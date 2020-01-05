Хотя рынок недвижимости большинства стран следует за своими локальными трендами, есть несколько аспектов, которые эксперты по купле-продаже помещений отмечают во всем мире. Большая их часть отмечает, что чего-то кардинально нового не предвидится, так что стоит следовать именно устоявшимся трендам.
Если текущий или будущий годы в стране связаны с выборами, особенно президентскими или парламентскими, то активность как застройщиков, так и продавцов недвижимости немного возрастает. Скорее всего, этот тренд связан с предвыборными "послаблениями" вроде специальных ставок по ипотеке или ввода большого количества дешевого жилья в оборот, что выгодно практически любой партии, находящейся у власти.
Экономический кризис в некоторых европейских странах побуждает их соседей инвестировать в том числе в недвижимость. И это общемировой тренд: например, в 2016 году в ЮАР иностранные покупатели брали каждый двадцатый дом в стране — и не в последнюю очередь из-за некоторых изменений законодательной базы в стране.
Во многих странах есть программы развития и поддержки доступного жилья. Эта тенденция строится исходя из двух компонентов: господдержка и субсидирование. Например, в РФ материнский капитал можно тратить на первоначальный либо последующие взносы по ипотеке, что увеличивает привлекательность последней для семей.
Поколение миллениалов стремительно взрослеет, формируя спрос на такие вариант жилья, как квартиры-студии и небольшие однокомнатные апартаменты.
Более мобильные и непредсказуемые, чем прошлое поколение, миллениалы ценят в первую очередь свободу и независимость, что отражается и в выборе ими жилья: "длинные" ипотеки их не устраивают, они спокойно могут выбрать долгосрочную аренду. Апартаментные комплексы практически без собственников или маленькие студии — возможно, именно такие варианты в будущем "отхватят" солидный кусок рынка.
Конечно, мы не говорим о телепортации или чем-то подобном. Но солнечные батареи, инновационные материалы и системы внутреннего обслуживания продолжает расти. Вполне возможно, что встроенный в дом ИИ, управляющий приборами даже в наше отсутствие, и скоростной интернет в уже недалеком будущем станут такой же обязательной частью новых домов, как собственные котельные или закрытый паркинг.
Тот компонент, в котором РФ традиционно отстает, давно набрал обороты не только за западе, но и на востоке. Двор — общественное пространство для жильцов, и оно должно быть комфортным и красивым. Новинка в этом плане — использование как зон отдыха даже крыш. Наиболее популярным сегодня стал дворовый ландшафтный дизайн: благодаря продуманной системе паркинга машины там ставят очень редко.
Фото:tweettabs.com
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