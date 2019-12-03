Экстремальный отдых: самые странные мировые отели

На первый взгляд может показаться, что мебель для гостиниц и отелей вряд ли представляет собой нечто интересное: чего необычного может быть в мебели, которой обставляют временное жилище, пусть даже очень дорогое?

Однако каждое из таких временных жилищ желает иметь хорошую репутацию, а еще лучше — выделиться среди других. Соответственно, существует достаточное количество необычных мест и номеров, в которые люди хотят приехать издалека.

Рассмотрим несколько таких отелей, в которых создали уникальные ни на что не похожие номера за счет мебели.

Некоторые из таких гостиниц вряд ли можно назвать жилищем — скорее это целые творческие проекты. К примеру, в Propeller Island City Lodge (Берлин) постояльцам предложено переночевать на потолке: вся мебель располагается именно там.

Каждый номер в этом отеле не похож на другие. К примеру, как насчет того, чтобы провести ночь в белом гробу, или в комнате, где мебелью являются кресла для пыток?

Один из номеров также выделяется тем, что в нем отсутствует мебель, помимо одного предмета: кровати, имеющей форму замка, или старого городского квартала.

Помимо этого — зеркальная комната с подвесной кроватью и многие другие варианты.

Другая гостиница — Palacio de Sal (Боливия) — полностью сделана из соли. Соответственно, для создания мебели также использовался этот материал.

Столы, стулья, кровати представляют собой голую соль. В гостинице существует запрет: лизать мебель ни в коем случае не позволяется.

Отель Hotel de Glace создан изо льда и снега. Этот материал — единственный, использованный для строения как самого отеля, так и мебели.

Переночевать в этом отеле можно за двести или триста долларов США. В связи с тем, что лед не является долговечным материалом, дизайн комнат постоянно меняется. Пожалуй, это можно отнести к положительным чертам.

В отеле Hüttenpalast (Берлин) можно переночевать в кемпинге, который однако находится в лучших условиях, нежели походные: вагончик и походная мебель расположены прям в номерах.

Менее экстремальные, но также очень стильные варианты — это, к примеру, такие парижские отели, как Hotel Panache — шик и любовь к двадцатым; Hotel du Minisetre, находящийся в бывшей студии художников и мастерской дизайнеров; культовый Hotel Les Bains, который не выглядит скромно и ошеломляет своим дизайном; Hotel Andre Latin, выполненный в строгости и элегантности холодных и темных тонов.

Фото превью: mandruy.com