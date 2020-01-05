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Автор Евгений Стриж

Чего ожидать: тенденции в сфере недвижимости 2020

Недвижимость

Хотя рынок недвижимости большинства стран следует за своими локальными трендами, есть несколько аспектов, которые эксперты по купле-продаже помещений отмечают во всем мире. Большая их часть отмечает, что чего-то кардинально нового не предвидится, так что стоит следовать именно устоявшимся трендам.

Более активное влияние политики

Если текущий или будущий годы в стране связаны с выборами, особенно президентскими или парламентскими, то активность как застройщиков, так и продавцов недвижимости немного возрастает. Скорее всего, этот тренд связан с предвыборными "послаблениями" вроде специальных ставок по ипотеке или ввода большого количества дешевого жилья в оборот, что выгодно практически любой партии, находящейся у власти.

Инвестиции в недвижимость за рубежом

Экономический кризис в некоторых европейских странах побуждает их соседей инвестировать в том числе в недвижимость. И это общемировой тренд: например, в 2016 году в ЮАР иностранные покупатели брали каждый двадцатый дом в стране — и не в последнюю очередь из-за некоторых изменений законодательной базы в стране.

Доступное жилье становится доступнее

Во многих странах есть программы развития и поддержки доступного жилья. Эта тенденция строится исходя из двух компонентов: господдержка и субсидирование. Например, в РФ материнский капитал можно тратить на первоначальный либо последующие взносы по ипотеке, что увеличивает привлекательность последней для семей.

Новые типы жилья для миллениалов

Поколение миллениалов стремительно взрослеет, формируя спрос на такие вариант жилья, как квартиры-студии и небольшие однокомнатные апартаменты.

Более мобильные и непредсказуемые, чем прошлое поколение, миллениалы ценят в первую очередь свободу и независимость, что отражается и в выборе ими жилья: "длинные" ипотеки их не устраивают, они спокойно могут выбрать долгосрочную аренду. Апартаментные комплексы практически без собственников или маленькие студии — возможно, именно такие варианты в будущем "отхватят" солидный кусок рынка.

Высокотехнологичные дома

Конечно, мы не говорим о телепортации или чем-то подобном. Но солнечные батареи, инновационные материалы и системы внутреннего обслуживания продолжает расти. Вполне возможно, что встроенный в дом ИИ, управляющий приборами даже в наше отсутствие, и скоростной интернет в уже недалеком будущем станут такой же обязательной частью новых домов, как собственные котельные или закрытый паркинг.

Придомовые территории

Тот компонент, в котором РФ традиционно отстает, давно набрал обороты не только за западе, но и на востоке. Двор — общественное пространство для жильцов, и оно должно быть комфортным и красивым. Новинка в этом плане — использование как зон отдыха даже крыш. Наиболее популярным сегодня стал дворовый ландшафтный дизайн: благодаря продуманной системе паркинга машины там ставят очень редко.

Фото:tweettabs.com

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