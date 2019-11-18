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Автор Дарья Сергейчик

Интересные факты об индийской недвижимости

Недвижимость

Сектор недвижимости Индии полон интриг. С его всемирно известными знаковыми структурами и постоянно меняющейся динамикой рынка, он заинтересовывает покупателей во всем мире. Если вы один из тех, кто любит быть в курсе всех знаний этого сектора, мы перечислим некоторые ключевые факты для вас.

Выход в Интернет:

Знаете ли вы, что Интернет является наиболее предпочтительным средством поиска жилья в Индии? С более чем 462 миллионами интернет-пользователей Индия является вторым по величине онлайн-рынком в мире. Из них 20 миллионов индейцев ищут дома онлайн каждый месяц. Почти 53 процента всех сделок с недвижимостью в Индии заключено через Интернет.

Сектор недвижимости после сельскохозяйственной отрасли является вторым по величине работодателем в стране. Ожидается, что этот сектор будет расти со скоростью 30 процентов в течение следующего десятилетия. В настоящее время на жилье приходится пять-шесть процентов валового внутреннего продукта страны.

Канкарбах в Патне является второй по величине жилой колонией в Азии, расположенной на площади в 900 акров. В нем есть все удобства мини-городка, в том числе спортивный комплекс, несколько ресторанов, парк и несколько школ, больниц и торговых комплексов.

Второе место занимает в мире по количеству домохозяйств. В Индии насчитывается около 248 408 494 домохозяйств, уступая только Китаю. Это ошеломляющее число даже больше, чем население половины стран мира.

В 2015 году в Индии оставалось около 10,2 миллиона домов, которые оставались пустыми.

От Кутчи до Пукки в 1961 году 13,3% домов составляли бетонные конструкции. Это число выросло до 77,5 процента в 2011 году.

Постоянно растущий объем рынка согласно отчету, выпущенному Индийским фондом бренд-эквити (IBEF), ожидается, что к 2020 году рынок недвижимости Индии достигнет 180 миллиардов долларов.

Инвестиции вливаются в секторе недвижимости Индии с апреля 2000 года по март 2016 года было зафиксировано в общей сложности 24,188 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Совокупный приток в сектор развития строительства составил 8,4 процента от общего притока в страну.

Растущий спрос на городское жилье в Индии оценивается в 4,2 млн. единиц в 2016–2020 годах в восьми ведущих городах. Наибольшим спросом будет пользоваться регион Национальной столицы.

Факты об индийской архитектуре

Самый дорогой дом в мире — особняк Мулия Амбани "Антилия", расположенный в Мумбаи, является самым дорогим домом в мире. 27-этажное здание было построено за 1 миллиард долларов. Это также самая высокая независимая резиденция в стране, которая может выдержать землетрясения до 8 баллов по шкале Рихтера.

Плавающие колонны — храм Веерабхадра в Андхра-Прадеше известен своей Акааса Стхамбхой (плавающая колонна). Эта опора свисает с потолка и не опирается на пол.

Символ ревности — мемориал Виктории в Калькутте является символом ревности. Британцы построили его, чтобы доказать, что они могут создать памятник, который больше, чем Тадж-Махал Шах Джахана.

Факты о ключевых рынках

Дорогое офисное помещение: Delhi's Connaught Place является седьмым самым дорогим офисным помещением в мире. Основная стоимость размещения здесь, в центральном деловом районе столицы, составляет 149,71 долл. США за кв. фут.

с 1947 года дома стали более просторными, даже в таких городах, как Мумбаи.

Элитная недвижимость в Делийской зоне Лутиенса и Мумбаи Нариман-Пойнт такая же дорогая, как недвижимость в Нью-Йорке (США) или Лондоне (Великобритания).

Фото: bell. kz

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Интересные факты об индийской недвижимости
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