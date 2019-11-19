Инфраструктурные тупики Красногорска

Хаотичная массовая застройка Красногорска в последние годы велась с ориентиром на эксплуатацию инфраструктуры города, созданной около 30 лет назад. Тогда автомобиль ещё был роскошью для россиян, дороги, хоть узкие и неровные, но были свободными, а на придомовых парковках многоподъездных девятиэтажек всегда были места.

Сегодня эта инфраструктура, очевидно, не справляется с возложенными на неё обязанностями, она с дрожью в коленях почти круглосуточно держит на себе транспортные заторы, в которых (по понятным причинам) нет преимущества ни у автомобилей неотложных служб, ни у общественного транспорта, ни у властей города. Хотя, последние вряд ли здесь появляются. Они, скорее всего, руководят городом, как в компьютерной игре: "Чтобы заработать миллиард, вам надо построить ещё один жилой комплекс" — строим, зарабатываем, проходим очередной уровень. Только в этой игре, почему-то не предусмотрено улучшение дорожной и социальной инфраструктур. Поликлиники, школьные, дошкольные, спортивные учреждения, парки, дворы с достаточным количеством машиномест — это забота не сегодняшнего дня и не наша. Так, по-видимому, думают власти Красногорска и застройщики. Недавно этот город был гордостью Московской области и желанным местом для проживания. Купить квартиру в Красногорске мечтали даже москвичи. Теперь же он превратился в бетонное гетто: несколько многоэтажных жилых районов разросшихся вширь и ввысь, теснят друг друга и не позволяют своим обитателям жить комфортно. Интернет-сайты Красногорска, Московской области и столицы уже не раз освещали сложившуюся плачевную ситуацию.

Уплотнять будем…

В руках редакции оказался план жилого комплекса, строительство которого должно начаться в ближайшем будущем. Картинка, стоит признать, красивая, планы многообещающие, но только в сиреневых границах этого ЖК. Если же "отойти подальше" и посмотреть на всю картину, со всеми действующими лицами, мягко говоря, возникает несколько вопросов к планировщикам и застройщикам. В числе первых и важных — вопрос об интеграции этого жилого гиганта на пять тысяч жителей в городскую среду. С первого же взгляда (даже непрофессионального) видно, что план этот — некая стандартная наработка (курсовая студента архитектурного института), топорно адаптированная к конкретной местности. Его трафарет просто положили на карту так, чтобы две дорожки (въезд и выезд) примыкали к периметру. Выезд из будущего ЖК на Ильинское или Новорижское шоссе возможен только через микрорайон Южный — ул. Заводская — двухполоска, которая уже сейчас перегружена и не справляется с транспортным потоком. Границы плана ЖК подтесали так, чтобы втиснуться в существующую застройку промзоны. Всё! Больше никаких мыслей о комфорте будущих жильцов и хлопот с созданием и модернизацией инфраструктуры нет. Вероятно, такой подход к строительству — это и есть рецепт успеха компании "Гранель", которой принадлежит вышеупомянутая промзона. Многие эксперты рынка искренне удивляются, как застройщик из Башкирии, пусть и с долгой историей, за короткое время оказался в числе лидеров столичного строительного рынка, но секрет, возможно, и не секрет вовсе. Мы видим, что застройщик "куёт деньги, не отходя от кассы": скупает низкорентабельную землю, прикидывает к ней один из шаблонных планов, а затем штампует дома-близнецы. Таким образом, затрат на планировку и разработку архитектурных моделей нет. Инфраструктура используется существующая. "Гранель" просто строит квадратные метры и запихивает их, куда и как получится. Вот и новый жилой комплекс "уплотнит" соседей, как новый пуховик запиханный руками и ногами в переполненный шкаф.

На плане будущего ЖК обозначены школа и два детских сада. Очевидно, что эти учреждения, если и будут построены, станут подкидышами — их сбагрят на бюджет города или области. В Красногорске уже есть пример застройщика, который рисовал на планах садики и парковки, но не построил ни то, ни другое. Это — "Изумрудные холмы". С компании сейчас пытаются спросить долги по обещаниям, но сделать уже ничего невозможно. Свободной земли не осталось, вся застроена. Если же ориентироваться на существующие социальные и инфраструктурные объекты, то до них будущим обитателям нового ЖК — "семь вёрст — не крюк". Посмотрите на карту, найдите ближайшие остановки общественного транспорта, ближайшую поликлинику. Компания "Гранель" могла бы перенять опыт у застройщиков Швеции, где при планировании жилой застройки учитывают не только потенциальные рабочие места для сегодняшних жителей нового жилого комплекса, но и в перспективе на 10-15 лет — занятость на различных предприятиях молодых специалистов (в настоящий момент — детей, которые к тому времени вырастут).

Оценивая перспективы жилого комплекса, изображённого на вышеупомянутом плане, без труда можно определить, каким "ноу хау" застройщик собирается удивить горожан и зарубежных градостроителей — это маятниковая миграция! В городе, уже поражённом транспортным коллапсом, никто и не заметит прибавления ещё полутора тысяч автомобилей (из расчёта 300 автомобилей на тысячу жителей) и, не считая автомобилистов, 3,5 тыс. пешеходов — потенциальных пассажиров общественного транспорта. Хуже уже некуда.

Мы — то, что мы пьём

Одна из обязательных инфраструктур многоквартирных жилых комплексов — канализация. Её пропускная способность схожа с автодорожной: из-за перегрузки системы поток перестаёт двигаться и распространяет вокруг себя зловоние. Существующие канализационные системы Красногорска и окрестных поселений уже не справляются с потоками, поэтому некоторые близлежащие поля и луга время от времени превращаются в аэрационные…

Решение этого вопроса, вероятно, только усугубит катастрофическое положение с загрязнением окружающей среды. На территории села Ильинское городского округа Красногорск Московской области, в 40 м от царской усадьбы Ильинское, планируется строительство крупнейших на всём верхнем течении Москвы-реки канализационных сооружений для обслуживания планируемой многоквартирной застройки ГК "ПИК", "Гранель" и других жилых комплексов. Сброс стоков с канализационных сооружений намечен в реку Липку, впадающую в Москва-реку выше Рублевского и Западного водозаборов.

Важно отметить, что участок акватории Москвы-реки и прилегающей 100-метровой зоны к югу от проектируемого строительства, а также участок русла реки Липки с притоками к западу от него, куда запланирована точка сброса, входят в единую систему, питающую питьевой водой 60% жителей Москвы и ряд районов Подмосковья.

Незаконная схема строительства канализационных сооружений и сброса их стоков прямиком в источник питьевого водоснабжения Москвы уже согласована всеми органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления Красногорска. С техническим заданием ГК "ПИК" на проведение инженерно-экологических изысканий для размещения очистных сооружений можно ознакомиться на сайте ильинской администрации Красногорска. Помимо прочего из этого информационного источника можно узнать, что объём только бытовых канализационных стоков от планируемой застройки ГК "ПИК", строительства жилого комплекса ГК "Гранель" и других комплексов, запланированных в генеральном плане, превысит фантастические 50 тыс. кубометров в сутки! Это более чем вдвое превышает объём Байкала (23 615,39 кубометра) и почти в 200 раз больше объёма Азовского моря (256 кубометров).

Не пристроить, а трудоустроить

Кто-то может справедливо возразить, мол, зачем искать причины, чтобы не строить новый жилой комплекс, когда созиданию просто не надо препятствовать. Однако, в вопросах, касающихся Красногорска единственный путь к созиданию — это замораживание всех планов строительства жилья. Чтобы город ожил, чтобы его улицы разгрузились, нужно построить социальные объекты, современную транспортную инфраструктуру, обеспечить рабочие места сейчас и на обозримое будущее. Так, на месте, где запланировано строительство нового ЖК, логичнее построить технопарк, бизнес-инкубатор, инновационный центр. Здесь есть несколько крупных предприятий, в числе которых, "Кнауф", "СоюзСнаб" и "Бецема", механический завод им. С. А. Зверева. Со времён СССР сохранилась техническая железная дорога, которую можно использовать и развивать. Напротив запланированного ЖК, через Ильинское шоссе, расположен военный городок, а это ещё сотни рабочих рук (молодые 45-летние военные пенсионеры), которые могли бы приносить пользу городу и стране, работая не на другом конце Московской области, а здесь — в Красногорске.

Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал коллег завершить запланированные работы по развитию инфраструктуры в Подмосковье до конца 2019 г. В первую очередь, речь идёт о строительстве развязки на Волоколамском и Ильинском шоссе в Красногорске, моста в Щёлкове, путепровода в Балашихе. К сожалению, реализация этого проекта принесёт видимый эффект только в комплексе вышеуказанных мер. Если же у официального Красногорска есть планы создать своим жителям ещё и комфортную среду обитания, то здесь, на месте промзоны, рядом с, возможно, технопарком, можно построить что-то для тех, кто живёт в районе Южный уже давно, например, бассейн, баню в конце концов!