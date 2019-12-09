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Автор Татьяна Питерякова

Дома знаменитостей, которые никто не спешит покупать

Недвижимость

Если в доме жила известная личность, то это не значит, что его купят сразу после выставления на продажу. И доказательства налицо — некоторые коттеджи предлагаются со значительным снижением цены, но так и не куплены.

Дома знаменитостей, которые никто не спешит покупать. 404831.jpeg

Особняк Майкла Джордана

Вот уже 7 лет известный баскетболист из США пытается расстаться со своим домом. Особняк Майкла Джордана расположен в штате Иллиноис.

В нем есть большой домашний кинотеатр и закрытая баскетбольная площадка. Сначала цена была высокой — $30 млн. Однако никто не обратил на особняк внимания. Но и после снижения стоимости в 2 раза хозяев для дома так и не нашлось.

Дом Фифти Сента

Дома знаменитостей, которые никто не спешит покупать. 404830.jpeg

Репер из Америки когда-то решил купить дом Майка Тайсона. Строение расположено в штате Коннектикут, а его площадь — 4000 кв. м.

Огромную территорию занимают 21 спальня и 25 санузлов. Есть в доме Фифти Сента и звукозаписывающая студия, и закрытый бассейн, и игровые помещения, и даже стрип-клуб. Первая стоимость дома составляла $18 млн., но он так и не был куплен.

Вскоре репер был признан банкротом, после чего цена на его дом резко упала — теперь он стоит $10 млн. Но особняк снова не нашел своего покупателя. В итоге стоимость жилья составила $5,9 млн.

Карибский особняк Трампа

Дома знаменитостей, которые никто не спешит покупать. 404829.jpeg

У президента США есть шикарный особняк на Карибах. Он расположен на острове Святого Мартина. Сюда Дональд приезжает на отдых.

Когда он отсутствует, поместье сдается по цене $11 тыс. за сутки. То есть за год президент имеет с этой недвижимости примерно $1 млн. А недавно Дональд решил продать дом за $28 млн. Однако так никто и не захотел стать покупателем столь дорогого поместья. После этого президент снизил цену вдвое, но и после этого ситуация не изменилась.

Пентхаус Томми Хилфигера

Дома знаменитостей, которые никто не спешит покупать. 404832.jpeg

Знаменитый модельер имеет в Нью-Йорке роскошные апартаменты в 2 этажа, расположенные в отеле Плаза. Он их купил за $25,5 млн. Почти столько же ушло на создание шикарного дуплекса и перепланировку.

Дома знаменитостей, которые никто не спешит покупать. 404833.jpeg

Прошло 5 лет, и владелец решил расстаться с апартаментами, выставив их за $80 млн. Из-за отсутствия желающих приобрести жилище стоимость роскошного пентхауса была снижена до $30 млн. Но и сейчас он находится на продаже — видимо, не нашлось еще хозяина для столь роскошной обстановки.

Приобретая жилье, знаменитости вкладывают в него большие суммы. Но чем больше средств потрачено на обустройство дома, тем сложнее бывает его продать. В доказательство тому недвижимость Дональда Трампа, Томми Хилфигера и других известных личностей. Такие дома не продаются годами, но, возможно, и у них рано или поздно появятся хорошие хозяева.

Фото:biographytree.com

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