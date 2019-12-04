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Автор Любовь Овчарова

Что делать, если в квартире холодно в отопительный сезон?

Недвижимость

Зимний период, яркий показатель того, как коммунальные службы работали весь год. И если работа таких структур оставляет желать лучшего, то кроме завышенных счетов за услуги ЖКХ в зимнее время жильцы ничего больше не увидят. Давайте попытаемся понять, как не потратить кучу денег и при этом не замерзнуть в данной ситуации.

Причины недостатка тепла в квартире

Существует несколько причин, по которым может быть холодно в квартире. В первую очередь это происходит из-за того, что срок эксплуатации элементов коммунальной системы истек. Это может быть как на городском, так и на местном уровне обслуживания, к примеру, износ изоляции труб. Зачастую организации, ответственные за эксплуатацию и ремонт, в целях экономии вовремя не меняют задвижки, батареи, сгоны, что становится причиной отсутствия отопления как по всему стояки, так и в отдельных квартирах.

Но есть причина намного серьезнее и масштабнее. Виной низкого уровня температуры в квартире может быть неграмотное, а иногда еще и незаконное строительство домов, торговых площадей, магазинов. Дополнительные постройки подключаются к общей системе теплоснабжения, которая рассчитана на определенное количество потребителей.

В некоторых случаях недостаток горячей воды в радиаторе может произойти из-за соседского самоуправства: срезали трубу при перепланировке ванной комнаты или провели отопление на балкон.

Способы устранения

Всегда помните, что есть нормативная документация, в которой четко установлен температурный режим на территории жилого помещения. И если он не соблюдается, нужно незамедлительно сообщить об этом в управляющую компанию. В свою очередь, УК направляет к вам своего представителя, который осуществляет замер температуры в квартире. На основании полученных данных составляется акт в двух экземплярах, один из которых остается у владельца квартиры. Иногда представители коммунальных служб связывают причину низкой температуры в квартире с тем, что на ТЭЦ в дневное время экономят, а к вечеру поднимают температуру. Если в течение двух недель ситуация не решается благополучным исходом для жителей квартиры, есть все основании обратится в суд. На практике встречается очень много случаев, когда жильцы добивались выплаты материальной компенсации за необоснованные счета за отопление.

Бывает такое, что температура в квартире соответствует установленному нормативу, но жильцов она не устраивает. В таком случае нужно задуматься над самостоятельным утеплением жилплощади. Это могут быть довольно серьезные ремонтные работы: проклейка стыков между стенами, заделывание швов, что повлечет за собой съем плинтусов и полового покрытия. В случае с угловой квартирой стоит заняться утеплением стен: сперва монтируются лаги, между ними прокладывается минеральная вата, а сверху накладываются листы гипсокартона. Еще можно прибегнуть к помощи теплых полов, которые будут очень кстати, если в квартире проживают маленькие дети.

Фото: moykotlas. ru

Темы жкх жилье отопление тепло в квартире управляющая компания
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