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Автор Татьяна Питерякова

Три необычных дома, которые находятся на краю Земли

Недвижимость

Иногда хочется вырваться из городской суеты и отправиться на край света, где никто не найдет, да и вообще нет связи с внешним миром. В таких тихих местах можно поразмышлять о смысле жизни и просто насладиться природой — вот это действительно отдых. Есть люди, которые выбрали для себя такой образ жизни, построив здесь дома.

Три необычных дома, которые находятся на краю Земли. 404885.jpeg

Круглый дом одной отшельницы

Канадская жительница построила в Юконе интересное строение. Оно круглое и небольшое, зато, как она и хотела, находится далеко от цивилизации — в 60 км.

Женщина построила дом своей мечты из стволов белой ели, поврежденной насекомыми. Эта же древесина используется хозяйкой для отопления. Воду отшельница носит из озера, но ей такая жизнь нравится. Дом освещается энергией солнечных батарей. В стенах красуются бутылки из цветного стекла — они служат для украшения интерьера и создания дополнительного света. До ближайшего магазина хозяйка добирается примерно за 3 часа, но ее это нисколько не смущает.

Дом в глуши для большой семьи

Три необычных дома, которые находятся на краю Земли. 404884.jpeg

В Канаде, на севере Британской Колумбии, в деревянном доме живет многодетная семья. Жилище не очень просторное, но довольно уютное, в нем всего 3 спальни — одна для родителей, двое для дочерей. Электричества от солнечных батарей хватает для работы стиральной машины, зарядки телефонов и других устройств.

Дом топят на дровах, а воду используют дождевую, очищенную через специальную систему. Сантехники в доме нет, а туалеты используют компостные, экологически чистые. Детям неудобно добираться до школы, поэтому они обучаются на дому. В помещении есть один стол для всего на свете — обучения, еды и семейных сборов.

Собственный кабинет для одной семьи

Три необычных дома, которые находятся на краю Земли. 404886.jpeg

Один мужчина решил построить небольшое строение в Онтарио, причем сделал это сам, не применяя не единого электроинструмента. Вместе с ним в доме живут жена и собака.

Мужчина с удовольствием охотится — оттачивает навыки выживания. Сам дом небольшой, его можно назвать скорее кабинетом. В нем тепло и уютно. Помещение обогревается за счет дровяной печи. В ней же хозяева готовят еду. Добротные стол и стулья в доме сделаны вручную. Мужчина приноровился готовить отличный сироп из кленового сока, собранный им с деревьев. Затем это лакомство супруги едят с блинами, приготовленными женой.

Конечно, жить на краю земли может не каждый. Хотя бы потому, что, возможно, придется самостоятельно добывать пищу, и, конечно, обходиться без бытовых удобств. Но не за ними люди спешат в тишину и покой, и селятся среди нетронутых живописных мест.

Фото: fb.ru

Темы глушь дизайн край света архитектура недвижимость необычные дома
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Три необычных дома, которые находятся на краю Земли
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