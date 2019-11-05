Антигетто: какие новостройки в Москве не превратятся в "человейники"

В 2019 году на одного россиянина приходится 25 квадратных метров недвижимости. Об это сообщает рейтинг "Индекса лучшей жизни". Низкий показатель обеспеченности жильем остается актуальным вопросом для урбанистов.

По последним данным, специалисты в области урбанистики планируют изменить метод строительства, превратив новостройки в гетто.

Новостройки пользуются особым спросом в столице. Жилые комплексы становятся привлекательными за счет усовершенствованной инфраструктуры — рядом находятся продуктовые магазины, образовательные и медицинские учреждения.

Недвижимость в новостройках приобретается физически лицами без льгот, поэтому стоит рассчитывать на платежеспособных соседей.

Несмотря на хорошую социальную среду, типовой структуры строительства всегда будет недостаточно. Существуют примеры проектов, набравших популярность после сдачи, но через несколько лет получалось так, что инфраструктура оказалась плохо продумана и новостройки потеряли свою уникальность.

Специалисты выделили несколько стадий, на которых благоприятный район превращается в настоящее гетто с непродуманной инфраструктурой.

Первоначально после покупки квартиры в новостройке потребитель разочаровывается в сделке, поскольку инфраструктуры почти нет.

На втором этапе платежеспособные собственники уезжают из района и сдают квартиру другим людям.

На последнем этапе строительная компания закрывает свой бизнес и внутри района открываются более дешевые компании, в том числе магазины и другие предприятия.

Для выбора качественной новостройки специалисты советуют в первую очередь оценивать качество инфраструктуры. Важно, чтобы новое место жительства было недалеко от новых станций метро и дорожных магистралей.

Также особое внимание требуется уделить концепции проекта. В проектной документации обязательно должны быть включены магазины и предприятия сфер услуг.

Помимо этого, не стоит забывать об экологической составляющей. Приятно, когда внутри района имеются озелененные территории и скверы.

Привлекательность новостройкам также добавляют нестандартные решения застройщиков. Например, они могут организовывать встречи будущих собственников, знакомя их друг с другом. Также уже применяются на практике соседские клубы — места для отдыха жильцов.

Сейчас популярно внедрение праздничных мероприятий для жильцов нового района. Застройщик приглашает внешних специалистов для реализации праздника, повышающего доверие потребителя. Так, например, новые районы отмечают Новый год, проводят Масленицу и другие праздники.

При принятии таких нестандартных решений, включенных в концепцию проекта, новостройки не будут превращаться в гетто, поскольку их жители — молодые семьи и благополучные граждане.

По экспертным оценкам, превращение в гетто грозит жилым комплексам, находящимся вблизи парков, водоемов и закрытых промышленных территорий.

Фото:news.meta.ua