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Автор Ксения Семенова

Четыре совета по аренде и сдаче жилья, чтобы не потерять свои деньги

Недвижимость

Наверное, сейчас нельзя сыскать людей, которые хотя бы единожды в жизни не снимали или не хотели сдать жилье. Рано или поздно перед каждым из нас встает этот вопрос. К сожалению, за внешней простотой процесса скрывается огромное множество опасностей, которые могут привести к незапланированным тратам. В связи с этим, ниже мы поделимся советами, которые помогут уберечь свои кровные при съеме или сдаче жилья.

1. Изучите личность партнеров по сделке

Если гражданин решил прибегнуть к помощи агента или агентства, то проблем с изучением личности возникнуть не должно, так как они легко проверяются. Профессионализм можно почувствовать сразу, а также можно ознакомиться с отзывами в интернете. Важно тщательно изучить партнера по сделке, так как ни один договор не сможет уберечь от нечестности посредника. Рекомендуется расспросить обо всем, что волнует, даже если это выглядит странно и неудобно.

2. Будьте объективны в цене жилья и условиях сделки

Попытка снять квартиру за копейки или сдать за баснословные деньги — погоня за удачей. Стоимость аренды объекта недвижимости с поправкой на тех, кто торопится, может варьироваться в пределах 20-30%, что происходит довольно редко. Попытка увеличить цену на 20-30% от средней цены — вариант для тех, кто особо не торопится. Специалисты рекомендуют быть более объективными и придерживаться рыночной стоимости.

Факторы, которые могут повлиять на стоимость жилья:

  • район. Чем ближе недвижимость к центру, тем выше ценник. Также учитывается элитарность района;
  • близость к метро;
  • качество конструкции здания;
  • этаж;
  • квадратура;
  • общее состояние жилища и присутствие бытовой техники;
  • срок аренды;
  • присутствие предоплаты;
  • активность рынка (то есть сезон).

3. Внимательно изучайте договор

Ставя свою подпись в договоре, необходимо побороть лень и вычеркнуть все то, что заставляет волноваться. Только в этом случае появится уверенность в совершаемом поступке. Агент по недвижимости — консультант и посредник в одном лице, но он лишь обычный наблюдатель со стороны, который смотрит за отношениями квартиросъемщика и арендодателя. Здесь нужно полагаться только на себя.

4. Не стоит торопиться и медлить

В данном случае нужно держать темп, то есть не медлить, но и не спешить. Партнеры по сделке могут навязать некий ажиотаж, что может вылиться в негативные последствия из-за спешного принятия решения. Не следует поддаваться напору со стороны, вероятно, за этим скрываются нехорошие планы партнеров по сделке. Лучше потерять выгодный, как кажется сначала, вариант, чем в результате остаться без денег. Профессионалы своего дела всегда с пониманием и уважением относятся к своему клиенту и дают ему время на размышление.

Фото: yaizakon.com.ua

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Четыре совета по аренде и сдаче жилья, чтобы не потерять свои деньги
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