Каким будет закон о туристическом жилье

Вокруг туристического жилья в последнее время оживилась дискуссия не только на законодательном уровне. Законодательную новеллу обсуждают все, кто имеет отношение к сдаче жилья, особенно в летний сезон, и особенно в курортных зонах. Иными словами, будущий закон о туристическом жилье затронет почти все слои общества, поэтому относиться к нему придется крайне осторожно, а при окончательном решении учесть многие нюансы не только рынка недвижимости, но и экономической и общественной ситуации в целом.

Что будет с хостелами

Предыстория создания законодательной новеллы сводится к тому, что с целью запрета краткосрочной аренды и урегулирования деятельности подобных квартир в жилых домах российские парламентарии предложили инициативой разработать закон о туристическом жилье.

Он должен касаться жилья, сдаваемом собственниками через различные системы бронирования.

По убеждению депутатов Госдумы, закон о туристическом жилье может решить проблему квартир, которые работают в качестве дешевых хостелов. Такими хостелами, как правило, пользуются гастарбайтеры. Владельцы подобного жилья не платят налоги, не заботятся об обеспечении безопасности проживания в соответствии с общепринятыми нормами, не ведут миграционный учет приезжих.

Закон, который вступил в силу 1-го октября, во многом решает эти проблемы. Но он касается помещений в многоквартирных домах. И конкретно гостиниц для временного проживания, оказывающих полноценный пакет услуг и работающих легально.

Хостелы и мини-гостиницы, которые находятся в многоэтажках, должны иметь отдельный вход. Владельцы обязаны перевести помещение из жилого в нежилое.

Вопросы остаются в отношении частного сектора и полулегального бизнеса в туристических зонах. По правилам, в пакет услуг мини-гостиниц должны входить питание, анимация и ежедневная уборка помещения. Необходимо также наличие стойки ресепшена.

Если говорить о таком популярном в последние годы направлении туристических потоков как Крым, то на его побережье таких помещений в жилых домах, мягко говоря, пока еще мало.

Как правило, местные жители сдают в аренду отдыхающим меблированные комнаты безо всяких каких-либо гостиничных услуг.

Причем на интернет сайтах бронирования они значатся как мини-отели или хостелы. Отныне им придется переименоваться в меблированные комнаты и оформить все необходимые документы.

Один только закон о хостелах всех проблем не решит. По мнению депутатов, необходимо доработать законодательную базу и сделать ее более универсальной в отношении гостиничного бизнеса в стране.

Что делать туристам

Туристам также придется готовится к изменениям и привыкать к законодательным новшествам. В частности, в строке поиска в интернете придется забивать не хостел, а "меблированная комната". По прибытию на отдых вместо договоров проживания надо будет заключать договоры найма. Причем как принимающую, так и прибывающую стороны необходимо подготовить не только морально, но и информационно. И тем, и другим предстоит разъяснить все тонкости действия новых законов и предстоящих изменений.

Об актуальности регулирования законодательства в этой сфере говорят и многочисленные сообщения о возможных запретах на посуточную сдачу жилья в аренду. Причем эти сообщения то подтверждаются, то опровергаются, то уточняются. Из этого можно сделать вывод, что работы предстоит много, и одним известием о том, что закон вступил в силу, проблему не решить. Должно пройти время, которое покажет, как этот закон будет работать в режиме реального времени.

Фото превью: mamahunter.ru