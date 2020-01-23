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Автор Марина Пархоменко

Самые распространенные способы обмана при сделках с жильем в России

Недвижимость

Специалисты юридической компании Urvista проанализировали свыше ста обращений граждан, ставших жертвами мошенников при купле-продажи жилья, и определили несколько популярных схем обмана россиян.

Фальшивые документы

Поддельные доверенности на продажу жилого объекта и сфабрикованные документы на право собственности являются основным козырем аферистов.

По этой схеме осуществлялось 34 процента мошенничества. В таких случаях вместо владельца недвижимости действует агент или другой человек, который выдает себя за его доверенное лицо.

Как правило, после свершившейся сделки покупателю становится известно, что доверенность на "представителя" никто не оформлял или она получена под давлением.

"Комната в коммуналке"

Второе место занимает продажа доли квартиры, завуалированная под комнату в коммуналке. На этот вид мошенничества приходится 23% случаев.

Агент по недвижимости предлагает потенциальному покупателю определенную комнату и только после оформления договора купли-продажи оказывается, что вместо помещения в 25 кв. м., о котором шла речь, человеку продали комнатушку в 8 кв. м., потому, что продавец пользовался именно ею по соглашению с остальными дольщиками.

Апартаменты вместо квартиры

Далее следует продажа апартаментов под видом жилой квартиры. На этот тип мошенничества приходится 19 % случаев.

Эту схему обычно используют риелторы, которые сотрудничают с застройщиками неликвидных объектов делового назначения.

Следующую ступеньку в этом списке занимает продажа жилого объекта под видом договора долевого участия в здании, которое вообще не введут в эксплуатацию. К примеру, оно не прошло госкомиссию. На этот тип мошенничества приходится 15% случаев.

На что обратить внимание при покупке жилья

Выбирая недвижимость, прежде всего необходимо тщательно ознакомиться с правоустанавливающими документами, чтобы знать — на каком основании продавец получил право собственности на недвижимость.

К основным документам относятся:

  • свидетельство о праве на наследство,
  • договор передачи в собственность,
  • договор купли-продажи,
  • договор дарения и так далее.

Кроме того, продающая сторона может показать покупателю свидетельство регистрации права собственности, выданное органом регистрации прав до 2016 года. 

Но опять же, такое свидетельство не подтверждает, что на данный момент право собственности закреплено за продавцом.

Необходимо знать, что продавать жилье имеет право только его собственник. Поэтому покупателю стоит проверить, кому принадлежит жилой объект, заказав самостоятельно выписку из ЕГРН.

Кроме того, необходимо получить нотариально заверенное согласие жены или мужа собственника перед заключением сделки. Хотя отсутствие такого согласия не является препятствием для продажи недвижимости, но в оформлении такого документа заинтересован покупатель.

Особого внимания требуют ситуации, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, так как такой схемой часто пользуются аферисты.

В таком случае стоит проверить подлинность доверенности на сайте Нотариальной палаты.

После анализа всех вышеназванных пунктов можно заняться оформлением договора купли-продажи.

Фото:unisecovi.com.br

Темы виды мошенничества продажа недвижимости покупка недвижимости
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