Распространенные ошибки квартиросъемщиков

Начинающие или делающие выбор впопыхах арендаторы часто сталкиваются с распространенными ошибками, которые чаще всего идут в "плюс" владельцам квартир и комнат. Мы определили несколько наиболее распространенных ошибок, которые совершают квартиросъемщики. Это поможет вам без проблем арендовать недвижимость и не потратить на это лишних денег.

Аренда без осмотра

Да, кажется сложным оценить все интересующие вас варианты, особенно в незнакомом городе. Но стоит заранее выделить два-три оптимальных и все-таки приехать на осмотр лично: сайты и форумы не дадут вам полной информации о том, как выглядит комната или квартира.

Более того: недобросовестные арендодатели часто пользуются этой особенностью и ставят на сайты отредактированные фотографии, на которых все прекрасно, тогда как в действительности в квартире вполне могут быть проблемы типа текущей сантехники или сломанной кровати.

Подписание договора без прочтения

Квартира вас устроила, и вы готовы подписать договор. Но стоит уделить этому документу как можно больше времени — как и в случае с любым другим, он скорее всего содержит и сноски, и мелкий шрифт, и прочие любимые сдающими квартиры людьми ухищрения. Убедитесь, что дата и время заезда и выезда, сумма аренды и прочие платежи вас устраивают. И не стесняйтесь требовать изменений, если вам что-то не нравится.

Документируйте существующие проблемы до въезда

Распространенная схема "развода": вы подписали все бумаги, но не осмотрели квартиру как следует. На следующий день оказалось, что шкаф сломан, в ванной течет труба, а из окна дует. Кто будет оплачивать ремонт? Скорее всего, вы — ибо пункт об этом чаще всего присутствует в договоре. Так что осматривать помещения стоит тщательно и в присутствии собственника, а проблемы — фотографировать и прилагать к договору.

Не пренебрегайте правилами проживания

Помимо указанных в договоре особенностей во многих многоквартирных дома есть свои правила и условия проживания. Они чаще всего касаются каких-то дополнительных взносов на различные нужны или содержания домашних животных. Постарайтесь узнать их заранее, чтобы оставить о себе хорошее впечатление как у соседей, так и у арендодателя. И конечно же, существуют общие для всех регионов нормы — например, запрет на шум поздним вечером или ночью и подобные. Их нарушение может повлечь как денежные, так и административные наказания.

Знание этих особенностей поможет вам без проблем поселиться и жить в арендованной квартире как короткий, так и долгий срок. И конечно же, отдыхать в нормальном помещении гораздо приятнее, чем постоянно чинить текущие краны или ремонтировать шкафы только из-за того, что вы не уделили полчаса тщательному осмотру квартиры. Будьте внимательны — и сможете сэкономить и время, и деньги.

Фото:jturnerresearch.com