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Автор Сергей Бухранский

Какой этаж выбрать при покупке квартиры? Плюсы и минусы первых этажей

Недвижимость

На сегодня, покупка квартиры, является практически самым дорогим приобретением среднестатистического человека. И естественно это заставляет человека серьезно думать. Важным фактором выбора жилья является этаж. И тут мнения обывателей полностью разделились. Одни не желают селиться под крышей дома, а другие полностью отвергают первые два этажа. Давайте внимательно рассмотрим данный вопрос.

Плюсы и минусы двух первых этажей.

Одним из преимуществ жизни на первом или втором этаже является то, что в случае чрезвычайной ситуации покинуть такую квартиру не составит особого труда, причем сделать это будет можно быстро и не травмоопасно. При ремонте или переезде транспортировать мебель или строительные материалы в такую квартиру намного удобнее и быстрее. Если окна такой квартиры выходят во двор, то удобно наблюдать за своей машиной или гуляющим ребенком. Часто любители земледелия разбивают под окнами палисадники с красивыми цветами, а растущие возле дома деревья создают в таких квартирах тень, что делает эти квартиры более прохладными во время дневного зноя. У тех кто живёт на первых этажах нет проблем с соседями снизу. Их не залить, и они не станут жаловаться на топот. Но самое интересное, что можно пристроить настоящую террасу. Часто владельцы первых этажей делают там хранилище закруток, мастерскую или обеденную зону.

Теперь поговорим о минусах.

Главным недостатком первых этажей можно несомненно считать то, что такие квартиры привлекают внимание криминального элемента, хулиганов, бомжей и других асоциальных граждан, не считая обычных прохожих. Часто к жильцам, живущим на первом этаже, обращаются за помощью. Например, просят открыть дверь в подъезде. Все эти факторы говорят о том, что живя на первом этаже надо серьезно обеспечить безопасность своего жилья. Сюда входят прочные двери с хорошими замками, решетки на окнах и конечно сигнализация. Также на первых этажах шума в жилище намного больше. Это крики детей, двигатели автомобилей и ночные шумные компании. Такой шум не в состоянии скрыть даже самый толстый стеклопакет. Тут можно вспомнить, что жильцы первых этажей живут в непосредственной близости с подвалом. А это может стать причиной появления в квартире неприятных запахов, плесени и сырости. Помимо этих неприятностей, в квартиру могут проникнуть насекомые в виде клопов или тараканов, а в некоторых случаях и даже грызуны. Ну и под конец, жители первых этажей часто сталкиваются с проблемой мусора. Этот мусор часто оставляют жители верхних этажей, также часто рядом находится мусоропровод. Если летом его редко вывозят, то в квартирах на первом этаже может жутко вонять.

Продолжение следует...

Фото: rosned.ru

Темы первый этаж недвижимость плюсы и минусы
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