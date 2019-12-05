Эскроу-счета показывают свою эффективность в строительстве

В соответствии с поставленной Владимиром Путиным задачей перехода «к безопасным для граждан формам привлечения средств при покупке строящегося жилья» уже с начала лета 2019 года идет привлечение средств дольщиков по всем новым проектам на открытые в уполномоченных банках эскроу-счета.

Каким образом это защищает дольщика? Все весьма просто и прозрачно - внесенные деньги хранятся на таких счетах до той поры, пока дом не будет введен в эксплуатацию и передаются в компанию-застройщик только после постройки дома. Откуда же застройщик возьмет деньги на строительство? Оно происходит за счет банковского кредита в форме проектного финансирования.

Такая схема исключает риски для гражданина - даже в случае банкротства застройщика, дольщик всегда может забрать средства со счета эскроу, если же обанкротится банк - сумма будет погашена АСВ. В свою очередь застройщики имеют банковскую экспертизу и гарантированное финансирование, а рынок - очищается от застройщиков-мошенников и компаний, которые не могут справиться со строительством.

Исключение, как известно, было сделано лишь для некоторых крупных компаний и проектов, которые уже находятся в высокой стадии готовности.

Не удивительно, что за первое почти полугодие 2019 года на новую систему с эскроу- счетами перешло 21,5% строящегося жилья - такие выводы сделала компания Дом.РФ, оценив состояние строительной отрасли после реформы.

Как сообщили эксперты ДОМ.РФ, на Москву и область приходится 28% проектов, предусматривающих использование счетов эскроу - в абсолютных цифрах это 6,9 млн кв. м жилья, остальные 17,4 млн кв. м (это 72% существующих проектов) реализуются иных регионах. Суммарно в нашей стране в стадии строительства сейчас находятся 113,0 млн кв. м жилья.

«Переход [на новую систему] состоялся», - сообщил «Ведомостям» представитель Дом.РФ.

«Полученные оценки условий перехода на проектное финансирование внушают оптимизм. В первую очередь, хочется отметить большой задел начатых проектов по жилищному строительству: 113 млн кв. м говорит о том, что в следующем году вряд ли можно ожидать существенного падения объемов ввода жилья»,- также подтверждает в интервью глава Фонда Института Экономики Города Надежда Косарева.

Она поясняет, что ранее у застройщиков «существовало опасение, что будет сложно получить достаточное проектное финансирование, чтобы достроить объекты». Однако, по мнению эксперта, в исследовании ДОМ.РФ видно, что «в проектах на порядка 25 млн метров уже указано проектное финансирование как единственный способ привлечения средств граждан». Это, кстати, также подтверждается данными Банка России - по ним ближе к концу осени уже предоставлено кредитов более чем 640 млрд рублей.

Поддерживает выводы исследования ДОМ.РФ и генеральный директор Института развития строительной отрасли Кирилл Холопик.

«Конечно, строительная отрасль поначалу отнеслась к введению проектного финансирования с настороженностью. Но на сегодняшний день можно уверенно утверждать, что переход на новую модель финансирования успешно состоялся», - в частности, отметил он.

«По данным исследования вне зависимости от размера компании около 20% портфеля как в сегменте крупных, так и малых застройщиков перешло на проектное финансирование. Второй ключевой аспект - проникновение проектного финансирования не зависит от размера города, утверждения о том что в небольших городах банки отказываются кредитовать строку не находят статистического подтверждения»,- уверен специалист.

При этом он рекомендует держать на контроле количество банков, участвующих в кредитовании застройщиков. «На сегодня это 24 банка, но 80% приходятся на трех игроков - «гиганты» Сбербанк и ВТБ и созданный в этом году отраслевой банк «ДОМ.РФ»,- заключает Кирилл Холопик.

«Да, у строительного сообщества изначально были непростые ожидания от реформы и перехода к проектному финансированию»,- поясняет исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. Он также добавляет, что «сочетание макроэкономических и рукотворных - снижение ключевой ставки и ставок по ипотеке, интерес банков к новой системе финансирования, поддержанный изменением регулирования со стороны Банка России и создание отраслевого банка ДОМ.РФ, скоординированные действия профильных министерств и субъектов по обеспечению плавного перехода - все это создало уникальную ситуацию на рынке».

Итог прост. «Объем жилищного строительства не только не упал, но и вырос. Мы видим уверенный рост предпринимательской уверенности и доверия со стороны покупателей строящегося жилья. Прямо на наших глазах, сегодня закладывается фундамент новой отрасли жилищного строительства»,- уверен глава Клуба инвесторов столицы.