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Автор Сергей Бухранский

Какой этаж выбрать при покупке квартиры? Плюсы и минусы последних этажей

Недвижимость

Продолжаем нашу статью, где пытаемся понять, какой этаж будет наиболее приемлемым для жизни и почему это именно так. А ещё выясним какие плюсы и минусы имеют последние этажи жилых домов.

Читайте начало: Какой этаж выбрать при покупке квартиры? Плюсы и минусы первых этажей

Выбираем золотую середину

Среди большинства жильцов бытует мнение, что наилучшим вариантом для жилья являются квартиры, расположенные в промежутке от третьего до седьмого этажа. На этих этажах, как правило, нет такого количества мусора, а уровень шума значительно снижается. Также можно отметить, что сюда не достают запахи мусоропровода, а те кто боится высоты до седьмого этажа чувствуют себя достаточно комфортно. К тому же, в домах без лифта или во время его поломки, на седьмой этаж будет не так сложно подняться, а о третьем этаже даже говорить не стоит. Естественно на такую высоту хулигану или вору будет очень сложно добраться, да и напор воды тут находится на нормальном уровне.

Теперь поговорим о последних этажах

Среди плюсов можно отметить отсутствие соседей сверху. Они не будут топать, включать музыку, а главное не смогут залить. Хотя тут спорный момент. Если крыша плохая, то иногда дождь может полностью уничтожить такую квартиру. Хорошо то, что на верхнем этаже не так слышны уличные шумы, в квартиру не проникают запахи, а вид из такой квартиры может быть очень живописным. При некотором правильном подходе, согласовав все с инстанциями, жильцы верхних этажей умудряются обустраивать на крыше небольшие садики и даже теплицы.

Теперь о минусах

Самым главным недостатком верхнего этажа является проблема эвакуации. В случае непредвиденной, чрезвычайной ситуации, спустится с верхних этажей бывает затруднительно или даже невозможно. Спускаться на лифте может быть смертельно опасно, а по лестнице долго и достаточно далеко. Помните, что пожарные лестницы часто рассчитаны на высоту не более шестнадцати этажей. Если вы живете выше, то тут можно рассчитывать только на вертолет, но такой техники у специальных служб мало или вообще нет.

Также надо понимать, что жильцы верхних этажей очень зависят от электроснабжения. Известно, что газ не подаётся выше девятого этажа и приходится использовать электроплиты. Также водоснабжение зависит от работы электронасосов, которые соответственно не будут качать воду, если нет электричества. Представьте, если жить на двадцатом этаже, то в случае неработающего лифта, подняться пожилому человеку или маме с коляской будет практически невозможно. Ну и последнее, это разогретая на солнце крыша. Часто в таких домах крыша так раскаляется, что в квартире просто невозможно находится без кондиционера.

Фото: ukrainians. today

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