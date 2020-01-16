2019: компания "Галс-Девелопмент" подвела итоги

"Галс-Девелопмент" подвел итоги ушедшего 2019 года: компания ввела в эксплуатацию 4 объекта в Москве общей площадью 511 тысяч кв. м: два МФК "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте и Match Point на Кутузовском, ЖК "Достояние" (башни "Культура" и "Искусство") в Кунцево, а также третий этап ЖК "Наследие" на Преображенской. Комитет государственного строительного надзора столицы выдал необходимые разрешения. "Галс-Девелопмент" также вошел по итогам года в ТОП-5 рейтинга застройщиков Москвы по вводу жилья с показателем 205 тысяч кв. м.

"В 2019 году "Галс-Девелопмент" установил собственный рекорд по площади введенных объектов недвижимости — более полумиллиона квадратных метров. Мы гордимся полученным результатом и уверены, что наши нынешние и будущие покупатели по достоинству оценят комфорт и качество этих проектов", — рассказал президент "Галс-Девелопмент" Виктор Адамов, отмечая, что теперь компания вдохновлена новыми целями и с оптимизмом смотрит в будущее.

Особенности проектов

МФК "Искра-Парк", площадь которого составляет 228 тысяч кв. м, включает комплекс с 772 апартаментами, торговую галерею и административно-офисное здание. Также в комплексе предусмотрена подземная парковка с зарядной станцией для электромобилей. "Изюминка" комплекса — бизнес-центр с эффектом "бриллиантовой огранки", здание рассчитано на 4700 сотрудников, его площадь составляет 71,5 тыс. кв. м. Для сдачи в аренду в проекте подготовлено 58 тысяч кв. м коммерческих площадей. Более 15 тысяч кв. м уже сдано в аренду на долгий срок. Кроме того, более 60% апартаментов уже нашли своих жильцов.

МФК Match Point имеет общую площадь 205, 9 тыс. кв. м. Покупателей заинтересует эффектное здание, где расположился 1551 апартамент, для удобства жильцов предусмотрены также подземный паркинг и мойка автомобилей. Порадует комплекс и любителей спорта — на территории проекта построена шестиэтажная волейбольная арена площадью 23 тысячи кв. м, рассчитанная на 3500 зрителей. Более 70% апартаментов в проекте уже реализованы.

имеет общую площадь 205, 9 тыс. кв. м. Покупателей заинтересует эффектное здание, где расположился 1551 апартамент, для удобства жильцов предусмотрены также подземный паркинг и мойка автомобилей. Порадует комплекс и любителей спорта — на территории проекта построена шестиэтажная волейбольная арена площадью 23 тысячи кв. м, рассчитанная на 3500 зрителей. Более 70% апартаментов в проекте уже реализованы. Башни "Культура" и "Искусство" , возведенные в составе ЖК бизнес-класса "Достояние", имеют общую площадь 44 тысячи кв. м. Здесь обустроены 284 квартиры, а также предусмотрены подземный паркинг и зарядная станция для электротранспорта. В состав ЖК входит и корпус "Наука", введенный в эксплуатацию в 2018 году. Проект "Достояние" стал украшением района Кунцево.

, возведенные в составе ЖК бизнес-класса "Достояние", имеют общую площадь 44 тысячи кв. м. Здесь обустроены 284 квартиры, а также предусмотрены подземный паркинг и зарядная станция для электротранспорта. В состав ЖК входит и корпус "Наука", введенный в эксплуатацию в 2018 году. Проект "Достояние" стал украшением района Кунцево. Третий этап ЖК бизнес-класса "Наследие" общей площадью 33 тысячи кв. м — это два многосекционных дома на 1072 квартиры, коммерческие помещения (более 9 тысяч кв. м). Скоро в проекте появится и детское образовательное учреждение на 220 мест — строительные работы ведутся. Ввод последнего этапа в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2020 года. Квартиры в проекте "Наследие" уже полностью раскуплены.

Возводимые компанией "Галс-Девелопмент" объекты неоднократно побеждали на конкурсах: Move Realty Awards, Urban Awards, "Рекорды рынка недвижимости" и др.