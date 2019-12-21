Реальные уроки "Монополии"

"Монополия" — популярная во всем мире игра, представляющая собой гибрид экономической игры и стратегии. В СССР и РФ стала известна как "Менеджер", "Бизнесмен" или "Империя". Суть игры — с минимальным стартовым капиталом нарастить его до уровня, который позволит "выбить" других игроков.

Однако не стоит рассматривать "Монополию" только как игру, уверен Адриан Гослетт, специалист по недвижимости и директор агентства RE / MAX. На ежегодной выставке-конференции по вопросам частной собственности в Йоханнесбурге он отметил, что процесс покупки недвижимости для многих — "темный лес", поэтому для специалиста очень важно уметь объяснять все нюансы простым языком. "Но фактически любой игравший в "Монополию" человек уже знаком с некоторыми ключевыми аспектами, важными при покупке недвижимости", — отметил он. Итак, какие уроки преподает нам "Монополия"?

Достать деньги для покупки недвижимости сложно

"Первое и ключевое, что дает понять игра: получить нужную сумму для покупки недвижимости очень сложно. Причем вы должны не только получить деньги, но и правильно ими распорядиться, то есть оказаться на нужной клетке игрового поля и выбросить нужное для этого число на костях. Все эти переживания характерны и для оформления ипотеки: вам нужен не только стартовый взнос, но и сочетание хорошей кредитной истории, стабильной зарплаты", — комментирует Гослет.

Накопить нужную сумму практически нереально

"Второй урок, который мы усваиваем в игре: если просто копить деньги, то пройдет очень много времени до покупки. Все это время мы должны продолжать движение по доске, зачастую отказываясь от заманчивых предложений. Но в конце концов мы наберем нужную сумму. Все это — часть и нашей реальной жизни. Разница только в том, что на старте нашей жизни мы не получаем финансовый "бонус", который помогает освоиться. Именно поэтому введены различные кредитные программы, в том числе ипотека", — комментирует Гослет.

Не стоит забывать про прочие платежи

"В "Монополии" есть механизм покупки участков, и если другой игрок на них попадает, то должен платить владельцу. Это — прямая ассоциация с реальной жизнью: мы не покупаем квартиру в чистом поле, у каждого дома есть как минимум управляющая компания или поставщики коммунальных услуг.

Если недооценить суммы, которые нужно платить всем им, то можно остаться без гроша в кармане. Очень рекомендую включать все эти расходы в свой личный бюджет, чтобы трезво оценить реальность ипотеки для разных квартир или домов в разных районах", — советует Гослетт.

Важно учесть расположение дома

"Последнее, но не по важности: внимательно осмотрите перед покупкой район, в котором стоит дом. В "Монополии", если вы выбираете неудачную клетку для строительства, вам сложно будет инвестировать в ваше жилье. А если вы решите его продать — неприятно удивитесь, насколько низкую цену вам предлагают. Так и в реальной жизни — стоит прислушаться к советам экспертов по недвижимости и собственным ощущениям, а не слепо соглашаться на какой-то вариант просто потому, что он дешевле", — отмечает Гослетт.

Фото:talkypic.com