В США покупатели кондоминиумов скоро получат ипотеку

Новая политика, объявленная в США должна значительно расширить число отдельных подразделений кондоминиума, а также разработки кондо, имеющих право на финансирование Федеральной жилищной администрацией.

Государственные ипотечные кредиты пользуются популярностью у новеньких покупателей, поскольку во многих случаях они требуют всего лишь 3,5% от первоначального взноса. Но подавляющее большинство квартир не имеют права на финансирование FHA, которое было сильно ограничено в связи с жилищным кризисом.

В октябре вступили в силу новые правила, которые расширят право на получение до 20 000-60 000 дополнительных кондоминиумов. Они пользуются популярностью у начинающих покупателей и пенсионеров, которые стремятся сократить размеры домов на одну семью и их содержание.

На национальном уровне квартиры и кооперативы в июне стоили в среднем 260 100 долларов, что на 11% меньше, чем средняя цена в 288 900 долларов для домов на одну семью, согласно последним данным Национальной ассоциации риэлторов. Данные включали только существующие дома, а не новое строительство, которое, как правило, стоит дороже.

"Кондоминиумы все чаще становятся источником доступного, устойчивого домовладения для многих семей", — заявил в своем заявлении министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон. "Сегодня мы предпринимаем важный шаг, чтобы открыть больше возможностей для домовладения молодым, начинающих американских покупателей, а также для пожилых людей".

Несмотря на большое значение квартир для большинства покупателей, после краха жилья было сочтено более рискованным, предоставлять кредиты на покупку квартир, чем для домов на одну семью. Таким образом, в 2009 году были введены жесткие ограничения.

Согласно пересмотренным правилам, покупатели, которые купили квартиру, не получившую одобрения FHA, теперь смогут получить ипотечную страховку FHA. В настоящее время только около 6,5% из примерно 150 000 кондоминиумов в стране одобрены для страховой программы.

Новые правила "сделают американскую мечту доступной для тысяч дополнительных семей", — говорится в заявлении президента NAR Джона Смаби, также являющегося агентом по недвижимости, базирующимся в MN, в городе Эдина. "Само собой разумеется, что кондоминиумы часто являются наиболее доступный вариант для начинающих покупателей, небольших семей и городских жителей".

Фото: tooran.com.ua