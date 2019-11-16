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Автор Сергей Бухранский

Что должна делать управляющая компания в квартире жильца

Недвижимость

Итак, сегодня мы поговорим о том, что именно должна делать управляющая компания в квартире жильца. На практике происходит следующее, когда жилец приходит в управляющую компанию, то слышит примерно следующее: "Все работы в квартире вы должны выполнять за свой счёт". Это объясняется тем, что в сферу деятельности управляющей компании входит только общедомовое имущество. И все на что они способны — это сделать ремонт в подъезде и на лестницах. Но на самом деле это не так. Как не раз уже показала практика, управляющую компанию вполне можно заставить выполнить ряд работ непосредственно в квартире.

Потолок.

Рассмотрим такой случай. В квартире осыпалась с потолка штукатурка. Кто должен делать ремонт? Управляющая компания или собственник? Тут есть определенные нюансы. Известен случай, когда суд обязал управляющую компанию делать ремонт потолка в квартире. В доме были деревянные перекрытия, и штукатурка по сути являлась защитным слоем для этих перекрытий. Таким образом штукатурка была признана частью общедомового имущества. И соответственно управляющая компания должна была восстановить этот защитный слой.

Балконы и лоджии.

Споры кто должен ремонтировать лоджии и балконы ведутся очень давно. Мнений множество, но в судебной практике уже сложилось определенная тенденция на этот счёт. В большинстве случаев, балконные плиты являются несущими конструкциями и признаются общедомовым имуществом. Поэтому ремонт лоджий и балконов должна проводить управляющая компания. Но тут надо отметить, что речь идет только о плитах. Такие вещи как оконные рамы, двери и внутренняя отделка являются собственностью жильца и ремонтировать их он должен за свой счёт.

Также важно помнить, если балконная плита находится в аварийном состоянии, то такой ремонт управляющая компания должна делать сразу, а не запрещать жильцам пользоваться балконом. Имеется случай, когда в результате судебного решения управляющая компания оплатила моральный ущерб за то, что запретила пользоваться балконом.

Полотенцесушитель и батареи.

Что касается батарей и полотенцесушителя, то эти вещи являются общедомовой собственностью, поскольку представляют одну из частей всей отопительной системы. И исходя из этого, ремонт должна осуществлять управляющая компания. Если в результате аварии батарея или полотенцесушитель потекут и при этом затопят квартиру снизу, то ремонт пострадавшей квартиры также будет оплачивать управляющая компания.

Внутренняя отделка.

В определенных случаях можно добиться и ремонта внутренней отделки квартиры. Например, есть случаи, когда в результате того, что за межпанельными швами не было должного надзора, отделка в квартире пришла в негодность. В этом случае суд обязал управляющую компанию возместить ущерб собственнику.

Фото: runaruna. ru

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