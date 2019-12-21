Квартира Виктории Дайнеко с видом на вишневый сад

Несколько лет назад зрители приковали свое внимание к программе "Фабрика звезд". Через нее прошло много исполнителей — всех и не упомнишь. А вот Виктория Дайнеко осталась на слуху. Сейчас она продолжает петь, а выходные коротает в собственных двухкомнатных апартаментах.

Первое жилье певицы

Сначала Виктория жила в институтском общежитии. Но все изменилось после участия в "Фабрике звезд" — приятным бонусом к победе стала однокомнатная квартира в Москве.

Конечно, такое жилье было довольно скромным. Но Виктория не расстраивалась — как-никак, свой угол.

Квартира на Кутузовском проспекте

Вместе с многочисленными концертами у девушки появились деньги. Теперь звезда могла себе позволить квартиру на Кутузовском проспекте — это место в столице считается престижным и дорогим в сравнении с первым жилищем певицы. Поговаривают, что 2-комнатные апартаменты обошлись Виктории в $400 тысяч.

За оформление новой квартиры девушка взялась сама. Правда, не обошлось и без помощи папы певицы. В итоге помещение стало уютным и функционально удобным. Местами не обошлось и без креатива. В целом квартира выдержана в стиле винтаж.

Ее общая площадь ничуть не отличается от обычной квартиры с улучшенной планировкой — 50 кв. м. Особо радует вид из окна — девушка часто любуется на двор с вишневым садом. Она любит отдыхать на широком подоконнике с интересной книгой и чашкой любимого напитка. Особенно красивым становится вид из окна во время цветения вишни.

В помещении расположены нежно-персиковая кухня, карамельная гостиная, ванильная прихожая с коридором и шоколадная спальня. Местные представители гардеробной — стеллаж под обувь и платяной шкаф, размещенный в спальне. Рядом с ним стоит большая кровать, спрятанная под мини-балдахином. Некоторые элементы и вещи Виктория сделала сама. Остальные были подарены людьми, дорогими ее сердцу. В квартире их немного, все они уместны и гармонируют с интерьером.

В гостиной находится светло-коричневый мебельный гарнитур со столиком под ТВ в центре конструкции. На самом верху красуются награды певицы. Здесь же расположена темно-коричневая мягкая мебель и круглый журнальный столик на причудливых ножках. Нашлось место и торшеру, рядом с которым можно расположиться на диване и почитать.

В целом жилье Виктории Дайнеко выглядит довольно скромно. Правда, оно оформлено со вкусом — здесь каждая вещь находится на своем месте. Большая часть помещений выдержана в светлых спокойных тонах. За исключением спальни, оформленной в темно-коричневом цвете.

Фото:kinopoisk.ru