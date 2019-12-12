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Автор Марина Пархоменко

Рейтинг самых необычных запросов покупателей квартир

Недвижимость

Каждый человек, приобретая жилье, старается выбрать идеальный вариант для себя, исходя из критериев удобной планировки, шаговой доступности необходимой инфраструктуры, хорошего состояния дома и квартиры. Но помимо таких типичных требований, риелторам попадаются клиенты со специфическими предпочтениями. Специалисты агентства "НДВ-Супермаркет Недвижимость" проанализировали и собрали самые необычные запросы покупателей на вторичном рынке недвижимости в Москве.

Жилье "по фэншую"

Естественно, что к каждому клиенту агентства недвижимости необходим индивидуальный подход и риелторы придерживаются этого правила в своей работе, но отдельные покупатели выражают особые пожелания, четко аргументируют свои критерии недвижимости и если им следовать, то поиск необходимого жилья может занять весь год.

Самым сложным требованием является поиск квартирки "по фэншую". При таких запросах критериев поиска очень много и все характеристики должны совпадать. Иначе, как считают приверженцы "фэншуя", одно несоответствие перекроет важный поток энергии и тогда жизнь полетит под откос, начнутся проблемы со здоровьем, в семье или в личной жизни, в финансах. Поэтому такие клиенты нередко вынуждены приобретать жилье в новострое без отделки, потому что среди вторичных квартир крайне сложно найти идеальный вариант.

"Астрологические" квартиры

На втором месте в списке риелторов находится жилье, выбранное покупателем по совету астролога. По каждой квартире, которая заинтересовала клиента, агент готовит сведения для астролога, куда входит: номер квартиры, площадь, стоимость, этажность, имя владельца, кадастровый номер, на какую сторону выходят окна. Исходя из этих данных, специалист по звездам дает совет: стоит покупать жилье или нет. Когда астролог одобряет выбор покупателя, назначается благоприятная для сделки дата. Если, конечно, продавец согласится ждать удачный день и не продаст квартиру более шустрому лицу, для которого астрология не имеет значения.

Жилье с конкретным номером

Еще одно сложное требование клиента — поиск жилого объекта под определенным номером. К примеру, в практике агентства был случай, когда покупатель хотел приобрести квартиру с цифрой 13 или 113. Оказалось, что суеверие и мистика здесь ни при чем, число 13 являлось датой рождения его матери.

Особое расположение квартиры

Четвертую строчку в списке занимает выбор квартиры с выходом на козырек подъезда. Такое жилье обычно не пользуется спросом, так как туда могут без труда пробраться жулики. Но творческие личности предпочитают обустроить на козырьке зону отдыха на свежем воздухе, что способствует вдохновению.

И в качестве последнего нестандартного запроса агентство указывает поиск двух квартир, расположенных одна над другой. Такой вариант обычно хотят приобрести большие семьи, где несколько поколений мечтают находиться рядом. После сделки обе квартиры, как правило, объединяют в одну.

Ранее стало известно, что среди владельцев столичного жилья приобретает популярность новый тренд: сдавать в аренду все, что может пользоваться спросом, даже отдельные помещения единственного жилья, вплоть до балконов и лоджий.

Фото:noviny.sk

Темы риелтор покупатель покупка недвижимости
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Рейтинг самых необычных запросов покупателей квартир
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