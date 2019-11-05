Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Владан Джурич

Антигетто: какие новостройки в Москве не превратятся в "человейники"

Недвижимость print

В 2019 году на одного россиянина приходится 25 квадратных метров недвижимости. Об это сообщает рейтинг "Индекса лучшей жизни". Низкий показатель обеспеченности жильем остается актуальным вопросом для урбанистов.

По последним данным, специалисты в области урбанистики планируют изменить метод строительства, превратив новостройки в гетто.

Новостройки пользуются особым спросом в столице. Жилые комплексы становятся привлекательными за счет усовершенствованной инфраструктуры — рядом находятся продуктовые магазины, образовательные и медицинские учреждения.

Недвижимость в новостройках приобретается физически лицами без льгот, поэтому стоит рассчитывать на платежеспособных соседей.

Несмотря на хорошую социальную среду, типовой структуры строительства всегда будет недостаточно. Существуют примеры проектов, набравших популярность после сдачи, но через несколько лет получалось так, что инфраструктура оказалась плохо продумана и новостройки потеряли свою уникальность.

Специалисты выделили несколько стадий, на которых благоприятный район превращается в настоящее гетто с непродуманной инфраструктурой.

Первоначально после покупки квартиры в новостройке потребитель разочаровывается в сделке, поскольку инфраструктуры почти нет.

На втором этапе платежеспособные собственники уезжают из района и сдают квартиру другим людям.

На последнем этапе строительная компания закрывает свой бизнес и внутри района открываются более дешевые компании, в том числе магазины и другие предприятия.

Для выбора качественной новостройки специалисты советуют в первую очередь оценивать качество инфраструктуры. Важно, чтобы новое место жительства было недалеко от новых станций метро и дорожных магистралей.

Также особое внимание требуется уделить концепции проекта. В проектной документации обязательно должны быть включены магазины и предприятия сфер услуг.

Помимо этого, не стоит забывать об экологической составляющей. Приятно, когда внутри района имеются озелененные территории и скверы.

Привлекательность новостройкам также добавляют нестандартные решения застройщиков. Например, они могут организовывать встречи будущих собственников, знакомя их друг с другом. Также уже применяются на практике соседские клубы — места для отдыха жильцов.

Сейчас популярно внедрение праздничных мероприятий для жильцов нового района. Застройщик приглашает внешних специалистов для реализации праздника, повышающего доверие потребителя. Так, например, новые районы отмечают Новый год, проводят Масленицу и другие праздники.

При принятии таких нестандартных решений, включенных в концепцию проекта, новостройки не будут превращаться в гетто, поскольку их жители — молодые семьи и благополучные граждане.

По экспертным оценкам, превращение в гетто грозит жилым комплексам, находящимся вблизи парков, водоемов и закрытых промышленных территорий.

Фото:news.meta.ua

Темы новостройка недвижимость инфраструктура транспортная доступность
Актуальная аналитика
Недвижимость
Антигетто: какие новостройки в Москве не превратятся в "человейники"
Новости Украины
Законный интерес: политик прокомментировал визит депутата Госдумы в ЛНР
Новости Украины
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Новости Все >
Назван состав сборной России на матчи против Бельгии и Сан-Марино
Эксперты: продукты с искусственно улучшенным вкусом вызывают привыкание
Дзюба отреагировал на сравнение с Кличко
Forbes: почему санкции США оказались совсем не гуманным оружием
Хабиб проведет пресс-конференцию перед турниром UFС в Москве
Парикмахер Роналду найден мертвым в Швейцарии
Во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" умер стюард
Генсек НАТО пообещал Украине вступление в альянс
В сети появилось видео драки фанатов "Крыльев Советов" и "Рубина"
В России планируют ограничить число разрешений на такси в регионах
Последние материалы
Дзюба отреагировал на сравнение с Кличко
Законный интерес: политик прокомментировал визит депутата Госдумы в ЛНР
Forbes: почему санкции США оказались совсем не гуманным оружием
Хабиб проведет пресс-конференцию перед турниром UFС в Москве
Парикмахер Роналду найден мертвым в Швейцарии
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" умер стюард
Пять способов снизить риск развития болезни Альцгеймера
Генсек НАТО пообещал Украине вступление в альянс
В сети появилось видео драки фанатов "Крыльев Советов" и "Рубина"
Популярное
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.

Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Здоровье и профилактика
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Ваше здоровье
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Силовые структуры
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Соломон Соловьев Ядовитое жало Ксении Собчак - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
В России планируют ограничить число разрешений на такси в регионах
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Путин рассматривает идею создания медицинской госкорпорации
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Генсек НАТО пообещал Украине вступление в альянс
Украина объявила, что готова к прекращению транзита российского газа
Генсек НАТО пообещал Украине вступление в альянс
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Минобороны РФ планирует вернуть военную тайну
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Минобороны РФ планирует вернуть военную тайну
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Опрос ВЦИОМ: день народного единства — праздник того, чего нет
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ