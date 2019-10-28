Главные причины покупки премиум-жилья

Аналитики компании "Главстрой" выделили основные значимые причины покупки недвижимости премиум-класса, и главные из них — это ликвидность жилья, локация объекта, необычная архитектура и качественные материалы, сервис и комфортные условия, инфраструктура проекта.

Основной критерий, который является определяющим для покупки элитного жилья — это возможность совместить комфорт жизни в деловом центре города с приватностью пригорода, с его просторами и красивыми видами из окна. Большая часть покупателей придерживается мнения, что локация — определяющий фактор при выборе жилья. ЖК "Береговой", раскинувшийся на Москве-реке, может похвастаться этим преимуществом: первая береговая линия, изумительные виды на реку, благоустроенные парки поблизости и башни "Москва-Сити". А самое главное — собственная километровая набережная. Чтобы жильцы могли любоваться красивыми видами, в апартаментах ЖК был установлен особый вид стеклопакета — единое остекление не создает помех, обеспечивая панорамный обзор.

Одним из важных факторов, мотивирующих покупать премиум-жилье, является его ликвидность. Такие квадратные метры никогда не упадут в спросе, что делает покупку квартиры идеальным инвестиционным вложением. С такой целью приобретают жилье данного сегмента более четверти покупателей. При этом не менее важна динамика стоимости и для тех, кто приобретет квартиру для собственного проживания, ведь планы могут измениться, а такую квартиру можно будет потом выгодно продать. Динамика стоимости квартир в ЖК "Береговой" пока не устает удивлять — с момента строительства, то есть с февраля 2018 года, цена за квадратный метр поднялась на 62%, и это один из лучших показателей на столичном рынке недвижимости. Около 10% уже купивших жилье в ЖК "Береговой" совершили повторную покупку, что свидетельствует об инвестиционных вложениях.

Визитной карточкой проекта является архитектура, треть покупателей считают, что эстетика жилых домов является эмоциональным стимулом для покупки. К тому же один из современных трендов — это проживание в уникальном здании. Самые популярные материалы, которые используются для создания архитектурных шедевров — стекло, алюминий, природные материалы. Для отделки ЖК "Береговой" использовался анодированный алюминий — он очень легкий, в то же время прочный и долговечный, материал прекрасно взаимодействует с окружающей средой, отражает цвета и ловит свет. Гармонично сочетается с ним клинкерный кирпич из Германии. Такая архитектура не выходит из моды, что привлекает внимание покупателей.

Покупателей также всегда интересует наличие инфраструктуры: это образовательные учреждения, спорткомплексы, коворкинги и места для встреч, отдельное пространство для мероприятий. Более 15% опрошенных считают эти опции обязательными для современного дома.