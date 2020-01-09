Необычный дом за 40 дней: что создал молодой человек на небольшом участке

Многие люди возводят по всему миру необычные строения. Это касается и Стива, который много лет прожил в США, однако в один прекрасный день он захотел все изменить и переехал в Тайланд. Парень долго мечтал о собственном жилище, но не имел денег на его покупку. Тогда друг-фермер отдал Стиву маленький участок и пообещал посодействовать с коммуникациями, если молодой человек будет строить дом. Мужчина сразу решил воплотить в жизнь свои самые смелые задумки.

Необычная идея

Получив участок, Стив решил приступить к строительству собственного дома. Он хотел, чтобы его строение идеально гармонировало с местными пейзажами, поэтому определился с купольным вариантом строения.

Сначала Стив набросал на земле окружность, после чего отправился закупать блоки для строительства. Когда они были на месте, началось строительство дома.

Возведение

Мужчина собрал главный каркас, после чего нужно было приступать к оформлению помещения. Желая получить максимальный контраст, парень решил, что стены должны быть оранжевыми. В итоге его дом стал неплохим дополнением к общему пейзажу — зеленые листья неплохо гармонируют с оранжевым.

Интерьер

Стив кропотливо работал над оформлением дома. Здесь все элементы напоминают о жизни в тропиках.

А беседка, расположенная на крыше, стала изюминкой строения. Стив продумал мини-навес, благодаря которому можно ужинать, разглядывая звезды.

Экстерьер

Далее молодой человек приступил к рытью бассейна — все работы он проводил самостоятельно. В итоге бассейн был готов и украшен декором.

В вечернее время здесь становится особенно красиво. Свет, идущий из дома, падает на воду бассейна, делая его каким-то сказочным и необычайно красивым. В целом дом построен очень аккуратно. Видно, что хозяин вложил в него много сил и желал сделать все как можно лучше.

Само помещение довольно маленькое, однако Стив построил его всего за 40 дней, оформив снаружи и изнутри. Сам молодой человек рассказывает, что на строительство ушло менее $10 000. Сложно поверить, что такая красота не стоила больших затрат.

Теперь среди диковинных зеленых растений красуется необычный дом в виде полукруга. Его хозяин — мужчина по имени Стив, приехавший из США в Тайланд.

Строение выкрашено в оранжевый цвет, из-за чего оно привлекает людей. Сверху красуется необычный навес-веранда, где можно романтично проводить время или просто отдыхать. Хозяин позаботился и о территории — вся земля здесь выложена камнем. Сразу видно, что Стив старался сделать для себя настоящий райский уголок. И у него это, несомненно, получилось.

Фото:weddingringspictures.info