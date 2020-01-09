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Автор Татьяна Питерякова

Необычный дом за 40 дней: что создал молодой человек на небольшом участке

Недвижимость

Многие люди возводят по всему миру необычные строения. Это касается и Стива, который много лет прожил в США, однако в один прекрасный день он захотел все изменить и переехал в Тайланд. Парень долго мечтал о собственном жилище, но не имел денег на его покупку. Тогда друг-фермер отдал Стиву маленький участок и пообещал посодействовать с коммуникациями, если молодой человек будет строить дом. Мужчина сразу решил воплотить в жизнь свои самые смелые задумки.

Необычный дом за 40 дней: что создал молодой человек на небольшом участке. 404922.jpeg

Необычная идея

Получив участок, Стив решил приступить к строительству собственного дома. Он хотел, чтобы его строение идеально гармонировало с местными пейзажами, поэтому определился с купольным вариантом строения.

Сначала Стив набросал на земле окружность, после чего отправился закупать блоки для строительства. Когда они были на месте, началось строительство дома.

Возведение

Необычный дом за 40 дней: что создал молодой человек на небольшом участке. 404921.jpeg

Мужчина собрал главный каркас, после чего нужно было приступать к оформлению помещения. Желая получить максимальный контраст, парень решил, что стены должны быть оранжевыми. В итоге его дом стал неплохим дополнением к общему пейзажу — зеленые листья неплохо гармонируют с оранжевым.

Интерьер

Необычный дом за 40 дней: что создал молодой человек на небольшом участке. 404923.jpeg

Стив кропотливо работал над оформлением дома. Здесь все элементы напоминают о жизни в тропиках.

А беседка, расположенная на крыше, стала изюминкой строения. Стив продумал мини-навес, благодаря которому можно ужинать, разглядывая звезды.

Экстерьер

Необычный дом за 40 дней: что создал молодой человек на небольшом участке. 404920.jpeg

Далее молодой человек приступил к рытью бассейна — все работы он проводил самостоятельно. В итоге бассейн был готов и украшен декором.

В вечернее время здесь становится особенно красиво. Свет, идущий из дома, падает на воду бассейна, делая его каким-то сказочным и необычайно красивым. В целом дом построен очень аккуратно. Видно, что хозяин вложил в него много сил и желал сделать все как можно лучше.

Само помещение довольно маленькое, однако Стив построил его всего за 40 дней, оформив снаружи и изнутри. Сам молодой человек рассказывает, что на строительство ушло менее $10 000. Сложно поверить, что такая красота не стоила больших затрат.

Теперь среди диковинных зеленых растений красуется необычный дом в виде полукруга. Его хозяин — мужчина по имени Стив, приехавший из США в Тайланд.

Строение выкрашено в оранжевый цвет, из-за чего оно привлекает людей. Сверху красуется необычный навес-веранда, где можно романтично проводить время или просто отдыхать. Хозяин позаботился и о территории — вся земля здесь выложена камнем. Сразу видно, что Стив старался сделать для себя настоящий райский уголок. И у него это, несомненно, получилось.

Фото:weddingringspictures.info

Темы архитектура недвижимость необычные дома
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Необычный дом за 40 дней: что создал молодой человек на небольшом участке
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