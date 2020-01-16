Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Ирина Гусакова

2019: компания "Галс-Девелопмент" подвела итоги

Недвижимость

"Галс-Девелопмент" подвел итоги ушедшего 2019 года: компания ввела в эксплуатацию 4 объекта в Москве общей площадью 511 тысяч кв. м: два МФК "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте и Match Point на Кутузовском, ЖК "Достояние" (башни "Культура" и "Искусство") в Кунцево, а также третий этап ЖК "Наследие" на Преображенской. Комитет государственного строительного надзора столицы выдал необходимые разрешения. "Галс-Девелопмент" также вошел по итогам года в ТОП-5 рейтинга застройщиков Москвы по вводу жилья с показателем 205 тысяч кв. м.

2019: компания

"В 2019 году "Галс-Девелопмент" установил собственный рекорд по площади введенных объектов недвижимости — более полумиллиона квадратных метров. Мы гордимся полученным результатом и уверены, что наши нынешние и будущие покупатели по достоинству оценят комфорт и качество этих проектов", — рассказал президент "Галс-Девелопмент" Виктор Адамов, отмечая, что теперь компания вдохновлена новыми целями и с оптимизмом смотрит в будущее.

Особенности проектов

2019: компания
  • МФК "Искра-Парк", площадь которого составляет 228 тысяч кв. м, включает комплекс с 772 апартаментами, торговую галерею и административно-офисное здание. Также в комплексе предусмотрена подземная парковка с зарядной станцией для электромобилей. "Изюминка" комплекса — бизнес-центр с эффектом "бриллиантовой огранки", здание рассчитано на 4700 сотрудников, его площадь составляет 71,5 тыс. кв. м. Для сдачи в аренду в проекте подготовлено 58 тысяч кв. м коммерческих площадей. Более 15 тысяч кв. м уже сдано в аренду на долгий срок. Кроме того, более 60% апартаментов уже нашли своих жильцов.
2019: компания
  • МФК Match Point имеет общую площадь 205, 9 тыс. кв. м. Покупателей заинтересует эффектное здание, где расположился 1551 апартамент, для удобства жильцов предусмотрены также подземный паркинг и мойка автомобилей. Порадует комплекс и любителей спорта — на территории проекта построена шестиэтажная волейбольная арена площадью 23 тысячи кв. м, рассчитанная на 3500 зрителей. Более 70% апартаментов в проекте уже реализованы.
  • Башни "Культура" и "Искусство", возведенные в составе ЖК бизнес-класса "Достояние", имеют общую площадь 44 тысячи кв. м. Здесь обустроены 284 квартиры, а также предусмотрены подземный паркинг и зарядная станция для электротранспорта. В состав ЖК входит и корпус "Наука", введенный в эксплуатацию в 2018 году. Проект "Достояние" стал украшением района Кунцево.
  • Третий этап ЖК бизнес-класса "Наследие" общей площадью 33 тысячи кв. м — это два многосекционных дома на 1072 квартиры, коммерческие помещения (более 9 тысяч кв. м). Скоро в проекте появится и детское образовательное учреждение на 220 мест — строительные работы ведутся. Ввод последнего этапа в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2020 года. Квартиры в проекте "Наследие" уже полностью раскуплены.

Возводимые компанией "Галс-Девелопмент" объекты неоднократно побеждали на конкурсах: Move Realty Awards, Urban Awards, "Рекорды рынка недвижимости" и др.

Темы мфк итоги года недвижимость жилой комплекс галс-девелопмент
Актуальная аналитика
Ближний Восток
США - Иран: сложный драматический сюжет только начинается
Общество
Как ода на спасение короля стала государственным гимном
Недвижимость
2019: компания "Галс-Девелопмент" подвела итоги
Новости Все >
Климатологи: новый ледниковый период может продлиться 30 лет
Житель Камчатки выстрелил в пасынка, защищавшего мать
Компания Modum Lab разработает платформы для российских школьников
Бывшего вице-премьера Дагестана осудили за растрату
Житель Таиланда занялся сексом с трубой и застрял в ней на 5 дней
Семьи Новгородской области получили почти 11 млрд рублей
Российским туристам будут выдавать шенгенские визы на 5 лет
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
В Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции
Обнаружен новый вид пернатого динозавра, жившего 120 млн лет назад
Последние материалы
США - Иран: сложный драматический сюжет только начинается
Компания Modum Lab разработает платформы для российских школьников
Как ода на спасение короля стала государственным гимном
Бывшего вице-премьера Дагестана осудили за растрату
2019: компания "Галс-Девелопмент" подвела итоги
Житель Таиланда занялся сексом с трубой и застрял в ней на 5 дней
Семьи Новгородской области получили почти 11 млрд рублей
Российским туристам будут выдавать шенгенские визы на 5 лет
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
В Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Кошелек
Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Сергей Лебедев Как ода на спасение короля стала государственным гимном Сергей Лебедев Игорь Буккер Почему слабое Лиссабонское землетрясение оказалось катастрофой Игорь Буккер Соломон Соловьев Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге"
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Посол Украины в США: Россия не меньше Ирана виновна в гибели "Боинга"
США могут уничтожить Россию за 15 минут
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Рубль может опуститься до 200 рублей за доллар - эксперт
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Климкин всерьез напуган сказанным Путиным в Послании
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
В Коми глава МВД задержан по подозрению в коррупции
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ