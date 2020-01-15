В каких случаях недвижимость достается одному из супругов при разводе?

По тем или иным причинам супружеские пары могут решиться на развод. И нередко встречаются ситуации, когда после официального развода следует раздел имущества. Стоит отметить, что это может касаться только имущества, которое приобреталось уже в браке. Но существуют некоторые ситуации, в которых право владением недвижимостью остается только за одним из супругов.

В каких случаях это происходит?

Перечислим ситуации, в которых имущество остается в пользовании только одного из супругов:

Объект недвижимости покупался до того, как брак был заключен. В действующем законодательстве четко установлено, что если у одного из супругов до вступления в официальный брак было имущество, оно является только его собственностью. Исключение может быть проведение капитальных ремонтных работ в квартире, которые осуществлялись уже в браке на общие денежные средства.

В действующем законодательстве четко установлено, что если у одного из супругов до вступления в официальный брак было имущество, оно является только его собственностью. Исключение может быть проведение капитальных ремонтных работ в квартире, которые осуществлялись уже в браке на общие денежные средства. Покупка квартиры за счет собственных средств. Случаются ситуации, когда недвижимость приобреталась после вступления в брак, но имущество считается собственностью только супруга или супруги. К таким ситуациям относится приобретение за личные средства одно из супругов.

Случаются ситуации, когда недвижимость приобреталась после вступления в брак, но имущество считается собственностью только супруга или супруги. К таким ситуациям относится приобретение за личные средства одно из супругов. Средства, за которые приобретался объект недвижимости, были получены до брака. Эта ситуации имеет отношение не только к покупке недвижимости. Под это правило попадают имущественные объекты, которые приобретались путем обмена старой недвижимости.

Эта ситуации имеет отношение не только к покупке недвижимости. Под это правило попадают имущественные объекты, которые приобретались путем обмена старой недвижимости. Недвижимость, полученная в результате дарственной. Это имущество тоже невозможно поделить при разводе. Объект недвижимости является собственностью только того супруга, которому его подарили. И это правило действует даже в тех случаях, когда недвижимость подарили уже после вступления в брак. В действующем законодательстве указано, что это касается всего имущества, полученного безвозмездно. Однако, это правило нельзя применить к участкам земли, которые были получены от муниципалитета.

Это имущество тоже невозможно поделить при разводе. Объект недвижимости является собственностью только того супруга, которому его подарили. И это правило действует даже в тех случаях, когда недвижимость подарили уже после вступления в брак. В действующем законодательстве указано, что это касается всего имущества, полученного безвозмездно. Однако, это правило нельзя применить к участкам земли, которые были получены от муниципалитета. Между супругами заключен брачный контракт. Этот документ, при условии правильности его оформления, более приоритетный, чем общепринятые правила. Если в нем имеется пункт, указывающий на то, что имущество остается в пользовании только одного из супругов, это право остается за ним. Но бывают ситуации, когда один из супругов хочет оспорить пункт договора, полагая, что его обделили. В этой ситуации он может потребовать признать договор незаконным. И суд может аннулировать его действие.

Этот документ, при условии правильности его оформления, более приоритетный, чем общепринятые правила. Если в нем имеется пункт, указывающий на то, что имущество остается в пользовании только одного из супругов, это право остается за ним. Но бывают ситуации, когда один из супругов хочет оспорить пункт договора, полагая, что его обделили. В этой ситуации он может потребовать признать договор незаконным. И суд может аннулировать его действие. Площадь участка земли, на которые претендуют супруги, очень маленькая. Когда супруги при разделе имущества претендуют на один земельный участок, его могут разделить. Но бывают ситуации, когда после раздела получаются очень маленькие участки и в таком случае земля отходит в пользование одного из супругов, а второму полагается денежная компенсация.

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