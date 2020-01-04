Как проверить недвижимость перед покупкой

Сегодня покупатели действительно очень сообразительны. Вот почему для продавцов недвижимости важно знать, в чем их дом может не соответствовать ожиданиям покупателя. Чем больше мы сможем избежать всего, что может стать предметом переговоров, тем лучше.

Используйте следующий контрольный список, чтобы подготовиться к просмотру вашей недвижимости.

Убедитесь, что все светильники работают.

Если свет не включается, покупатель, вряд ли, поверит, что просто перегорела лампочка.

Также убедитесь, что все электрические розетки и выключатели не повреждены.

Покупка новой розетки стоит недорого, но ее наличие создаст более положительный образ у покупателя.

Выполните обычные задачи обслуживания.

Замените фильтры и убедитесь, что дымовая сигнализация и детекторы угарного газа находятся в рабочем состоянии. Если покупатели увидят, что этому не уделяется должного внимания, они будут предполагать, что и другие вещи также не обслуживаются.

Убедитесь, что открыт доступ ко всем приборам.

Например, стиральные и сушильные машины не заполнены одеждой. Газовая плита находится в рабочем состоянии.

Осмотрите внешний вид.

Покупатели должны рассмотреть внешний вид своей будущей недвижимости. Они будут искать облупленную краску, отходящие обои и пр. При подготовке недвижимости к продаже, вы должны посмотреть на нее так, как будто собираетесь снова ее купить. Затем исправьте все проблемы, которые бросаются вам в глаза, прежде чем они станут проблемой для потенциального покупателя.

Проверьте окна и двери.

Рекомендуется проверить, чтобы все окна, внутренние и наружные двери легко открывались и закрывались. Очистите дорожки раздвижных дверей и смажьте их по мере необходимости. Если у вас окна с деревянным каркасом, убедитесь, что на них нет гнилых пятен.

Ищите плесень.

Плесень — это еще одна вещь, которая может отпугнуть потенциального покупателя. Проверьте ванные комнаты на наличие плесени. К счастью, большинство грибков можно убить с помощью фунгицида, который можно найти в магазинах товаров для дома. Установка осушителя поможет уменьшить влажность и предотвратить рост будущей плесени в этой области.

Избавьтесь от хлама в интерьере.

Содержание дома в чистоте и отсутствие беспорядка облегчит доступ ко всем комнатам. Если вы обеспокоены тем, что уборка дома может обнаружить нежелательные элементы, есть простые и недорогие способы устранения проблем в тех или иных участках. Также поговорите с вашим агентом по недвижимости, чтобы определить, на что непременно следует обратить внимание.

Будьте честны о наличии проблем.

Если при просмотре обнаружится проблема, которая не может быть легко решена, сообщите об этом потенциальному покупателю. Вам же не нужно, чтобы потенциальный покупатель чувствовал, что вы не честны или пытаетесь скрыть очевидные недостатки.

Что касается покупателей, после просмотра и переговоров, они смогут определить, какие дефекты они готовы игнорировать, а какие могут вернуть их за стол переговоров.

Фото:оценкаэкспертиза.рф