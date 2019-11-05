Почему люди предпочитают жить в съемных квартирах

Сегодня сложилась такая ситуация, что люди предпочитают снимать жилье, нежели его покупать. Дело в том, что обилие новостроек ведёт к тому, что стоимость аренды падает, а ипотека растет. Именно это и заставляет людей снимать квартиры и не думать о их приобретении в собственность. Принцип мыслей молодого поколения в следующем. Зачем платить несколько лет за то, чего тебя могут лишить в старости. Поэтому они предпочитают арендовать жилье, растить там детей, заводить домашних животных, а в случае чего, просто переезжать с места на место. Можно сказать, что появилась целая прослойка общества, которая напрочь отрицает собственное жилье и предпочитает снимать квартиру до самой старости. Давайте послушаем именно тех, кто решил снимать жилье и не задумывается о покупке квартиры.

Ольга, 35 лет. Начальник отдела кадров в международной фирме.

"Зарплата позволяет мне купить хорошую квартиру, тем более в ипотеку. Но делать этого пока не желаю. Живу на съемных квартирах более десяти лет и довольна. Во-первых, можно снять жилье рядом с работой, а это очень удобно и огромная экономия на транспорте и бензине. По работе, я могу надолго переезжать в другие города, что заставит сдавать собственную квартиру. А на это просто не хочется тратить силы".

Андрей, 25 лет. Работает в инвестиционной компании.

"В бытность студентом, какое-то время подрабатывал в банке. Там я насмотрелся на тех, кто не мог оплачивать ипотеку. Поэтому трезво понимаю, что сейчас могу не потянуть. Собирать деньги и отказывать себе в развлечениях не хочу, поэтому о собственном жилье пока не думаю. В съемной квартире живу более трёх лет, чувствую себя хозяином, да и хозяйку вижу не часто. Зато не надо платить налог и ходить на собрание жильцов. Возможно, когда появится семья, то я изменю мнение, но сейчас думать о собственной квартире точно не буду".

Аркадий, 33 года. Работает программистом.

"Увы я не могу выплатить сразу более миллиона за свою квартиру. Другие пользуются ипотекой и берут жилье под двенадцать процентов в год. Как по мне — выбрасывать на ветер двойную или даже тройную цену за квартиру, является глупостью, но возможно для кого-то это единственный выход".

Александр 28 лет. Работает в издательском агентстве.

"Не хочу покупать жилье, чтобы не остаться в итоге на улице. Имею неприятный опыт. После тяжёлой работы на квартиру всю жизнь, мой отец остался на улице. Закон на стороне женщин и если вдруг семья не сложится, придется отдвать свое жилье бывшей жене. Пока я не думаю об этом, снимаю квартиру и знаю, что должен только хозяйке".

Фото: bankist.ru