В том же русле рассуждает Pankratova19 из посёлка Новодрожжино Ленинского района, которая приобрела квартиру в ЖК "Бутово Парк 2":

"Дома стоят на болотистой местности. Во многих домах в подвалах стоит вода. Пахнет плесенью… Я брала квартиру с отделкой. Квартиру принимала с приемщиком. Три листа исписали: неровность стен, запах канализации, потрескавшаяся штукатурка и многое другое. Из чего делаю неутешительный для себя вывод: компания экономит на всём, минимизирует свои издержки. Это и земля под строительство, и материалы, и рабочая сила… Кто разрешает этой компании сдавать такие дома и даёт разрешение на ввод в эксплуатацию? Большой вопрос".

Пользователь Sanek8686 горько замечает по поводу жизни в Восточном Бутово:

"В последнее время идет тенденция на удешевление. Дома продают без балконов, делают упор на "человейники". В этом "ПИК" преуспел. В нашем районе начали строить дома переменной этажности (до 24 этажей) с кучей студий. Потихоньку район становится гетто".

Lesya162 из Котельников продолжает тему:

"Главное для "ПИК" — это строить 30-этажные "гробы" психованной расцветки и плохого качества. Что за шизофренический дизайн! Как психбольницы (в "желтом" корпусе у нас тихие, в "оранжевом" — шизики, а в "красном" — буйные; и без балконов, как в тюрьмах). Не строят школы, сады, поликлиники. На этапе проекта — "типа, всё будет", а потом на том месте, где должны быть сад или школа, быстро соорудят еще один "гроб" и вид вам перекроют!… И это будущее?! Конечно, зачем нам красивая и качественная архитектура, как "сталинские дома"?! Люди сдуру покупают, типа, дешево, а потом годами пытаются это уродство продать, вообще, за копейки".

Не стесняется в выражениях и пользователь Ya-Natasha с ул. Дмитрия Ульянова:

"Эта компания — филиал ада на земле. Получили квартиру по реновации в доме, который построил "ПИК". Поехали смотреть, а там: Дрянная панель, просто бетон, у которого нет никакой прочности. Внешние стены толщиной 30 см, и это в многоэтажке! Шизофренические расцветки фасадов. Внешняя плитка уже отваливается. Балконов нет. Сломанные лифты. В новом доме! Внутри квартиры гипсокартонные стены. Не шучу… Никакой инфраструктуры рядом, вообще. Парковок практически нет. "Пиковские" дома не только не пригодны для жизни, но еще и опасны. Нарушены все строительные нормы. Стоимость ремонта в 2,5 раза превысит стоимость ремонта в старой квартире такой же площади. Это ад".

В заключение приведу проницательный вывод пользователя G-susmile с ул. Юности в Люберцах, которого вывели из себя недоделки в квартире в ЖК "Люберецкий":

"Всем потенциальным покупателям новостроек, в том числе в ГК "ПИК", советую хорошенько подумать. Это, считай, вы покупаете лотерейный билет с возможностью выигрыша кота в мешке… Застройщик знает, что судиться никто не будет, для суда надо экспертизу делать за свой счет, юристу платить. А суды у нас, сами знаете, застройщика жалеют: и штраф уберут, и сумму компенсации уменьшат".

Вот такие нелестные отзывы о лидерах нашего строительного рынка. Речь не идёт о том, что всё сплошь и рядом плохо — конечно, найдутся и те, кто остался вполне доволен приобретенным жильём — но тенденция вырисовывается тревожная. Наши граждане часто оказываются совершенно беззащитными перед мощью всесильных застройщиков, у которых и деньги, и армия услужливых менеджеров, и опытные юристы.

У нас, конечно, рыночные отношения и финансовые показатели важны, но никто не отменял и право потребителя на качественный товар в обмен на заработанные честным трудом деньги. И если в погоне за квадратными метрами забыть об этом важном человеческом аспекте, то желаемого эффекта не достичь. Как сказали бы верующие люди: если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его.