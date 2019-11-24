Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Павел Морозов

Каким будет закон о туристическом жилье

Недвижимость

Вокруг туристического жилья в последнее время оживилась дискуссия не только на законодательном уровне. Законодательную новеллу обсуждают все, кто имеет отношение к сдаче жилья, особенно в летний сезон, и особенно в курортных зонах. Иными словами, будущий закон о туристическом жилье затронет почти все слои общества, поэтому относиться к нему придется крайне осторожно, а при окончательном решении учесть многие нюансы не только рынка недвижимости, но и экономической и общественной ситуации в целом.

Что будет с хостелами

Предыстория создания законодательной новеллы сводится к тому, что с целью запрета краткосрочной аренды и урегулирования деятельности подобных квартир в жилых домах российские парламентарии предложили инициативой разработать закон о туристическом жилье.

Он должен касаться жилья, сдаваемом собственниками через различные системы бронирования.

По убеждению депутатов Госдумы, закон о туристическом жилье может решить проблему квартир, которые работают в качестве дешевых хостелов. Такими хостелами, как правило, пользуются гастарбайтеры. Владельцы подобного жилья не платят налоги, не заботятся об обеспечении безопасности проживания в соответствии с общепринятыми нормами, не ведут миграционный учет приезжих.

Закон, который вступил в силу 1-го октября, во многом решает эти проблемы. Но он касается помещений в многоквартирных домах. И конкретно гостиниц для временного проживания, оказывающих полноценный пакет услуг и работающих легально.

Хостелы и мини-гостиницы, которые находятся в многоэтажках, должны иметь отдельный вход. Владельцы обязаны перевести помещение из жилого в нежилое.

Вопросы остаются в отношении частного сектора и полулегального бизнеса в туристических зонах. По правилам, в пакет услуг мини-гостиниц должны входить питание, анимация и ежедневная уборка помещения. Необходимо также наличие стойки ресепшена.

Если говорить о таком популярном в последние годы направлении туристических потоков как Крым, то на его побережье таких помещений в жилых домах, мягко говоря, пока еще мало.

Как правило, местные жители сдают в аренду отдыхающим меблированные комнаты безо всяких каких-либо гостиничных услуг.

Причем на интернет сайтах бронирования они значатся как мини-отели или хостелы. Отныне им придется переименоваться в меблированные комнаты и оформить все необходимые документы.

Один только закон о хостелах всех проблем не решит. По мнению депутатов, необходимо доработать законодательную базу и сделать ее более универсальной в отношении гостиничного бизнеса в стране.

Что делать туристам

Туристам также придется готовится к изменениям и привыкать к законодательным новшествам. В частности, в строке поиска в интернете придется забивать не хостел, а "меблированная комната". По прибытию на отдых вместо договоров проживания надо будет заключать договоры найма. Причем как принимающую, так и прибывающую стороны необходимо подготовить не только морально, но и информационно. И тем, и другим предстоит разъяснить все тонкости действия новых законов и предстоящих изменений.

Об актуальности регулирования законодательства в этой сфере говорят и многочисленные сообщения о возможных запретах на посуточную сдачу жилья в аренду. Причем эти сообщения то подтверждаются, то опровергаются, то уточняются. Из этого можно сделать вывод, что работы предстоит много, и одним известием о том, что закон вступил в силу, проблему не решить. Должно пройти время, которое покажет, как этот закон будет работать в режиме реального времени.

Фото превью: mamahunter.ru

Темы закон туризм недвижимость туристическое жилье меблированная комната
Актуальная аналитика
Недвижимость
Каким будет закон о туристическом жилье
Ноябрь
25 ноября: Всемирный потоп, динамит и охота на ведьм
Профилактика
Сонный марафон: когда долгий сон вреден
Новости Все >
Ученые составили список самых загрязненных пестицидами овощей и фруктов
82-летняя бабушка-бодибилдер избила грабителя столом
Тысячи китайских родителей проводят анализ ДНК для своих детей
Учёные с помощью мышей нашли способ лечения старческого слабоумия
Украинский моряк обвинил Россию в воровстве своего нижнего белья
Высказывание генерала Украины посчитали профессиональной неотесанностью
Определены продукты, которые нельзя есть на завтрак
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Поклонская заступилась за Ротару
На Украине проходит протестная акция "Украденное тепло"
Последние материалы
Каким будет закон о туристическом жилье
Ученые составили список самых загрязненных пестицидами овощей и фруктов
25 ноября: Всемирный потоп, динамит и охота на ведьм
Сонный марафон: когда долгий сон вреден
82-летняя бабушка-бодибилдер избила грабителя столом
Тысячи китайских родителей проводят анализ ДНК для своих детей
Учёные с помощью мышей нашли способ лечения старческого слабоумия
Украинский моряк обвинил Россию в воровстве своего нижнего белья
Высказывание генерала Украины посчитали профессиональной неотесанностью
Определены продукты, которые нельзя есть на завтрак
Популярное
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова

У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.

Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Здоровье
Врачи рассказали, как очистить легкие после курения
Экономика
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Соломон Соловьев Буратино и Пиноккио. Два Стрельца одинаковых с лица - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов ВЦИОМ рассказал о прекрасной "Единой России" Василий Амирджанов Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко
Комментарии
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Высказывание генерала Украины посчитали профессиональной неотесанностью
Высказывание генерала Украины посчитали профессиональной неотесанностью
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Украинский моряк обвинил Россию в воровстве своего нижнего белья
Поклонская заступилась за Ротару
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Украинский моряк обвинил Россию в воровстве своего нижнего белья
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
На Украине проходит протестная акция "Украденное тепло"
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Мнение: только в России не занимаются этническими чистками
Кокляев рассказал, почему он сможет победить Емельяненко
В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров
Директор Ротару рассказал о том, что певицу "заказали"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ