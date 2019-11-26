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Автор Павел Морозов

Есть ли перспектива у высотных новостроек

Недвижимость

В последние годы накопилось немало претензий к высотной застройке. С одной стороны, типовое высотное строительство приносит прибыль инвесторам и решает жилищный вопрос в мегаполисах. С другой стороны, высотные типовые новостройки снижают уровень комфортности проживания в новых районах по многим параметрам.

Инсоляция

При высотной застройке дома, как правило, располагаются настолько плотно, что загораживают солнце. Причем согласно инсоляционным нормам, солнце должно присутствовать в жилых комнатах минимум 3 часа в сутки. А в соответствии с санитарными нормами солнечный свет уничтожает различные болезнетворные бактерии, и в частности, золотистый стафилококк.

Продуваемость

Еще одна проблема также касается здоровья жильцов. Дело в том, что для плотной и высотной застройки характерна крайне низкая продуваемость. Заболевший гриппом и кашляющий жилец может создать зону риска для многих своих соседей.

Пожароопасность

Высотность здания прибавляет немало рисков. И это несмотря на все незадымляемые лестницы и системы пожаротушения. Многоэтажность создает сильную тягу для огня и дыма, а пожарные лестницы не всегда могут достать до верхних этажей. А с вертолетными площадками на крышах пока что большая проблема. Они просто не предусмотрены.

Парковки

Одна из важнейших проблем в новых районах — нехватка парковочных мест. По большому счету из-за плотности застройки и перенаселенности высотных жилых кварталов дворы превращаются в одну большую хаотичную парковку, куда с большим трудом могут проехать не только сами жильцы, но и машины скорой помощи или пожарной охраны.

Шум и загрязнение

Проблема экологии выходят на первый план как никогда. Задымленность, загазованность городской среды снижает уровень комфортности до минимума. Уровень шума достигает предела в часы пик, особенно в домах, которые расположены рядом с трассами и развязками.

Архитектура

Архитектура новых районов в основном носит типовой характер. Дома отличаются как правило только по цвету, а внешне похожи на коробки из детского конструктора. Панельное домостроение создает угнетающее жизненное пространство, когда вокруг прямые стены, и соседи смотрят на прямую однообразную поверхность точно такого же дома напротив.

Именно поэтому все чаще стали говорить о развитии комфортной гармоничной жилой среды, где человек восстанавливается и приходит в психологическую норму. В последнее время при обсуждении перспективы жилищного строительства все чаще говорят о так называемых субурбиях, то есть пригородных районов с одно и двухэтажной застройкой.

Подобное жилье выгоднее не только эстетически, но и с точки зрения экономики. Дело в том, что у каждого такого дома есть конкретный хозяин, отвечающий за дом. В отличие от многоэтажки, которую обслуживает управляющая организация, и до которой порой довольно сложно достучаться в плане улучшения обслуживания и изменения тарифов по оплате жилищно-коммунальных платежей.

Подобные примеры есть уже во всем мире. Волна малоэтажного домостроительства уже начинает докатываться и до России. Но пока что только в сегменте элитного жилья.

Фото превью: chertanovo-yuzhnoe.ru

Темы недостатки недвижимость высотные застройки
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