Страны, где можно дешево снимать жилье и наслаждаться жизнью

Многие в последнее время рассматривают вариант переехать жить в другую страну. Но не у всех есть достаточно средств, чтобы осуществить свою мечту. Тем не менее, желание сменить на какое-то время локацию не покидает. Что же делать в этой ситуации? В этой статье мы предлагаем вам подборку стран, жизнь в которых не несет финансового обременения. Основной акцент направлен на стоимость аренды жилых помещений, поскольку это является основной статьей расходов.

Таиланд. Солнечная, яркая страна, так любезно принимающая русскоговорящее население. Среднестатистическая зарплата россиянина для Таиланда представляет собой возможность безбедного проживания довольно долгое время. О чем может говорить только один курс: 1 таиландский бат = 2 российских рубля. Вариантов для аренды жилья — масса. Здесь можно жить на побережье, а можно и в тропических лесах, но многие предпочитают проживать в городах с хорошей инфраструктурой. Например, в Бангкоке вы сможете себе позволить снимать однокомнатное или двухкомнатное жилье со всеми удобствами, а иногда и с плавательным бассейном за 22 тысячи рублей в месяц. Звучит очень приятно!

Индия. Контрастная страна, высоко религиозная и развивающаяся также привлекает своей доступностью. Важно тщательно подходить к выбору места проживания, поскольку индийские штаты очень разнятся по уровню развития. Где-то из окон петхауса вы увидите бесконечные трущобы, а где-то культовые места, рядом с которыми будет толпа религиозных фанатиков. В целом, исходя из курса 1 рупий = 1 рубль, можно быть уверенным, что в таком красивейшем месте, как Гоа, вы сможете снять квартиру со всеми удобствами за 20-25 тысяч рублей в месяц.

Китай. Поднебесная несмотря на свою экономическую мощь является одной из самых доступных для проживания стран мира. Самой большой проблемой является перенаселенность. Дешевого жилья под аренду довольно много, но желающих его заполучить еще больше. Здесь можно получать достойный, стабильный заработок. А снимать жилое помещение с несколькими комнатами, удобствами можно за 20 тысяч рублей. Причем в сумму входят уже коммунальные услуги, круглосуточная охрана и прочие прелести.

Румыния. Да, именно эта страна Европейского союза является одной из самых недорогих. Здесь вас встретит невероятная архитектура, живописная природа и масса увлекательных занятий. Но, несмотря на то, что страна расположена в дорогом регионе мира (Европа), цены на аренду жилья не могут вас не порадовать. Так, среднее по метражу жилье можно снимать за 18 тысяч рублей в месяц в центре и за 12 тысяч рублей в тихих отдаленных районах.

Фото: test.golbis.com